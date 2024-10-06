РУС
Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин

Глава КНР Сі Цзінпінь з візитом у Франції

Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Северной Кореей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CCTV об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном послании к диктатору КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-й годовщины установления дипотношений между странами.

Как отмечается, Си Цзиньпин подчеркнул, что он придает большое значение развитию китайско-северокорейских отношений.

"В новой эпохе и новой ситуации Китай готов сотрудничать с КНДР, чтобы ... укрепить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружеские обмены и сотрудничество. А также совместно способствовать стабильному и долгосрочному развитию социалистического дела двух стран для лучшей пользы народов двух стран", - говорится в сообщении.

В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что Северная Корея будет продолжать "прилагать усилия для укрепления и развития отношений дружественного сотрудничества между КНДР и Китаем в соответствии с требованиями новой эпохи".

Также читайте: РФ и КНДР подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии

Топ комментарии
+31
Коротше ! Цивілізований світ готуйся до 3 світової от прямо зараз вже і починайте.
а не ******* про те що маленька позаблокова Україна самотужки справиться з віссю зла поки ви попиваие капучіно в зоні комфорту
06.10.2024 09:16 Ответить
+17
Чого ж ім не зміцнювати - коли вони через пупса ганяють зброю в рашку
06.10.2024 09:15 Ответить
+15
Західний світ або прокинеться і почне давати відсіч, або йому кінець
06.10.2024 09:27 Ответить
Чого ж ім не зміцнювати - коли вони через пупса ганяють зброю в рашку
06.10.2024 09:15 Ответить
іран заборонив сосії використовувати їх ракети проти України,патрушев просить китайців вплинути на іран щоб дозволили.
06.10.2024 09:18 Ответить
Інфа сотка?
06.10.2024 09:18 Ответить
Де уламки іранських ракет?
06.10.2024 09:25 Ответить
тож хенєрал сказав вчора, що вже стріляли кацапи по Україні іранськими ракетами. давно вже. бо ці ракети передали рушники кацапам вже давно. тільки пускових установок не було. проте пару штук з тих ракет по даним хенєрала запустили по Україні для проби. результат невтішний. бо ті ракети трохи гімняні.
06.10.2024 11:15 Ответить
Іран може и для блізіру тявкнути -- бо иому зараз теж не весело а коли правда то сюзерен надавить
06.10.2024 09:23 Ответить
Іран як і Лукашенко бачать що війна йде до свого закінчення.бенефіціари війни на сосії втрачають владу.був би живий путєн провели ще одну мобілізацію уявіть собі свіжих 200 тис рил на Покровському напрямку але Господь вчергове допомагає Україні.
06.10.2024 09:27 Ответить
а зараз там хіба немає мобілізації? вона є. і проводиться планово. 25-30 тис кожного місяця вони набирають. мобілізація це чи контрактування - то не суть. головне - вони є... інакше виглядало би дуже дико. Україна проводить мобілізацію, а кацапи ні. і Україна все одно відступає і відступає під напором тих орків. орки свого поступово досягають, поволі просуваються... тож їм нема вупше змісту будоражити своє насілєніє афішами про мобілізацію. тим більше, що мобілізовані гірше за контрактників. які вже взяли гроші, а значить мають їх відпрацювати. а от коли Україна прорвала би суттєво фронт на Донбасі, як це було на Харківщині, то живе те ху йло чи ні, там точно оголосили би мобілізацію. хоча могли би і не оголошувати. у них всі, хто підпадає під мобілізацію вже давно під ковпаком у кремлівських. і їм навіть без оголошення мобілізації в "госуслугі"прийдуть електронні повістки без шуму і гаму. і вони підуть. оце і є реальність. звісно, свідки секти "ху йла в холодильнику" такого збагнути не можуть, бо свято вірять, що ху йло дійсно у холодильнику і плекають іллюзії про "піріхват власті вліятєльной ******** хєнєрала і соловья".. тільки реальність в тому, що вони обіцяли той піріхват власті ще у 22-му, потім у 23-му, а зараз обіцяють на кінець року або на весну наступного року. і наші рожеві поні продовжують і далі вірити у цю дичину.. якби вони дійсно хотіли би перехопити владу, то зробили би це тоді під час того недобунту пригожина. кращої нагоди і не можна було придумати... але ж ні. розказують і далі казки.. поливають владу гімном і сидять спокійно собі в мацкві... а реальні патріоти гіркін і воєнкор тринадцятий, які посміли рот відкрити з критикою влади, то зараз у кутузці сидять.. а соловей у своїй московській квартирі і далі продовжує поливати владу гімном.. не здається це вам дивним? хоча ні. за тими рожевими окулярами, то таки точно не здається. знімайте вже їх.
06.10.2024 11:52 Ответить
Щось не видно сіньцзінь пука вживу,якісь чергові фрази від його імені.це теж саме що сказати будем налагоджувати співпрацю сосії з днр.
06.10.2024 09:15 Ответить
Коротше ! Цивілізований світ готуйся до 3 світової от прямо зараз вже і починайте.
а не ******* про те що маленька позаблокова Україна самотужки справиться з віссю зла поки ви попиваие капучіно в зоні комфорту
06.10.2024 09:16 Ответить
саме так, чорт забирай.
06.10.2024 11:56 Ответить
Плесень человеческая.
06.10.2024 09:25 Ответить
Що тут дивного КНДР створили 33 дивізії Мао цзедуна, в 1952р. врятувавши капітана червоної армії Кімерсена від розгрому військами ООН (США).
06.10.2024 09:26 Ответить
З того часу це маріонеткова днр китаю
06.10.2024 09:29 Ответить
Західний світ або прокинеться і почне давати відсіч, або йому кінець
06.10.2024 09:27 Ответить
Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин
================
Це називаеться "ТРАМП НАШ АГЕНТ ПРЕЗИДЕНТ!"
06.10.2024 09:32 Ответить
Сі почув сморід від памперсів демократів на чолі з Обамою і під управлінням Байдена!
06.10.2024 09:39 Ответить
Панигирик КПК

Народ Китая
Слепая стая.
Несеться к про пасти,
Того не зная.
Крича : - Ура!
И прославляя убийц своих!
06.10.2024 09:42 Ответить
Так, нема нічого дивного ...північна кореє є окупована китаєм ...і ще не вечір ..бо на В'єтнам китай, деж оком накинув ...не кажу вже про Тайвань ...тому ЄС треба напрягатися дуже ,шоб допогти Україні вистояти без теріторіальних поступок ,не звертати уваги на 🤡 ,вимагати шоб він пішов з влади,та давати зброю ЗСУ , тому шо, китай має багато м'яса, та вже воює проти України, не треба чекати коли армія китаю прийде до ЄС !
06.10.2024 09:58 Ответить
скажите , ну какая Америка супердержава если таких утырков не может ПРИЩУЧИТЬ ??? а молчу уже про росиию !!!((( в мире не будет никогда спокойствия если эти будут бузить ,а Америка ссать !!! наххххх такой мир ???((( если страна называется СУПЕРДЕРЖАВОЙ она ОБЬЯЗАНА ушатать любую страну в течении 24 часов ,если та только пытается стать на рога !!!!(((
06.10.2024 10:31 Ответить
Говорим Ын, подразумеваем Си. Ын его ручное пугало. ***** снаряды и ракеты, Японии и Южной Корее запуски ракет и я не я и хата не моя. Интересно другое, свободный цивилизованный мир что, не знает о подлости пожизненного товарища председателя, если в их руках доллар, импорт, а по факту вся экономика китайцев? Могли бы повлиять.
06.10.2024 10:44 Ответить
Помилилися США та Європа коли вирішили що економічна співпраця може зробити Китайських комуняк адекватними!!! Дуже помилилися.
Зло єднаєтся вже відверто, не ховаючись.
06.10.2024 11:35 Ответить
зелепідор з єлдаком не втрачають надії приєднатися до цього альянсу? я не помиляюся? хламідія, агов? це ж саме той досвід, який, вам зеленим безславним ублюдкам, такий любий?
06.10.2024 11:40 Ответить
НЕЗАКОННО писати "китай/кітай"!!! це "кнр"
06.10.2024 12:13 Ответить
Ну шо-фанати кітайського шмурдяка(від смартів до чайників),може почнемо позбавлятися від них і викидувати на свалку.А то дегенеради аж на гімно вивертались проти поляків на весні.Чи "єта другоє"???
06.10.2024 14:05 Ответить
.... сміття еволюції.
06.10.2024 16:39 Ответить
 
 