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Новини Війна
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Захід ніколи не говорив з Україною про "обмін" територій на членство НАТО. Вони бояться, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні чиновники, які пропонують Україні відмовитися від окупованих територій в обмін на вступ в НАТО, ніколи не говорили про це відкрито, оскільки бояться це робити. 

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відкритих консультацій з Україною щодо таких пропозицій ніхто не проводив.

"Люди ніколи не говорили цього (нам). Люди бояться сказати (мені)", - сказав президент України.

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Зеленський закликав цих чиновників відкрито "викласти це на стіл, не через якусь третю сторону".

Глава держави наголосив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не спрямовані на підрив підтримки України.

"Бразилія, у вас є план? Відмінно. Пропозиція від Китаю ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не потрібно нас ділити", - додав він.

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Запрошення України в НАТО змусить РФ почати переговори

Зеленський також заявив, що якщо Україна отримає офіційне запрошення до вступу в НАТО, то це буде "єдиним способом" для України пережити російське вторгнення та змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення, що посилює наші дипломатичні шляхи до закінчення війни. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, - Зеленський під час зустрічі з Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) членство в НАТО (1738)


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Топ коментарі
+18
то ти вже запропонував?
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18.10.2024 11:23 Відповісти
+18
Зеленський:
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
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18.10.2024 11:27 Відповісти
+12
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18.10.2024 11:32 Відповісти
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то ти вже запропонував?
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18.10.2024 11:23 Відповісти
Вова уходи!
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18.10.2024 12:22 Відповісти
Это о Янелохе.
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18.10.2024 13:21 Відповісти
Якщо провести опитування у нас і спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляція чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
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18.10.2024 11:27 Відповісти
А ще є аес ворога...
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18.10.2024 11:42 Відповісти
Ого, ідіот-терорист на гілці!!!
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18.10.2024 11:49 Відповісти
Хто терорист дебілко?...
А чим це відрізняється від доктрини застосування ЯЗ РФ, вона буде використана при загрозі існування держави, так чому ми не маємо поступити так само, при тих самих обставинах?
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18.10.2024 12:35 Відповісти
Тоді назви американців терористами за те що вони використали ЯЗ проти Японії розхірячив Хіросиму і Нагасакі.
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18.10.2024 13:01 Відповісти
Тобто, якщо хтось колись зробив дурний вчинок, то ти тепер також можеш це робити?

Офігенна логіка.
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18.10.2024 13:14 Відповісти
Зеленський:
А ми не боїмося! Донецьку волость - забирайте! Луганську волость - забирайте! Уран, титан, литій - забирайте!
А нам би тільки в Києві покерувати ще п'ять... десять років, а?
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18.10.2024 11:27 Відповісти
Для вас більшу цінність мають зруйновані території і копалини, чи люди?
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18.10.2024 11:51 Відповісти
Спитай це у свого гаранта.
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18.10.2024 11:55 Відповісти
Я питаю в Small Jerboa, те що люди не мають жодної цінності для нашої влади це очевидно.

І щодо "свого гаранта" то тут є маленький нюанс - я його не обирав і навіть не мав права голосувати ще, тому таке... Твій закид дуже мимо.
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18.10.2024 12:00 Відповісти
Ви обидва кажете про різні речі. І, мабуть, обидва праві.
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18.10.2024 12:20 Відповісти
Дуже цікавий матеріал

Україні заборонили апелювати до Будапештського меморандуму - РЕЙТЕРОВИЧ

https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w

https://youtu.be/bYmLNnJCWAA?si=Uk7AsLwz1ViAJl0w
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18.10.2024 11:27 Відповісти
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18.10.2024 11:32 Відповісти
о! попердолило неголеного
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18.10.2024 11:36 Відповісти
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18.10.2024 11:36 Відповісти
Це перемога? - краще! - це План перемоги!
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18.10.2024 11:41 Відповісти
канабіс вже легалізовано для деяких
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18.10.2024 12:23 Відповісти
Чим більше заяв робить В.Зеленський, тим більше сумнівів в його дієздатності
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18.10.2024 11:47 Відповісти
В найвеличнішого діарея
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18.10.2024 11:49 Відповісти
У олігофрена чергове загострення.
"Бояться" Татарова мабуть..., в чергу вишукувалися щоби боятися.
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18.10.2024 11:50 Відповісти
А ти попробуй кокс ще й через задницю вживати,щоб не тільки Захід а і Лєнка тебе боялась.Пугало Заходу.
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18.10.2024 11:51 Відповісти
Як цей набір випадкових слів взагалі можливо перекласти на іноземну мову, без завдання непоправної шкоди для ментального стану перекладача, та ще й назвати все це інтервʼю?
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18.10.2024 11:55 Відповісти
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18.10.2024 12:30 Відповісти
Вони не бояться, а їх вже задрали тотальні корупція та роскрадання, в тому числі військової допомоги та грошей, виділяємих ними для України ( з деяких джерел - до 40 відсотків). Наскільки їхнього терпіння вистачить - ось у чому питання.
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18.10.2024 12:50 Відповісти
Блт, Зеленський, ти можеш два слова зв'язати? То пропонували, то не пропонували. Хто кого чому боїться, не зрозуміло нічорта.
У поточних умовах цей варіант був би подарунком якого і Фінляндія не отримала свого часу, і змушена була дружити з рейхом.
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18.10.2024 12:59 Відповісти
Та й взагалі, у тих усіх країн все добре, це не їм треба зберегти власне існування щоб до когось йти, здається Зеленський як звичайно намагається перекласти відповідальність з себе на інших.
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18.10.2024 13:04 Відповісти
Генератор випадкових слів у турборежимі
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18.10.2024 13:21 Відповісти
Справжня дипломатія це і є отакі натяки від третіх сторін та недомолвки для формування кругу дискусій для приняття розумних рішень разом з тими кто такє пропонує. Одразу видно наскільки з цією каденцією просіла дипломатична служба по всій вертикалі. При попередньому президентові все було професійно і всі пройшли свого часу політичний та дипломатичний вишкіл.
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18.10.2024 14:46 Відповісти
 
 