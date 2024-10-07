Северная Корея угрожает НАТО "трагическими последствиями" за критику ее военного сотрудничества с РФ
Североатлантический альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, если продолжит критиковать военное сотрудничество между КНДР и Россией.
Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, передает Цензор.НЕТ.
"Заявление (с критикой сотрудничества КНДР и России - ред.), приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что Альянс намерен выйти на первую линию противостояния с КНДР", - цитирует KCNA неназванного представителя внешнеполитического ведомства.
Пхеньян возмутило осуждение Альянсом Северной Кореи и Ирана за их прямую военную поддержку Москвы, что помогает РФ продолжать войну против Украины.
"МИД КНДР выражает глубокое сожаление в связи с тем, что НАТО, не более чем инструмент США для ведения войны, клевещет на законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая при этом суть украинского кризиса (так в КНДР называют российскую агрессию против Украины - ред.), и решительно осуждает и отвергает подобные обвинения", - говорится в заявлении.
В КНДР повторили тезис российской пропаганды о вине НАТО в разжигании войны и отметили, что Альянс "протягивает свои щупальца" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения "холодной войны".
"Если НАТО и в дальнейшем будет настойчиво пытаться посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, настойчиво проводя враждебную политику в отношении нее, то НАТО, слепо следуя за США, будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет за собой. КНДР и в дальнейшем будет прилагать усилия для защиты от враждебной угрозы со стороны США и их последователей, сохранения регионального мира и безопасности и построения многополярного мира, основанного на международной справедливости", - добавили в МИД Северной Кореи.
Вони ще років п'ятнадцять тому офіціально заявили (серед своїх громадян, зрозуміло), що північна корея перемогла у війні з США, окупувала її територію, і зараз підгодовує зубожілих та голодних американців, щоб вони усі не виздихали. Бо шкода ж корейцям цих дикунів, корейці ж - добрі люди! Тому їжи самим корейцям і не вистачає...
А що тепер? Ната в силі, Америка на місці, пухне з
голодуситості. А корейцям їжи так досі і не вистачає!
Зате ЧС по футболу виграли та на Сонце злітали!!!
Вдруге історія повторилася у ЧС 2010 (я її особисто пам'ятаю!), коли Північна Корея взагалі потрапила до ЧС, і на першій грі групи примусила дуже побігати збірну Бразилії, що вичавила свою перемогу 2:1 на останній хвилині. Потім успіхів у Кореї більш не було, вона одержала останнє місце у групі і полетіла додому - знов за грати. Але тут вже дуже попотіло північно-корейське телебачення, знявши фейкові ігри ЧС та "намалювавши" впевнену перемогу збірної КНДР у "прямому ефірі".
І ніхто навіть не спитав себе, чому у футболістів з Німеччини, Бразілії чи США такі однакові азійські обличчя. А якби й спитали?..
Цікаво.
Ці мавпи віддали ЯО і тому ТОЛЕРАНТНІукраїнці зараз гинуть , а мавпи сидять на Кап-ферра у своїх мильонних віллах
Что лает на Слона!" (с)
Вибачаюсь за псячу - цитата.
В северной корее снова случилась истерика из за критики ее военного интима с дуРашкой ))