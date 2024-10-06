УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини
5 502 27

Китай і Північна Корея зміцнюватимуть стратегічну взаємодію, - Сі Цзіньпін

Глава КНР Сі Цзінпінь з візитом у Франції

Китай готовий зміцнювати стратегічну взаємодію та співпрацю з Північною Кореєю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CCTV про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у вітальному посланні до диктатора КНДР Кім Чен Ина з нагоди 75-ї річниці встановлення дипвідносин між країнами.

Як зазначається, Сі Цзіньпін наголосив, що він надає великого значення розвитку китайсько-північнокорейських відносин.

"У новій епосі та новій ситуації Китай готовий співпрацювати з КНДР, щоб … зміцнити стратегічну комунікацію та координацію, поглибити дружні обміни та співпрацю. А також спільно сприяти стабільному та довгостроковому розвитку соціалістичної справи двох країн для кращої користі народів двох країн", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Кім Чен Ин запевнив, що Північна Корея продовжуватиме "докладати зусиль для зміцнення та розвитку відносин дружнього співробітництва між КНДР та Китаєм відповідно до вимог нової епохи".

Також читайте: Китай разом із Росією сприятиме підтримці миру і стабільності у світі, - Сі Цзіньпін

Автор: 

Китай (4829) КНДР (1301) Кім Чен Ин (178) Сі Цзіньпін (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Коротше ! Цивілізований світ готуйся до 3 світової от прямо зараз вже і починайте.
а не ******* про те що маленька позаблокова Україна самотужки справиться з віссю зла поки ви попиваие капучіно в зоні комфорту
показати весь коментар
06.10.2024 09:16 Відповісти
+17
Чого ж ім не зміцнювати - коли вони через пупса ганяють зброю в рашку
показати весь коментар
06.10.2024 09:15 Відповісти
+15
Західний світ або прокинеться і почне давати відсіч, або йому кінець
показати весь коментар
06.10.2024 09:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого ж ім не зміцнювати - коли вони через пупса ганяють зброю в рашку
показати весь коментар
06.10.2024 09:15 Відповісти
іран заборонив сосії використовувати їх ракети проти України,патрушев просить китайців вплинути на іран щоб дозволили.
показати весь коментар
06.10.2024 09:18 Відповісти
Інфа сотка?
показати весь коментар
06.10.2024 09:18 Відповісти
Де уламки іранських ракет?
показати весь коментар
06.10.2024 09:25 Відповісти
тож хенєрал сказав вчора, що вже стріляли кацапи по Україні іранськими ракетами. давно вже. бо ці ракети передали рушники кацапам вже давно. тільки пускових установок не було. проте пару штук з тих ракет по даним хенєрала запустили по Україні для проби. результат невтішний. бо ті ракети трохи гімняні.
показати весь коментар
06.10.2024 11:15 Відповісти
Іран може и для блізіру тявкнути -- бо иому зараз теж не весело а коли правда то сюзерен надавить
показати весь коментар
06.10.2024 09:23 Відповісти
Іран як і Лукашенко бачать що війна йде до свого закінчення.бенефіціари війни на сосії втрачають владу.був би живий путєн провели ще одну мобілізацію уявіть собі свіжих 200 тис рил на Покровському напрямку але Господь вчергове допомагає Україні.
показати весь коментар
06.10.2024 09:27 Відповісти
а зараз там хіба немає мобілізації? вона є. і проводиться планово. 25-30 тис кожного місяця вони набирають. мобілізація це чи контрактування - то не суть. головне - вони є... інакше виглядало би дуже дико. Україна проводить мобілізацію, а кацапи ні. і Україна все одно відступає і відступає під напором тих орків. орки свого поступово досягають, поволі просуваються... тож їм нема вупше змісту будоражити своє насілєніє афішами про мобілізацію. тим більше, що мобілізовані гірше за контрактників. які вже взяли гроші, а значить мають їх відпрацювати. а от коли Україна прорвала би суттєво фронт на Донбасі, як це було на Харківщині, то живе те ху йло чи ні, там точно оголосили би мобілізацію. хоча могли би і не оголошувати. у них всі, хто підпадає під мобілізацію вже давно під ковпаком у кремлівських. і їм навіть без оголошення мобілізації в "госуслугі"прийдуть електронні повістки без шуму і гаму. і вони підуть. оце і є реальність. звісно, свідки секти "ху йла в холодильнику" такого збагнути не можуть, бо свято вірять, що ху йло дійсно у холодильнику і плекають іллюзії про "піріхват власті вліятєльной ******** хєнєрала і соловья".. тільки реальність в тому, що вони обіцяли той піріхват власті ще у 22-му, потім у 23-му, а зараз обіцяють на кінець року або на весну наступного року. і наші рожеві поні продовжують і далі вірити у цю дичину.. якби вони дійсно хотіли би перехопити владу, то зробили би це тоді під час того недобунту пригожина. кращої нагоди і не можна було придумати... але ж ні. розказують і далі казки.. поливають владу гімном і сидять спокійно собі в мацкві... а реальні патріоти гіркін і воєнкор тринадцятий, які посміли рот відкрити з критикою влади, то зараз у кутузці сидять.. а соловей у своїй московській квартирі і далі продовжує поливати владу гімном.. не здається це вам дивним? хоча ні. за тими рожевими окулярами, то таки точно не здається. знімайте вже їх.
показати весь коментар
06.10.2024 11:52 Відповісти
Щось не видно сіньцзінь пука вживу,якісь чергові фрази від його імені.це теж саме що сказати будем налагоджувати співпрацю сосії з днр.
показати весь коментар
06.10.2024 09:15 Відповісти
Коротше ! Цивілізований світ готуйся до 3 світової от прямо зараз вже і починайте.
а не ******* про те що маленька позаблокова Україна самотужки справиться з віссю зла поки ви попиваие капучіно в зоні комфорту
показати весь коментар
06.10.2024 09:16 Відповісти
саме так, чорт забирай.
показати весь коментар
06.10.2024 11:56 Відповісти
Плесень человеческая.
показати весь коментар
06.10.2024 09:25 Відповісти
Що тут дивного КНДР створили 33 дивізії Мао цзедуна, в 1952р. врятувавши капітана червоної армії Кімерсена від розгрому військами ООН (США).
показати весь коментар
06.10.2024 09:26 Відповісти
З того часу це маріонеткова днр китаю
показати весь коментар
06.10.2024 09:29 Відповісти
Західний світ або прокинеться і почне давати відсіч, або йому кінець
показати весь коментар
06.10.2024 09:27 Відповісти
Китай и Северная Корея будут укреплять стратегическое взаимодействие, - Си Цзиньпин Источник:
================
Це називаеться "ТРАМП НАШ АГЕНТ ПРЕЗИДЕНТ!"
показати весь коментар
06.10.2024 09:32 Відповісти
Сі почув сморід від памперсів демократів на чолі з Обамою і під управлінням Байдена!
показати весь коментар
06.10.2024 09:39 Відповісти
Панигирик КПК

Народ Китая
Слепая стая.
Несеться к про пасти,
Того не зная.
Крича : - Ура!
И прославляя убийц своих!
показати весь коментар
06.10.2024 09:42 Відповісти
Так, нема нічого дивного ...північна кореє є окупована китаєм ...і ще не вечір ..бо на В'єтнам китай, деж оком накинув ...не кажу вже про Тайвань ...тому ЄС треба напрягатися дуже ,шоб допогти Україні вистояти без теріторіальних поступок ,не звертати уваги на 🤡 ,вимагати шоб він пішов з влади,та давати зброю ЗСУ , тому шо, китай має багато м'яса, та вже воює проти України, не треба чекати коли армія китаю прийде до ЄС !
показати весь коментар
06.10.2024 09:58 Відповісти
скажите , ну какая Америка супердержава если таких утырков не может ПРИЩУЧИТЬ ??? а молчу уже про росиию !!!((( в мире не будет никогда спокойствия если эти будут бузить ,а Америка ссать !!! наххххх такой мир ???((( если страна называется СУПЕРДЕРЖАВОЙ она ОБЬЯЗАНА ушатать любую страну в течении 24 часов ,если та только пытается стать на рога !!!!(((
показати весь коментар
06.10.2024 10:31 Відповісти
Говорим Ын, подразумеваем Си. Ын его ручное пугало. ***** снаряды и ракеты, Японии и Южной Корее запуски ракет и я не я и хата не моя. Интересно другое, свободный цивилизованный мир что, не знает о подлости пожизненного товарища председателя, если в их руках доллар, импорт, а по факту вся экономика китайцев? Могли бы повлиять.
показати весь коментар
06.10.2024 10:44 Відповісти
Помилилися США та Європа коли вирішили що економічна співпраця може зробити Китайських комуняк адекватними!!! Дуже помилилися.
Зло єднаєтся вже відверто, не ховаючись.
показати весь коментар
06.10.2024 11:35 Відповісти
зелепідор з єлдаком не втрачають надії приєднатися до цього альянсу? я не помиляюся? хламідія, агов? це ж саме той досвід, який, вам зеленим безславним ублюдкам, такий любий?
показати весь коментар
06.10.2024 11:40 Відповісти
НЕЗАКОННО писати "китай/кітай"!!! це "кнр"
показати весь коментар
06.10.2024 12:13 Відповісти
Ну шо-фанати кітайського шмурдяка(від смартів до чайників),може почнемо позбавлятися від них і викидувати на свалку.А то дегенеради аж на гімно вивертались проти поляків на весні.Чи "єта другоє"???
показати весь коментар
06.10.2024 14:05 Відповісти
.... сміття еволюції.
показати весь коментар
06.10.2024 16:39 Відповісти
 
 