Зеленський підписав закон про впровадження європейських митних норм
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу ЄС".
Відповідний законопроєкт №10411 повернено з підписом голови держави 17 жовтня, повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 серпня, це було одним із зобов'язань України за програмою Ukraine Facility Plan від ЄС та перед Світовим банком і МВФ.
Закон наближає Україну до повного застосування митного законодавства Європейського Союзу та фактично завершує впровадження основної частини митного права ЄС у законодавство України, пояснювали у Міністерстві фінансів.
Серед основних змін, які передбачені законом:
- запровадження концепції митного представництва, аналогічної тій, що функціонує в країнах ЄС, з розділенням видів представництва на пряме та непряме, розмежуванням обов’язків і відповідальності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та його митного представника;
- поступовий, протягом 18 місяців, перехід підприємств, що здійснюють діяльність, контроль за якою покладається на митні органи, на систему авторизацій, аналогічну в ЄС: запровадження для митних брокерів, утримувачів митних складів, складів тимчасового зберігання та інших єдиної системи критеріїв та умов для всіх митних авторизацій (дозволів), більших можливостей для взаємозарахування перевірених митницею критеріїв для отримання наступних авторизацій, зокрема АЕО;
- запровадження європейської моделі типів митних складів та розширення переліку дозволених на них операцій. За рахунок цього митним складам надається можливість розширити спектр своїх послуг, зокрема поєднавши їх з митним представництвом і низкою авторизацій на митні спрощення та митні режими;
- приведення у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем;
- скасування необхідності виклику митника для здійснення переміщення товарів між об’єктами підприємства, на які отримано різні авторизації (наприклад, між митним складом та авторизованим вантажовідправником або вантажоодержувачем в межах однієї території підприємства) та інше.
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Але ж це як? Жити на одну зарплату?
Адже не красти і не мародерити митники просто не здатні.