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Новости Война
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Несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину, - WP

Військові КНДР можуть воювати в Україні

До конца года Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР, которые сейчас проходят обучение на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя украинской военной разведки на условиях анонимности.

Причем некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированной Россией территории Украины для наблюдения за российскими силами и изучения ситуации на поле боя. Впрочем, украинские военные еще не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.

Собеседник WP также говорит, что пока неизвестно, где именно на украинском фронте могут развернуть боевые подразделения из военных КНДР, которые сейчас проходят подготовку в России. Один из вариантов - это то, что их могут использовать в приграничных регионах РФ, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине.

"Это могло бы иметь значительное влияние. Особенно, если мы говорим о высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.

По словам экспертов, Северная Корея может предоставлять России не только артиллерийские снаряды, но и более совершенное оружие, такое как бронетехника, ракеты и реактивные системы залпового огня.

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Иностранное вмешательство со стороны Северной Кореи является редким, однако в прошлом они уже отправляли военных для помощи в использовании оружия и технологий. Например, в 2016 году северокорейские ракетные техники были использованы в Сирии.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Автор: 

КНДР (1219) россия (96018)


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Топ комментарии
+33
Це вже ескалація, чи ще ні?
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12.10.2024 09:58
+29
Тоб то ще одна країна вступить у війну на боці Параши.
********, це вже буде початком третій світовій, яку ви привели у нашу хату вибрав блазня чи ще ні?
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12.10.2024 10:00
+27
Побільше занепокоєння. І про стурбованість не забудьте.
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12.10.2024 10:05
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В літку Макрон висловив думку шо військові з Французського Легіону можуть прийняти участь у війні в Україні проти рашистів - жодної реакції від людини під колпаком фсб - презедента України зеленкого. Ну а отих офіцерів, котрі навчають рашистів користуватись снарядами з кореї вже гасить ЗСУ - https://www.5.ua/suspilstvo/pid-chas-udaru-po-donetsku-zahynulo-ponad-20-viiskovykh-zokrema-shist-ofitseriv-z-kndr-kyiv-post-335783.html
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12.10.2024 15:22 Ответить
ТАК ***** ИХ НА БАЗЕ !!!
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12.10.2024 16:02 Ответить
Довго думав перед тим як написати?
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13.10.2024 09:29 Ответить
Думав???
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13.10.2024 09:34 Ответить
ЧИМ???
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13.10.2024 16:38 Ответить
Видно той Петя тобі присунув, і не заплатив, барига)))От в тебе і жопоболі з того часу
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13.10.2024 17:39 Ответить
То звичайні "тєхнарі" для обслуговування північно-корейського озброєння ,совітські "тєхнарі" під час Корейської війни 1950-53 року в Північній Кореї займались тим самим.
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12.10.2024 17:53 Ответить
Тоді і совітські військові льотчики літали.
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12.10.2024 22:35 Ответить
Совіцькі і російські це різне?
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13.10.2024 09:35 Ответить
Пообіцяйте їм громадянство, корейською звісно і по тихому. Зрозуміло на даний час це шило на мило, але потім думаю між Півн. Кореєю і Україною буде різниця.
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12.10.2024 18:06 Ответить
Різниці неміа вже зараз- шо то концтабір для народу, шо то . Хіба шо в Укаїні собак не їдять, поки що.
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13.10.2024 17:36 Ответить
Это получается очень серьезно, две ядерных государств напали на не ядерную страну в Европе,и что думает об этом ООН и НАТО и все прочие. Это так и будет, или хоть одна маленькая страна проявит свою волю.
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12.10.2024 20:35 Ответить
Іран ненавидить Ізраїль, а з ним і євреїв взагалі. А в нас президент, голова ОП, голова парламенту євреї. Напевно тому Іран й допомагає москалям. А північна корея теж "за компанію". Коли б у нас президентом був українець, то може б москалям ніхто не допомагав. Зеленському необхідно терміново передати владу українцю, який не за'язаний з олігархами. Може ще якось це зможе допомогти. Бо ситуація близька до катастрофічної.
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12.10.2024 22:38 Ответить
1. гундосий не передасть нічого. бо тоді тюрма з дерьмаком. 2. не розповсюджуйте маячню . ірану вигідно підтримувти ***********. китаю теж
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12.10.2024 22:40 Ответить
Дивно, що не розумієте дуже простого. Що ненависть дуже дієва поряд з іншими причинами дій. Тим більше, що Іран дуже ненавидить Ізраїль і євреїв. Що тут може бути неясним.
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12.10.2024 22:56 Ответить
Україна мала ТРЕТІЙ В СВІТІ (!!!) атомний потенціал. Віддавати його треба було ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВНОЦЕННОГО ЧЛЕНСТВА В НАТО. Зараз проти однієї без'ядерної України вже 5 (П'ЯТЬ) ядерних держав: х*йлостан, кндр, іран, китай, білорусь...
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13.10.2024 10:59 Ответить
Южная Корея должна выделить солдат, пусть воюют со своими врагами.
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13.10.2024 14:08 Ответить
И оружие дать.
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13.10.2024 14:09 Ответить
а газ і нафту клоуни качають оркам територією України.....................................
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13.10.2024 19:53 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
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14.10.2024 00:07 Ответить
Українській дипломатії та «скваду» треба не сліпо покладатися на Захід, а грати на світових протиріччях!

Якщо США припинить або зменшить постачання, то на території України буде на Росія, а Китай.

Ми віддаємо Китаю порти на Чорному морі також відкриємо ринок для їх корпорацій (по авто та і всьому іншому). А китайці вже розберуться із Москалями!

Таким чином програє і Росія і США. Трохи виграє Китай! Але він далеко!

Україні ж абсолютно при цьому нічого втрачати!
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14.10.2024 01:22 Ответить
Україна може створити НАТО із Китаєм, якщо в справжнє НАТО не беруть!/

А там консенсусу і вимог не потрібно!
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14.10.2024 01:54 Ответить
ТАК ***** КНДР ЯДЕРОМ !!! СДЕРЖИВАЙТЕ И ВРАГОВ И СЛОВО !!!
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14.10.2024 07:27 Ответить
Я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК КИМ ВЕРЕЩИТ КАК СВИНЬЯ КОГДА Я ЕГО РЕЖУ !)
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14.10.2024 07:28 Ответить
І де хоча коротке вибачення пана Коваленка за дезінформацію від ЦПД:

12.10.24, WP
"Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP" Джерело:

15.10.24, ЦПД спростовує "вигадки про військових КНДР, яких на території Росії готують до бойових дій в Україні".

А наступні, після 15.10.24, заяви Президента України та керівника ГУР МО підтверджують та уточнюють дані про фактичне перебування гвійськових підрозділів КНДР на території Росії, вже фактично спростовують дезінформацію ЦПД (робочий орган РНБО!?)

То може назву ЦПД варто змінити
на ЦД РНБО?
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20.10.2024 10:24 Ответить
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