Северная Корея угрожает НАТО "трагическими последствиями" за критику ее военного сотрудничества с РФ

Североатлантический альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, если продолжит критиковать военное сотрудничество между КНДР и Россией.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA, передает Цензор.НЕТ.

"Заявление (с критикой сотрудничества КНДР и России - ред.), приуроченное к визиту нового генерального секретаря НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что Альянс намерен выйти на первую линию противостояния с КНДР", - цитирует KCNA неназванного представителя внешнеполитического ведомства.

Пхеньян возмутило осуждение Альянсом Северной Кореи и Ирана за их прямую военную поддержку Москвы, что помогает РФ продолжать войну против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин

"МИД КНДР выражает глубокое сожаление в связи с тем, что НАТО, не более чем инструмент США для ведения войны, клевещет на законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая при этом суть украинского кризиса (так в КНДР называют российскую агрессию против Украины - ред.), и решительно осуждает и отвергает подобные обвинения", - говорится в заявлении.

В КНДР повторили тезис российской пропаганды о вине НАТО в разжигании войны и отметили, что Альянс "протягивает свои щупальца" к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения "холодной войны".

"Если НАТО и в дальнейшем будет настойчиво пытаться посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, настойчиво проводя враждебную политику в отношении нее, то НАТО, слепо следуя за США, будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет за собой. КНДР и в дальнейшем будет прилагать усилия для защиты от враждебной угрозы со стороны США и их последователей, сохранения регионального мира и безопасности и построения многополярного мира, основанного на международной справедливости", - добавили в МИД Северной Кореи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует увеличить количество боеспособных бригад с 82 до 131 из-за угрозы со стороны РФ, - Die Welt

+18
Невже нападуть на нато?
07.10.2024 09:41 Ответить
07.10.2024 09:41 Ответить
+18
Трагічні наслідки будуть такі: Півне-корейські кацманавти висадяться на Сонце і зафарбують ту частину, що світить на Європу та США.
07.10.2024 09:44 Ответить
07.10.2024 09:44 Ответить
+12
Закидають кульками з лайном. Вони це вміють досконало
07.10.2024 09:44 Ответить
07.10.2024 09:44 Ответить
Невже нападуть на нато?
07.10.2024 09:41 Ответить
07.10.2024 09:41 Ответить
Закидають кульками з лайном. Вони це вміють досконало
07.10.2024 09:44 Ответить
07.10.2024 09:44 Ответить
Знаете что обьеденяет всех террористов, фанатиков и диктаторов? Что они не дружат с головой и с логикой. И они не ощущают реальности и запросто могут напасть а дальше будь что будет. Понятное дело что в технологическом смысле с Западом им даже рядом не стоять. А вот ставку на мясные штурмы они ставят все. И полезет многомиллионная Орда на китайских мопедах с автоматами обвешанные взрывчаткой по своих трупах прокладывая себе дорогу. Не будет же Запад по каждому мотоциклисту Тамагавками бить. Да и сколько тех Тамагавков на Западе
07.10.2024 10:05 Ответить
07.10.2024 10:05 Ответить
куда полізуть ? )) на НАТУ ? ))
07.10.2024 10:14 Ответить
07.10.2024 10:14 Ответить
Щось я не розумію...
Вони ще років п'ятнадцять тому офіціально заявили (серед своїх громадян, зрозуміло), що північна корея перемогла у війні з США, окупувала її територію, і зараз підгодовує зубожілих та голодних американців, щоб вони усі не виздихали. Бо шкода ж корейцям цих дикунів, корейці ж - добрі люди! Тому їжи самим корейцям і не вистачає...
А що тепер? Ната в силі, Америка на місці, пухне з голоду ситості. А корейцям їжи так досі і не вистачає!
Зате ЧС по футболу виграли та на Сонце злітали!!!
07.10.2024 10:30 Ответить
07.10.2024 10:30 Ответить
Нуу,ЧС по футболу вони таки виграли і 2 раза,правда жінки,а поширений мем цього не вказував.
07.10.2024 12:02 Ответить
07.10.2024 12:02 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, мем (точніше, зовсім не мем, а сумна правда) склався після ЧМ 1966, коли Північна Корея зненацька вийшла у 1/4 фінала, дуже гарно почала з португальцями 3:0, але все ж таки програла їм 3:5. Тоді уся збірна прилетіла додому прямо за грати, а ЗМІ Північної Кореї заявили про перемогу у ЧС.
Вдруге історія повторилася у ЧС 2010 (я її особисто пам'ятаю!), коли Північна Корея взагалі потрапила до ЧС, і на першій грі групи примусила дуже побігати збірну Бразилії, що вичавила свою перемогу 2:1 на останній хвилині. Потім успіхів у Кореї більш не було, вона одержала останнє місце у групі і полетіла додому - знов за грати. Але тут вже дуже попотіло північно-корейське телебачення, знявши фейкові ігри ЧС та "намалювавши" впевнену перемогу збірної КНДР у "прямому ефірі".

І ніхто навіть не спитав себе, чому у футболістів з Німеччини, Бразілії чи США такі однакові азійські обличчя. А якби й спитали?..
07.10.2024 13:03 Ответить
07.10.2024 13:03 Ответить
Сдохніть косоокі
07.10.2024 09:41 Ответить
07.10.2024 09:41 Ответить
3,14здоокі )) але ж серед них є наші друзу з Південної Кореї та Японії )) тому не можна усіх під одну ...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:15 Ответить
і що це буде? бойові бурундуки? чи назло їстимуть траву з коренем?
07.10.2024 09:41 Ответить
07.10.2024 09:41 Ответить
Не забывайте что у них есть ЯО. А как сказал Трамп, если у кого то есть ЯО то ему нужно отдать все что оно хочет чтобы небыла вайны.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:26 Ответить
це не російська і не українська. я вас не розумію
показать весь комментарий
07.10.2024 10:43 Ответить
Доки ці окурки будут нагліти...не пора розхирачити цю недодержаву...
показать весь комментарий
07.10.2024 09:42 Ответить
Тем моська и сильна, что лает на слона
07.10.2024 09:43 Ответить
07.10.2024 09:43 Ответить
Моська з ядерною зброєю та засобами її доставки.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:46 Ответить
Ви побоюєтесь бібізянку з гранатою і готові виконувати її забаганки?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:51 Ответить
якби обізяна - вони давно хочуть випробувати на реальних людях
показать весь комментарий
07.10.2024 09:57 Ответить
Так то моська чи мавпа з ядерною гранатою?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:12 Ответить
Мавпу зовуть Моська
показать весь комментарий
07.10.2024 10:13 Ответить
Мавпа яку зовуть Моська з ЯО.
Цікаво.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:38 Ответить
Так цікаво що в Україні теж ж мавпи і досі не покарані
Ці мавпи віддали ЯО і тому ТОЛЕРАНТНІукраїнці зараз гинуть , а мавпи сидять на Кап-ферра у своїх мильонних віллах
показать весь комментарий
07.10.2024 10:54 Ответить
Трагічні наслідки будуть такі: Півне-корейські кацманавти висадяться на Сонце і зафарбують ту частину, що світить на Європу та США.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:44 Ответить
дожили …. виростили рисовими подачками….. тепер полізли квіточки…
показать весь комментарий
07.10.2024 09:44 Ответить
До речі , Китай теж був голий і босий- але християнам захотілось його підтримати.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:54 Ответить
А от цякаво, коли притомні люди прийдуть до влади у ЄЕ та США, з країнами НАТО, шоб покінчити раз та назавжди з оціма покідьками як рф, кнр, кндр, іран тощо? Взагалі, можливо шоб до влади прийшли не трампи з зеленськими, фіцами та орьанами, меркелями та берлусконями і саркози?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:45 Ответить
Це проблема
показать весь комментарий
07.10.2024 09:55 Ответить
Сон разума рождает чудовищ.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:45 Ответить
Що за галас із кукарєчної?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:49 Ответить
Якщо рашка бере у них снаряди саморозривні,то уявляєте який стан той Північно-Корейської армії
показать весь комментарий
07.10.2024 09:49 Ответить
НАТО прям скукожилося все від переляку )))).
показать весь комментарий
07.10.2024 09:49 Ответить
Моська під крилом слона - от і гавкає
показать весь комментарий
07.10.2024 09:51 Ответить
Касманафт на солнце вистрєліт плазмой по НАТО. Всєм баяцца)
показать весь комментарий
07.10.2024 09:54 Ответить
Щє одне біосміття ************
показать весь комментарий
07.10.2024 09:55 Ответить
чекаємо на коментар салівана.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:55 Ответить
О, даже косоглазые крысоеды уже угрожают беззубому НАТО. Давай Трамп, расказывай дальше что лучше спрятаться за океаном от северной кореи
показать весь комментарий
07.10.2024 09:56 Ответить
Дожились голодранці погрожують алянсу НАТО ,жаль що південа Корея не наважится ліквідувати це світове непорозуміння.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:56 Ответить
Дивує, що лидери террористов получають хорошу освіту на заході
показать весь комментарий
07.10.2024 09:57 Ответить
Пора из жирного выродка наварить ящик мыла и мыть им европейские задницы😂🥰
показать весь комментарий
07.10.2024 10:01 Ответить
Многополярка біполярки....
показать весь комментарий
07.10.2024 10:05 Ответить
Корейців(північних)треба притягнути за знищених котів та собак... .
показать весь комментарий
07.10.2024 10:08 Ответить
раптом хто не зрозумів, то "північна корея" потрібно замінити на "китай"
показать весь комментарий
07.10.2024 10:12 Ответить
євреї є ? надішліть йому пейджер ))
показать весь комментарий
07.10.2024 10:17 Ответить
У того пельменя такий соцзапас на пузі, що потрібен пейджер розміром з цеглину...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
щоб яйця відірвати достатньо буде Мотороли ))
показать весь комментарий
07.10.2024 15:54 Ответить
"Ай, Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона!" (с)

Вибачаюсь за псячу - цитата.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:20 Ответить
ИА, ИА, ИА, И.А.Крылов - того же мнения!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:20 Ответить
Вообще то подобные новости нужно публиковать в юмористическом стиле - например:
В северной корее снова случилась истерика из за критики ее военного интима с дуРашкой ))
показать весь комментарий
07.10.2024 11:24 Ответить
Пропоную Байдену присляти Ину торт і квіти - щоб не було ескалації!
показать весь комментарий
07.10.2024 11:33 Ответить
А то висадять свій десант на Сонце!
показать весь комментарий
07.10.2024 18:44 Ответить
 
 