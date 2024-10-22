Военных из КНДР могут бросить на зимние штурмы Покровска или другие восточные участки фронта, - The Guardian

Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил сотрудник аналитического центра Британии The Royal United Services Institute Сэм Кренни-Эванс, военные из КНДР могут выполнять самые разнообразные задачи - от материально-технического обеспечения на линии фронта, в частности транспортировки боеприпасов и копания укреплений, до работы в тылу или внутри РФ. Также их могут отправить на тренировки для получения боевых навыков.

"Есть также очевидные политические преимущества для обеих сторон, прежде всего значительное усиление отношений между двумя членами "Осью потрясений" - Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, члены которой в разной степени стремятся бросить вызов западной военной гегемонии", - пишет издание.

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Также исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн отметил, что Москва предоставляет Пхеньяну политическую поддержку, которую ранее мог дать только Пекин.

Кроме нее, Россия может передать ракетные и подводные технологии Северной Корее.

Разведка Южной Кореи отмечает, что с августа КНДР отправила в РФ 70 грузов с боеприпасами. Это около 8 миллионов единиц, включая важные для армии РФ 152-мм и 122-мм снаряды.

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Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

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