Китай з 1 грудня запровадить обмеження щодо постачання дронів до Росії

Китай посилює зусилля для обмеження незаконного експорту військових товарів до Росії, заявили в Міністерстві комерції КНР.

Це відбулося під час тижня саміту БРІКС у Казані, де голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і запевнив, що "глибокі відносини" між країнами залишаться непорушними, попри глобальні виклики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нещодавно НАТО закликало Китай припинити будь-яку матеріальну підтримку російських військових зусиль, включно з товарами подвійного призначення — такими, що можуть мати як цивільне, так і військове використання. У відповідь Китай оголосив про новий закон про експортний контроль для таких товарів, який набере чинності з 1 грудня. Закон передбачає систему ліцензування для експорту та список товарів, для яких необхідно вказувати кінцевого користувача та мету використання.

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Речник Міністерства комерції КНР Хе Ядонг зазначив, що Китай посилив перевірки експортних ліцензій на дрони та інші товари подвійного призначення. Водночас у Пекіні наголосили на протидії "одностороннім санкціям", підкресливши, що вони не мають підстав у міжнародному праві.

Попри введення нового закону, експерти висловлюють сумніви щодо його ефективного застосування. Пекін залишає можливість для торгівлі з Росією, а контроль за експортом не створить перешкод для нормального економічного співробітництва, зазначає видання.

17 жовтня Міністерство фінансів США додало до списку санкцій дві китайські компанії, стверджуючи, що вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних дронів "Гарпія".

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МЗС КНР закликало США "негайно припинити використовувати питання України для дискредитації та тиску на Китай, а також без розбору запроваджувати незаконні односторонні санкції щодо китайських юридичних та фізичних осіб".

У липні Китай уже оголошував про запровадження з 1 вересня заборони на експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватись у військових цілях.