Новости
НАТО планирует увеличить количество боеспособных бригад с 82 до 131 в связи с угрозами со стороны РФ, - Die Welt

НАТО має намір посилити обороноздатність

НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на необнародованные планы Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в документе представлены "минимальные требования к потенциалу", определенные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье - двумя высшими военными командующими НАТО. Эти требования касаются всех 32 стран-членов НАТО.

В частности, как пишет издание, если в 2021 году считалось достаточным 82 боевые бригады, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, план предусматривает создание 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных.

Для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов могут увеличить с шести до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38.

Кроме этого, издание пишет, что существует также потребность в техническом усилении НАТО. В частности, речь идет о противовоздушной обороне, боеприпасах, высокоточном оружии большой дальности, логистике и транспорте.

Ожидается, что количество наземных зенитных установок может увеличиться с 293 до 1467. В частности, они будут включать такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger. НАТО также планирует увеличить количество вертолетов с 90 до 104.

НАТО (10256) оборона (5268) россия (96917)
Сортировать:
Якщо 131 бригада НАТО синхронно висловить велику мастурбованість - це ж буде просто піззєц рашкє!
05.10.2024 18:54 Ответить
05.10.2024 18:56 Ответить
та невже почали чухатися , а якщо тауруси дати Україні не рахували
05.10.2024 19:24 Ответить
И тут фрау Меркель может гордо похвастаться разгромом 26 бригад бундесвера и всей системы безопастности ЕС.
05.10.2024 19:50 Ответить
1467 установок ППО -- це, м'яко кажучи, дофіга.

Правда, й кордон довжелезний: від Баренцевого до Чорного моря.
05.10.2024 19:50 Ответить
Уявляю собі ці ,,бригади"! Тільки що екіпіровка буде! А так, можуть при першому вибуху втекти!
05.10.2024 20:16 Ответить
 
 