Зеленський підписав закон про впровадження європейських митних норм

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу ЄС".

Відповідний законопроєкт №10411 повернено з підписом голови держави 17 жовтня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 серпня, це було одним із зобов'язань України за програмою Ukraine Facility Plan від ЄС та перед Світовим банком і МВФ.

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Закон наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує впровадження основної частини митного права ЄС у законодавство України, пояснювали у Міністерстві фінансів.

Серед основних змін, які передбачені законом: