Несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину, - WP
До конца года Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР, которые сейчас проходят обучение на территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя украинской военной разведки на условиях анонимности.
Причем некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированной Россией территории Украины для наблюдения за российскими силами и изучения ситуации на поле боя. Впрочем, украинские военные еще не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.
Собеседник WP также говорит, что пока неизвестно, где именно на украинском фронте могут развернуть боевые подразделения из военных КНДР, которые сейчас проходят подготовку в России. Один из вариантов - это то, что их могут использовать в приграничных регионах РФ, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине.
"Это могло бы иметь значительное влияние. Особенно, если мы говорим о высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.
По словам экспертов, Северная Корея может предоставлять России не только артиллерийские снаряды, но и более совершенное оружие, такое как бронетехника, ракеты и реактивные системы залпового огня.
Иностранное вмешательство со стороны Северной Кореи является редким, однако в прошлом они уже отправляли военных для помощи в использовании оружия и технологий. Например, в 2016 году северокорейские ракетные техники были использованы в Сирии.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
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2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
Якщо США припинить або зменшить постачання, то на території України буде на Росія, а Китай.
Ми віддаємо Китаю порти на Чорному морі також відкриємо ринок для їх корпорацій (по авто та і всьому іншому). А китайці вже розберуться із Москалями!
Таким чином програє і Росія і США. Трохи виграє Китай! Але він далеко!
Україні ж абсолютно при цьому нічого втрачати!
А там консенсусу і вимог не потрібно!
12.10.24, WP
"Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP" Джерело:
15.10.24, ЦПД спростовує "вигадки про військових КНДР, яких на території Росії готують до бойових дій в Україні".
А наступні, після 15.10.24, заяви Президента України та керівника ГУР МО підтверджують та уточнюють дані про фактичне перебування гвійськових підрозділів КНДР на території Росії, вже фактично спростовують дезінформацію ЦПД (робочий орган РНБО!?)
То може назву ЦПД варто змінити
на ЦД РНБО?