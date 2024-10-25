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Новини Війна
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Частина північнокорейських військ може бути розгорнута в районі Курська, - Білий дім

армія північної кореї

У Білому домі вважають, що північнокорейські військові можуть з'явитися в Курській області РФ.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

При цьому Кірбі зауважив, що США невідомо, що саме віськові КНДР там будуть робити.

"Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", - заявив представник Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського: Перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня

Днем раніше Кірбі також заявляв, що США не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.

"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", — зазначив посадовець.

Також читайте: Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Автор: 

КНДР (1260) США (23449) Кірбі Джон (526) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+4
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:46 Відповісти
+3
собак шкода....
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25.10.2024 23:59 Відповісти
+3
Точно , будуть питатися тощіми корейцями
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26.10.2024 00:09 Відповісти
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собак шкода....
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25.10.2024 23:59 Відповісти
Точно , будуть питатися тощіми корейцями
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26.10.2024 00:09 Відповісти
Чесно кажучи, на відео вони не виглядають *********. Можливо це дійсно інженерні війська, про які і раніше повідомляли.
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26.10.2024 00:57 Відповісти
Ти любиш історію? Розкажу тобі одну цікаву річ: був колись у Японії такий собі імператор Мейдзі... При ньому Японія була феодальною державою, а армія складалася з загонів самураїв, озброєних мечами та луками. Додавалась ще піхота зі списами бамбуковими... Але це вже було ХІХ століття! І вирішив Мейдзі швидко догнать прогрес. Почав з армії. Став створювать війська європейського типу та озброювать їх європейською зброєю тогочасного типу. Але виявилося, що солдати японські - слабосилі та миршаві. Бо їх основною їжею були рис, овочі та трохи морепродуктів... Тому їм було важко справляться з європейською зброєю. Імператор пішов на безпрецедентний крок - в НАКАЗНОМУ ПОРЯДКУ він звелів підданим розводить домашніх тварин та ввести в раціон більше м"яса. Через 20 років середній зріст новобранців став більшим на 11 см. Але навіть через століття японська армія продовжувала користуваться "полегшеними" видами зброї (До 1945-го основним видом стрілецької зброї японської армії була гвинтівка Арісака, калібром 6,5 мм - тоді як європейські калібри були не нижчі 7, 62 мм)
Тепер підходимо до обох Корей... Порівняння північно- та південнокорейців ще більш разюче : різниця в зрості новобранців уже перевершує 20 см!!! Системне (з народження) хронічне недоїдання північнокорейців видно "неозброєним оком"... От тобі й "північнокорейський спецназ"...
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26.10.2024 06:06 Відповісти
Для воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,1
По данным Всемирного справочника ЦРУ, в Северной Корее суммарный коэффициент рождаемости, то есть, число рождений в расчёте на одну женщину в течение её жизни, составляет 1,89
Уровень рождаемости в Южной Корее составляет 0,72 ребенка на одну женщину и является самым низким в мире.
Не в корень пошли эти 20 см. Не в корень. Если только Ын не репрессиями рожать заставляет
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26.10.2024 13:27 Відповісти
Черговий перл від наших "друзів"-млже бути розміщено... А може й не може..
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26.10.2024 01:39 Відповісти
Василь Рибніков

.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.

І такі варіанти є...
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26.10.2024 03:45 Відповісти
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:46 Відповісти
Кур. курсь..., тьху ***, Корейська дуга від х..ла, рюзьге ніхто ще так не ганьбив
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26.10.2024 05:38 Відповісти
Мене більше всього цікавлять дві речі:
1) З якого матеріалу шита національна форма північнокорейських солдатів?
2) Чи знають північнокорейські солдати, якою вогненебезпечною є російська форма, пошита з синтетики (в яку їх переодягають)?
При масовому застосуванні, з обох сторін, дронів з вибухово-запалювальною сумішшю, процент обгорілих кацапів набагато перевершує кількість обгорілих воїнів ЗСУ. Кацапи горять, як смолоскипи... А синтетика ще й "вплавлюється" в тіло, додаючи до опіків і хімічне отруєння продуктами розпаду тієї синтетики...
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26.10.2024 06:18 Відповісти
Путін від безпорадності замовив Корейцев. Значить чим більше корейців воює на параші, тим безпорадніша армія кацапів, а чим менше корейців тим вона потужніша. Чисто математично так виходить.
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26.10.2024 09:37 Відповісти
Била Хата в упор не видит кореянцев в параше - не решила как реагировать на факт?
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26.10.2024 10:34 Відповісти
 
 