Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин
Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Северной Кореей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном послании к диктатору КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипотношений между странами.
Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что он придает большое значение развитию китайско-северокорейских отношений.
"В новой эпохе и новой ситуации Китай готов сотрудничать с КНДР, чтобы ... укрепить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружеские обмены и сотрудничество. А также совместно способствовать стабильному и долгосрочному развитию социалистического дела двух стран для лучшей пользы народов двух стран", - говорится в сообщении.
В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что Северная Корея будет продолжать "прилагать усилия для укрепления и развития отношений дружественного сотрудничества между КНДР и Китаем в соответствии с требованиями новой эпохи".
а не ******* про те що маленька позаблокова Україна самотужки справиться з віссю зла поки ви попиваие капучіно в зоні комфорту
================
Це називаеться "ТРАМП НАШ
АГЕНТПРЕЗИДЕНТ!"
Народ Китая
Слепая стая.
Несеться к про пасти,
Того не зная.
Крича : - Ура!
И прославляя убийц своих!
Зло єднаєтся вже відверто, не ховаючись.