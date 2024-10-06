Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин

Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Северной Кореей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном послании к диктатору КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипотношений между странами.

Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что он придает большое значение развитию китайско-северокорейских отношений.

"В новой эпохе и новой ситуации Китай готов сотрудничать с КНДР, чтобы ... укрепить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружеские обмены и сотрудничество. А также совместно способствовать стабильному и долгосрочному развитию социалистического дела двух стран для лучшей пользы народов двух стран", - говорится в сообщении.

В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что Северная Корея будет продолжать "прилагать усилия для укрепления и развития отношений дружественного сотрудничества между КНДР и Китаем в соответствии с требованиями новой эпохи".

