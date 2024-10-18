Захід ніколи не говорив з Україною про "обмін" територій на членство НАТО. Вони бояться, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій в обмін на вступ в НАТО, ніколи не говорили про це відкрито, оскільки бояться це робити.
Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, відкритих консультацій з Україною щодо таких пропозицій ніхто не проводив.
"Люди ніколи не говорили цього (нам). Люди бояться сказати (мені)", - сказав президент України.
Зеленський закликав цих чиновників відкрито "викласти це на стіл, не через якусь третю сторону".
Глава держави наголосив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не спрямовані на підрив підтримки України.
"Бразилія, у вас є план? Відмінно. Пропозиція від Китаю ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не потрібно нас ділити", - додав він.
Запрошення України в НАТО змусить РФ почати переговори
Зеленський також заявив, що якщо Україна отримає офіційне запрошення до вступу в НАТО, то це буде "єдиним способом" для України пережити російське вторгнення та змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення, що посилює наші дипломатичні шляхи до закінчення війни. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії", - додав президент.
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Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
А чим це відрізняється від доктрини застосування ЯЗ РФ, вона буде використана при загрозі існування держави, так чому ми не маємо поступити так само, при тих самих обставинах?
Офігенна логіка.
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
І щодо "свого гаранта" то тут є маленький нюанс - я його не обирав і навіть не мав права голосувати ще, тому таке... Твій закид дуже мимо.
Україні заборонили апелювати до Будапештського меморандуму - РЕЙТЕРОВИЧ
https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
"Бояться" Татарова мабуть..., в чергу вишукувалися щоби боятися.
У поточних умовах цей варіант був би подарунком якого і Фінляндія не отримала свого часу, і змушена була дружити з рейхом.