НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ, - Die Welt

НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

Про це пише німецьке видання Die Welt з посиланням на неоприлюднені плани Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що у документі представлені "мінімальні вимоги до потенціалу", визначені американським генералом Крістофером Каволі та французьким адміралом П'єром Вандьє - двома вищими військовими командувачами НАТО. Ці вимоги стосуються усіх 32 країн-членів НАТО.

Зокрема, як пише видання, якщо в 2021 році вважалося достатнім 82 бойові бригади, то в майбутньому їх має бути 131. Таким чином, план передбачає створення 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових.

Для забезпечення діяльності цих військ кількість бойових корпусів можуть збільшити з шести до 15, а штабів дивізій - з 24 до 38.

Читайте також: НАТО протягом минулих 10 років стало сильнішим, - Столтенберг

Крім цього, видання пише, що існує також потреба в технічному посиленні НАТО. Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону, боєприпаси, високоточну зброю великої дальності, логістику та транспорт.

Очікується, що кількість наземних зенітних установок може збільшитися з 293 до 1467. Зокрема, вони включатимуть такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger. НАТО також планує збільшити кількість гелікоптерів з 90 до 104.

Читайте також: Україна поділилась досвідом боротьби з дронами на навчаннях НАТО, - Міноборони