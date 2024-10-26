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Новини
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Китаю не сподобалася відправка північнокорейських військ до РФ, - Financial Times

Кім Чен Ин

Ще до того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив війська на війну Росії проти України, з'явилися ознаки того, що головний прихильник КНДР – Китай – незадоволений поглибленням зв'язків його режиму з Москвою.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Минулого тижня китайський лідер Сі Цзіньпін подякував Кіму за привітання із 75-ю річницею заснування комуністичного Китаю, але опустив традиційне посилання на Північну Корею як на "дружню сусідню країну".

"Відправка північнокорейських військ - це драматичний крок, і Китаю він анітрохи не сподобається", - зазначає експерт з Північної Кореї в Університеті Кукмін у Сеулі Андрєй Ланьков.

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Пекін розглядає цей крок як різку ескалацію партнерства між Росією та КНДР, яке поглибилося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, але раніше обмежувалося переважно передачею боєприпасів. Це загрожує дестабілізацією крихкого балансу сил на Корейському півострові.

Тісніші зв'язки між цими країнами можуть також підштовхнути США, Японію і Південну Корею до зміцнення свого військового альянсу в Східній Азії, який Пекін вже розглядає як такий, що спрямований на стримування його зростаючої могутності.

Пекін хоче за всяку ціну уникнути повторення перших років холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея і Китай утворили "північний трикутник", який протистояв "південному трикутнику" з Південної Кореї, Японії і США, вважають китайські дослідники.

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"Ситуація, в якій зараз опинився Китай, дійсно складна, це справжня дилема. З одного боку, ми не хочемо бачити повернення холодної війни у Східну Азію. З іншого боку, США намагаються зміцнити солідарність з Південною Кореєю і Японією", - зауважує ректор Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Фенг.

Аналітики стверджують, що Пекін також незадоволений перспективою втрати впливу на Північну Корею, яку він розглядає як важливу буферну державу проти Південної Кореї, підтримуваної США. У квітні Китай відправив на переговори до КНДР одного зі своїх найвищих посадовців - голову Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

Однак вже в червні Північна Корея і Росія підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну допомогу у випадку агресії щодо одного з підписантів - крок, який викликав глибоке занепокоєння Китаю.

За словами професора міжнародних відносин з Шанхаю Шен Дінлі, Китай побоюється, що може бути потенційно втягнутий у конфлікт, якщо участь північнокорейських військ у війні проти України зробить єдиного партнера Пекіна по військовому альянсу законною мішенню для Києва.

"Китай має договірне зобов'язання захищати Північну Корею. Якщо Північна Корея зазнає нападу, Китай юридично зобов'язаний відправити свої війська і за потреби використати всі засоби для захисту Північної Кореї", - пояснює вона.

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Деякі військові аналітики побоюються, що в обмін на допомогу Пхеньян заручився взаємним зобов'язанням Москви втрутитися в конфлікт на Корейському півострові. Ця перспектива також турбує Пекін.

Пхеньян також може отримати від Москви більш сучасні військові технології, зокрема для ракетної та ядерної програм, що прискорить перегони озброєнь у регіоні, вважає Чень Ці з Інституту міжнародних відносин при Університеті Цінхуа. З іншого боку, у відповідь на це демократичні країни зміцнюватимуть свій альянс в Азії.

Автор: 

Китай (4715) КНДР (1260) росія (66144)


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Топ коментарі
+18
Маячня, все йде по плану Китая. "Не сподобалось" - це тільки вистава для наївних. Хто знає киайців, тей розуміє, що їх слова - це майже завжди брехня, яка приховує реальні наміри. Це 200%
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26.10.2024 01:58 Відповісти
+16
Нафіга це ліпити, КНДР на 99% залежить від Китаю і навіть 1 снаряда не дала б без дозволу Пекіну.
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26.10.2024 02:09 Відповісти
+15
Ну да ну да...бідненький Китай взагалі ні при чому і зробити нічого не може
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26.10.2024 01:55 Відповісти
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26.10.2024 01:45 Відповісти
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР.

Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін буде занадто загравати з Лукашенком, путіну це теж не сподобається.

Різниця лише в тому, що Сі набагато сильніша фігура, ніж путін, його дійсно небезпечно злити, тому всe, що булo досягнуто, булo узгоджено з китайськими товаришами десять разів. Щоб товариш Сі ніяк не думав про погане.
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26.10.2024 01:51 Відповісти
Ну да ну да...бідненький Китай взагалі ні при чому і зробити нічого не може
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26.10.2024 01:55 Відповісти
Маячня, все йде по плану Китая. "Не сподобалось" - це тільки вистава для наївних. Хто знає киайців, тей розуміє, що їх слова - це майже завжди брехня, яка приховує реальні наміри. Це 200%
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26.10.2024 01:58 Відповісти
Оскара за таку награність!

До того ж це слова не керівництва, а якогось лівого експерта (із аналога їх КГБ)!
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26.10.2024 01:58 Відповісти
Нафіга це ліпити, КНДР на 99% залежить від Китаю і навіть 1 снаряда не дала б без дозволу Пекіну.
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26.10.2024 02:09 Відповісти
Здесь другое удивило, что рыжие лоханулись, такое заявляя. Китай в этой стае вожак. С его подачи и идёт все. Ну может англичане допустимо спецом чуть дуркуют, не сильно то охота с Китаем тоже рвать. Нам только добра не ждать при любой конфигурации.
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26.10.2024 03:29 Відповісти
Ланьков відомий супер експерт по Півн. Кореї - подивіться його лекції!

Але - хитрож..опий москаль, вірити можна "через раз"

чайні вигідна війна в Україні, а все решта - технічні деталі
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26.10.2024 02:32 Відповісти
Віримо що Китай абсолютно нічого не знає про діяльність своєї мавпочки навіть якщо вона вважає себе тигром.
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26.10.2024 02:46 Відповісти
Навіщо писати ці дурниці, якщо північна Корея під повним контролем Китаю і без його благословення нічого сама не робить.
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26.10.2024 04:31 Відповісти
Лицемірна вузькоока сволота. Щоб ви там з голоду всі здохли, жовті потвори !
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26.10.2024 06:43 Відповісти
Ну і дебіли, Китай їх відправив
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26.10.2024 07:34 Відповісти
******** психопатов надо держать на коротком поводке. А сейчас появилась угроза того, что он вообще может с цепи сорваться.
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26.10.2024 08:03 Відповісти
Кндр лише тому постачала артнабої до балалайні, що вони одразу компенсувалися поставками з китаю. Цей цирк із "занедоволенням" цзінь піня розрахований лише на одного глядача - Йосипа Байдена, який охоче в це повірить, бо дуже не хоче напружувати дупу, щоб остаточно загнати кремлівського крисьониша під плінтус.
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26.10.2024 08:39 Відповісти
то хто сказав таке??? хкуйло мабуть і просило дозволу в КуйЗедуна на всі домовленності
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26.10.2024 09:00 Відповісти
Цей експерт, мабуть, історію не вчив. Так, було таке: два означених трикутника воювали між собою у В'єтнамі, Кореї, Камбоджі, Лаосі. Але, чи дізнавався він за результат? Який трикутник переміг, особливо у 20-річній в'єтнамській війні? Отож. Хоч би зараз не так.
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26.10.2024 09:36 Відповісти
дарма Ви, Ланьков дуже гарний експерт по Півн. Кореї, але -
москаль, на москальську користь бреше
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26.10.2024 13:40 Відповісти
Трындят как Троцкий,без разрешения Китая корейцы даже бы и не пикнули.
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26.10.2024 09:50 Відповісти
Бла бла бла. Без согласования с Китаем, то опудало и не пикнуло бы
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26.10.2024 12:17 Відповісти
Видання Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-25/north-korea-to-send-more-troops-to-russia-soon-intelligence-documents-reveal написало , що отримало секретні документи від розвідки Південної Кореї, згідно з якими з КНДР від серпня 2023 року було відвантажено рашистській пітьмі 8 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм. Водночас зауважується, що ця кількість значно більша від прогнозів щодо спроможності КНДР, про які розповідали у Європі. Крім того, на полі бою в Україні відшукали докази постачання інших видів озброєння: 100 одиниць балістичних ракет (Hwasong-11 та далекобійні самохідні протитанкові установки Bulsae-4. Крім того, станом на жовтень 2024 року 60% артилерійських снарядів, які вистрілюють рашистські війська на лінії фронту по позиціях ЗСУ, були начебто північнокорейськими.
"Лише 30% снарядів, випущених силами кремля останнім часом, були російського виробництва. З решти 60% прибули з Північної Кореї, а 10% були іранськими", - навели журналісти дані з секретних документів.
З цієї інформації стає цілком зрозумілим, що насправді йдеться про широкомасштабне таємне постачання армії пітьми озброєнням і *********** з арсеналів Китаю транзитом через КНДР.
Ось чому так важливо ЗСУ отримати достатню кількість балістичних і крилатих ракет для ударів по рашистських складах і пунктах накопичення китайських-"корейських" ***********.
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26.10.2024 16:39 Відповісти
 
 