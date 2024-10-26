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Новини
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Китай з 1 грудня запровадить обмеження щодо постачання дронів до Росії

Китай

Китай посилює зусилля для обмеження незаконного експорту військових товарів до Росії, заявили в Міністерстві комерції КНР.

Це відбулося під час тижня саміту БРІКС у Казані, де голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і запевнив, що "глибокі відносини" між країнами залишаться непорушними, попри глобальні виклики, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Нещодавно НАТО закликало Китай припинити будь-яку матеріальну підтримку російських військових зусиль, включно з товарами подвійного призначення — такими, що можуть мати як цивільне, так і військове використання. У відповідь Китай оголосив про новий закон про експортний контроль для таких товарів, який набере чинності з 1 грудня. Закон передбачає систему ліцензування для експорту та список товарів, для яких необхідно вказувати кінцевого користувача та мету використання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китаю не сподобалася відправка північнокорейських військ до РФ, - Financial Times

Речник Міністерства комерції КНР Хе Ядонг зазначив, що Китай посилив перевірки експортних ліцензій на дрони та інші товари подвійного призначення. Водночас у Пекіні наголосили на протидії "одностороннім санкціям", підкресливши, що вони не мають підстав у міжнародному праві.

Попри введення нового закону, експерти висловлюють сумніви щодо його ефективного застосування. Пекін залишає можливість для торгівлі з Росією, а контроль за експортом не створить перешкод для нормального економічного співробітництва, зазначає видання.

17 жовтня Міністерство фінансів США додало до списку санкцій дві китайські компанії, стверджуючи, що вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних дронів "Гарпія".

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МЗС КНР закликало США "негайно припинити використовувати питання України для дискредитації та тиску на Китай, а також без розбору запроваджувати незаконні односторонні санкції щодо китайських юридичних та фізичних осіб".

У липні Китай уже оголошував про запровадження з 1 вересня заборони на експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть використовуватись у військових цілях.

Автор: 

Китай (4715) росія (66144) дрони (4932)


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Топ коментарі
+12
Тобто вчергове Казахстан, Грузія, Бл*дорусь і т.п. країни-прокладки, в сотні разів збільшать закупки підсанкційних товарів. Десь ми це вже бачили.
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26.10.2024 20:52 Відповісти
+5
Рашистські Z-канали повідомляють про падіння їх гвинтокрила біля Керченської протоки.

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26.10.2024 21:07 Відповісти
+4
Не знаю як під....в, а нас заборона 1 вересня вже торкнулася. Комуняки гадять нам, як можуть.
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26.10.2024 20:55 Відповісти
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Тобто вчергове Казахстан, Грузія, Бл*дорусь і т.п. країни-прокладки, в сотні разів збільшать закупки підсанкційних товарів. Десь ми це вже бачили.
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26.10.2024 20:52 Відповісти
на словах закриють, але постачати все рівно будуть.
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26.10.2024 21:20 Відповісти
Чим заприсягся? - мамою?
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26.10.2024 20:53 Відповісти
Не знаю як під....в, а нас заборона 1 вересня вже торкнулася. Комуняки гадять нам, як можуть.
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26.10.2024 20:55 Відповісти
А шо Шольц, молчит? )))
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26.10.2024 21:06 Відповісти
Старлінк
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26.10.2024 21:10 Відповісти
А старлинк может менять геолокацию?
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26.10.2024 21:29 Відповісти
Так
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26.10.2024 21:32 Відповісти
- Шольца поймалі?
- Поймалі.
- І шо он?
- Лопух!

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26.10.2024 21:30 Відповісти
Якщо каже про обмеження, то на 100% збільшить.
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26.10.2024 21:02 Відповісти
Зарікалася свиня...
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26.10.2024 21:03 Відповісти
Рашистські Z-канали повідомляють про падіння їх гвинтокрила біля Керченської протоки.

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26.10.2024 21:07 Відповісти
Вже не раз читав в різних місцях. що таваріщу Сі дуже не подобаться "дручьба" Ина та *****. Особливо здача в оренду ***** на м*ясо солдатиків Ина.
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26.10.2024 21:08 Відповісти
Не новина що без поставок електроніки з Китаю ,,навряд чи рашисти змогли виготовляти ракети і бпла,але є країни які будуть допомагати рашистам обходити санкції це всякі : казахстан ,киргизстан ,грузія і навіть Туречина.
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26.10.2024 21:39 Відповісти
развод для лохів
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26.10.2024 21:45 Відповісти
Логічно. Китаю не подобається ні зближення ***** з Індією, ні те що ***** підгодовує ручного психопата Сі.
Це як би ***** не сподобалося якби Сі почав би Кадирова підгодовувати.
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26.10.2024 21:52 Відповісти
Да ну, нах!
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26.10.2024 22:05 Відповісти
В Китаї і санкції щодо КНДР офіційно діють але неофіційно зовсім не працюють. А на крайній випадок є Казахстан та інші прокладки.
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26.10.2024 23:04 Відповісти
Для лохів написали. Рік тому теж щось там грозилися
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27.10.2024 01:53 Відповісти
 
 