Северная Корея угрожает НАТО "трагическими последствиями" за критику ее военного сотрудничества с РФ

Североатлантический альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, если продолжит критиковать военное сотрудничество между КНДР и Россией.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление (с критикой сотрудничества КНДР и России - ред.), приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что Альянс намерен выйти на первую линию противостояния с КНДР", - цитирует KCNA неназванного представителя внешнеполитического ведомства.

Пхеньян возмутило осуждение Альянсом Северной Кореи и Ирана за их прямую военную поддержку Москвы, что помогает РФ продолжать войну против Украины.

"МИД КНДР выражает глубокое сожаление в связи с тем, что НАТО, не более чем инструмент США для ведения войны, клевещет на законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая при этом суть украинского кризиса (так в КНДР называют российскую агрессию против Украины - ред.), и решительно осуждает и отвергает подобные обвинения", - говорится в заявлении.

В КНДР повторили тезис российской пропаганды о вине НАТО в разжигании войны и отметили, что Альянс "протягивает свои щупальца" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения "холодной войны".

"Если НАТО и в дальнейшем будет настойчиво пытаться посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, настойчиво проводя враждебную политику в отношении нее, то НАТО, слепо следуя за США, будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет за собой. КНДР и в дальнейшем будет прилагать усилия для защиты от враждебной угрозы со стороны США и их последователей, сохранения регионального мира и безопасности и построения многополярного мира, основанного на международной справедливости", - добавили в МИД Северной Кореи.

