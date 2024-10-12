Несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину, - WP

До конца года Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР, которые сейчас проходят обучение на территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя украинской военной разведки на условиях анонимности.

Причем некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированной Россией территории Украины для наблюдения за российскими силами и изучения ситуации на поле боя. Впрочем, украинские военные еще не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.

Собеседник WP также говорит, что пока неизвестно, где именно на украинском фронте могут развернуть боевые подразделения из военных КНДР, которые сейчас проходят подготовку в России. Один из вариантов - это то, что их могут использовать в приграничных регионах РФ, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине.

"Это могло бы иметь значительное влияние. Особенно, если мы говорим о высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации", - сказал представитель украинской разведки.

По словам экспертов, Северная Корея может предоставлять России не только артиллерийские снаряды, но и более совершенное оружие, такое как бронетехника, ракеты и реактивные системы залпового огня.

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Иностранное вмешательство со стороны Северной Кореи является редким, однако в прошлом они уже отправляли военных для помощи в использовании оружия и технологий. Например, в 2016 году северокорейские ракетные техники были использованы в Сирии.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.