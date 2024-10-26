Китаю не сподобалася відправка північнокорейських військ до РФ, - Financial Times

Ще до того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин відправив війська на війну Росії проти України, з'явилися ознаки того, що головний прихильник КНДР – Китай – незадоволений поглибленням зв'язків його режиму з Москвою.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Минулого тижня китайський лідер Сі Цзіньпін подякував Кіму за привітання із 75-ю річницею заснування комуністичного Китаю, але опустив традиційне посилання на Північну Корею як на "дружню сусідню країну".

"Відправка північнокорейських військ - це драматичний крок, і Китаю він анітрохи не сподобається", - зазначає експерт з Північної Кореї в Університеті Кукмін у Сеулі Андрєй Ланьков.

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Пекін розглядає цей крок як різку ескалацію партнерства між Росією та КНДР, яке поглибилося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році, але раніше обмежувалося переважно передачею боєприпасів. Це загрожує дестабілізацією крихкого балансу сил на Корейському півострові.

Тісніші зв'язки між цими країнами можуть також підштовхнути США, Японію і Південну Корею до зміцнення свого військового альянсу в Східній Азії, який Пекін вже розглядає як такий, що спрямований на стримування його зростаючої могутності.

Пекін хоче за всяку ціну уникнути повторення перших років холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея і Китай утворили "північний трикутник", який протистояв "південному трикутнику" з Південної Кореї, Японії і США, вважають китайські дослідники.

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"Ситуація, в якій зараз опинився Китай, дійсно складна, це справжня дилема. З одного боку, ми не хочемо бачити повернення холодної війни у Східну Азію. З іншого боку, США намагаються зміцнити солідарність з Південною Кореєю і Японією", - зауважує ректор Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Фенг.

Аналітики стверджують, що Пекін також незадоволений перспективою втрати впливу на Північну Корею, яку він розглядає як важливу буферну державу проти Південної Кореї, підтримуваної США. У квітні Китай відправив на переговори до КНДР одного зі своїх найвищих посадовців - голову Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзі.

Однак вже в червні Північна Корея і Росія підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить пункт про взаємну допомогу у випадку агресії щодо одного з підписантів - крок, який викликав глибоке занепокоєння Китаю.

За словами професора міжнародних відносин з Шанхаю Шен Дінлі, Китай побоюється, що може бути потенційно втягнутий у конфлікт, якщо участь північнокорейських військ у війні проти України зробить єдиного партнера Пекіна по військовому альянсу законною мішенню для Києва.

"Китай має договірне зобов'язання захищати Північну Корею. Якщо Північна Корея зазнає нападу, Китай юридично зобов'язаний відправити свої війська і за потреби використати всі засоби для захисту Північної Кореї", - пояснює вона.

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Деякі військові аналітики побоюються, що в обмін на допомогу Пхеньян заручився взаємним зобов'язанням Москви втрутитися в конфлікт на Корейському півострові. Ця перспектива також турбує Пекін.

Пхеньян також може отримати від Москви більш сучасні військові технології, зокрема для ракетної та ядерної програм, що прискорить перегони озброєнь у регіоні, вважає Чень Ці з Інституту міжнародних відносин при Університеті Цінхуа. З іншого боку, у відповідь на це демократичні країни зміцнюватимуть свій альянс в Азії.