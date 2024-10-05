УКР
НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ, - Die Welt

НАТО має намір посилити обороноздатність

НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на неоприлюднені плани Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що у документі представлені "мінімальні вимоги до потенціалу", визначені американським генералом Крістофером Каволі та французьким адміралом П'єром Вандьє - двома вищими військовими командувачами НАТО. Ці вимоги стосуються усіх 32 країн-членів НАТО.

Зокрема, як пише видання, якщо в 2021 році вважалося достатнім 82 бойові бригади, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, план передбачає створення 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових.

Для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів можуть збільшити з шести до 15, а штабів дивізій - з 24 до 38.

Читайте також: НАТО протягом минулих 10 років стало сильнішим, - Столтенберг

Крім цього, видання пише, що існує також потреба в технічному посиленні НАТО. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону, боєприпаси, високоточну зброю великої дальності, логістику та транспорт.

Очікується, що кількість наземних зенітних установок може збільшитися з 293 до 1467. Зокрема, вони включатимуть такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger. НАТО також планує збільшити кількість гелікоптерів з 90 до 104.

Читайте також: Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО, - Міноборони

Якщо 131 бригада НАТО синхронно висловить велику мастурбованість - це ж буде просто піззєц рашкє!
показати весь коментар
05.10.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 18:56 Відповісти
та невже почали чухатися , а якщо тауруси дати Україні не рахували
показати весь коментар
05.10.2024 19:24 Відповісти
И тут фрау Меркель может гордо похвастаться разгромом 26 бригад бундесвера и всей системы безопастности ЕС.
показати весь коментар
05.10.2024 19:50 Відповісти
1467 установок ППО -- це, м'яко кажучи, дофіга.

Правда, й кордон довжелезний: від Баренцевого до Чорного моря.
показати весь коментар
05.10.2024 19:50 Відповісти
Уявляю собі ці ,,бригади"! Тільки що екіпіровка буде! А так, можуть при першому вибуху втекти!
показати весь коментар
05.10.2024 20:16 Відповісти
 
 