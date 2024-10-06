Китай і Північна Корея зміцнюватимуть стратегічну взаємодію, - Сі Цзіньпін

Китай готовий зміцнювати стратегічну взаємодію та співпрацю з Північною Кореєю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CCTV про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у вітальному посланні до диктатора КНДР Кім Чен Ина з нагоди 75-ї річниці встановлення дипвідносин між країнами.

Як зазначається, Сі Цзіньпін наголосив, що він надає великого значення розвитку китайсько-північнокорейських відносин.

"У новій епосі та новій ситуації Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб … зміцнити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю. А також спільно сприяти стабільному та довгостроковому розвитку соціалістичної справи двох країн для кращої користі народів двох країн", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Кім Чен Ин запевнив, що Північна Корея продовжуватиме "докладати зусиль для зміцнення та розвитку відносин дружнього співробітництва між КНДР та Китаєм відповідно до вимог нової епохи".

