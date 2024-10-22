Військових з КНДР можуть кинути на зимові штурми Покровська чи на інші східні ділянки фронту, - The Guardian

Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив співробітник аналітичного центру Британії The Royal United Services Institute Сем Кренні-Еванс, військові з КНДР можуть виконувати найрізноманітніші завдання - від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту, зокрема транспортування боєприпасів і копання укріплень, до роботи в тилу чи всередині РФ. Також їх можуть відправити на тренування для здобуття бойових навичок.

"Є також очевидні політичні переваги для обох сторін, насамперед значне посилення відносин між двома членами "Вісі потрясінь" - Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, члени якої різною мірою прагнуть кинути виклик західній військовій гегемонії", - пише видання.

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Також виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн зауважив, що Москва надає Пхеньяну політичну підтримку, яку раніше міг дати лише Пекін.

Окрім неї, Росія може передати ракетні та підводні технології Північній Кореї.

Розвідка Південної Кореї зазначає, що з серпня КНДР відправила до РФ 70 вантажів з боєприпасами. Це близько 8 мільйонів одиниць, включаючи важливі для армії РФ 152-мм і 122-мм снаряди.

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Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

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15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

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