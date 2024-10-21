США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных Северной Корее в РФ, - Белый дом

США вместе с союзниками изучают сообщения о возможной переброске северокорейских военных в Россию с целью их вовлечения в войну против Украины.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрвнформ.

"Мы, безусловно, продолжаем изучать эти сообщения, и мы общаемся с нашими союзниками и партнерами о том, что видят они", - отметил представитель администрации США. Он отметил, что в течение ближайших дней Соединенные Штаты обнародуют информацию об этом.

В то же время Кирби подчеркнул, что это снова указывает на то, в каком отчаянии находится Путин, а также насколько растет уровень изоляции вокруг его режима, что он вынужден обращаться за помощью в КНДР. Советник Байдена отметил, что россияне в последнее время теряют на поле боя более 1,2 тысячи военных ежедневно убитыми и ранеными. И это, по его словам, является историческим количеством.

"Я думаю, это все демонстрирует и доказывает, что Путин становится все более отчаянным и более изолированным на мировой арене", - отметил представитель Белого дома.

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Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.