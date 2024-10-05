НАТО планирует увеличить количество боеспособных бригад с 82 до 131 в связи с угрозами со стороны РФ, - Die Welt
НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на необнародованные планы Альянса, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что в документе представлены "минимальные требования к потенциалу", определенные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье - двумя высшими военными командующими НАТО. Эти требования касаются всех 32 стран-членов НАТО.
В частности, как пишет издание, если в 2021 году считалось достаточным 82 боевые бригады, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, план предусматривает создание 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных.
Для обеспечения деятельности этих войск количество боевых корпусов могут увеличить с шести до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38.
Кроме этого, издание пишет, что существует также потребность в техническом усилении НАТО. В частности, речь идет о противовоздушной обороне, боеприпасах, высокоточном оружии большой дальности, логистике и транспорте.
Ожидается, что количество наземных зенитных установок может увеличиться с 293 до 1467. В частности, они будут включать такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger. НАТО также планирует увеличить количество вертолетов с 90 до 104.
