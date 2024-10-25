Частина північнокорейських військ може бути розгорнута в районі Курська, - Білий дім
У Білому домі вважають, що північнокорейські військові можуть з'явитися в Курській області РФ.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
При цьому Кірбі зауважив, що США невідомо, що саме віськові КНДР там будуть робити.
"Можливо, навіть ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська. Але в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим", - заявив представник Білого дому.
Днем раніше Кірбі також заявляв, що США не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.
"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", — зазначив посадовець.
Участь військових КНДР у війні Росії проти України
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.
Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.
А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.
Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.
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Тепер підходимо до обох Корей... Порівняння північно- та південнокорейців ще більш разюче : різниця в зрості новобранців уже перевершує 20 см!!! Системне (з народження) хронічне недоїдання північнокорейців видно "неозброєним оком"... От тобі й "північнокорейський спецназ"...
По данным Всемирного справочника ЦРУ, в Северной Корее суммарный коэффициент рождаемости, то есть, число рождений в расчёте на одну женщину в течение её жизни, составляет 1,89
Уровень рождаемости в Южной Корее составляет 0,72 ребенка на одну женщину и является самым низким в мире.
Не в корень пошли эти 20 см. Не в корень. Если только Ын не репрессиями рожать заставляет
.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.
І такі варіанти є...
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
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1) З якого матеріалу шита національна форма північнокорейських солдатів?
2) Чи знають північнокорейські солдати, якою вогненебезпечною є російська форма, пошита з синтетики (в яку їх переодягають)?
При масовому застосуванні, з обох сторін, дронів з вибухово-запалювальною сумішшю, процент обгорілих кацапів набагато перевершує кількість обгорілих воїнів ЗСУ. Кацапи горять, як смолоскипи... А синтетика ще й "вплавлюється" в тіло, додаючи до опіків і хімічне отруєння продуктами розпаду тієї синтетики...