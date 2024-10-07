УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4984 відвідувача онлайн
Новини
6 671 54

Північна Корея погрожує НАТО "трагічними наслідками" за критику її військової співпраці з РФ

КНДР пригрозила НАТО трагічними наслідками за критику співпраці з РФ

Північноатлантичний альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, якщо продовжить критикувати військове співробітництво між КНДР та Росією. 

Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Цензор.НЕТ.

"Заява (із критикою співпраці КНДР та Росії – ред.), приурочена до візиту нового генерального секретаря НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що Альянс має намір вийти на першу лінію протистояння з КНДР", - цитує KCNA неназваного речника зовнішньополітичного відомства.

Пхеньян обурило засудження Альянсом Північної Кореї та Ірану за їх пряму військову підтримку Москви, що допомагає РФ продовжувати війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай і Північна Корея зміцнюватимуть стратегічну взаємодію, - Сі Цзіньпін

"МЗС КНДР висловлює глибокий жаль у зв'язку з тим, що НАТО, не більше ніж інструмент США для ведення війни, зводить наклеп на законне співробітництво між незалежними суверенними державами, спотворюючи при цьому суть української кризи (так у КНДР називають російську агресію проти України – ред.), і рішуче засуджує і відкидає подібні звинувачення", - йдеться у заяві. 

У КНДР повторили тезу російської пропаганди про провину НАТО у розпалюванні війни й зазначили, що Альянс "протягує свої щупальця" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону, намагаючись знайти виправдання свого існування після завершення "холодної війни".

"Якщо НАТО і надалі буде наполегливо намагатися зазіхати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, наполегливо проводячи ворожу політику щодо неї, то НАТО, сліпо слідуючи за США, буде нести повну відповідальність за трагічні наслідки, які це потягне за собою. КНДР і надалі докладатиме важливих зусиль для захисту від ворожої загрози з боку США та їхніх послідовників, збереження регіонального миру і безпеки та побудови багатополярного світу, заснованого на міжнародній справедливості", - додали у МЗС Північної Кореї. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планує збільшити кількість боєздатних бригад з 82 до 131 через загрози з боку РФ, - Die Welt

Автор: 

КНДР (1301) НАТО (6723) росія (67283)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Невже нападуть на нато?
показати весь коментар
07.10.2024 09:41 Відповісти
+18
Трагічні наслідки будуть такі: Півне-корейські кацманавти висадяться на Сонце і зафарбують ту частину, що світить на Європу та США.
показати весь коментар
07.10.2024 09:44 Відповісти
+12
Закидають кульками з лайном. Вони це вміють досконало
показати весь коментар
07.10.2024 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже нападуть на нато?
показати весь коментар
07.10.2024 09:41 Відповісти
Закидають кульками з лайном. Вони це вміють досконало
показати весь коментар
07.10.2024 09:44 Відповісти
Знаете что обьеденяет всех террористов, фанатиков и диктаторов? Что они не дружат с головой и с логикой. И они не ощущают реальности и запросто могут напасть а дальше будь что будет. Понятное дело что в технологическом смысле с Западом им даже рядом не стоять. А вот ставку на мясные штурмы они ставят все. И полезет многомиллионная Орда на китайских мопедах с автоматами обвешанные взрывчаткой по своих трупах прокладывая себе дорогу. Не будет же Запад по каждому мотоциклисту Тамагавками бить. Да и сколько тех Тамагавков на Западе
показати весь коментар
07.10.2024 10:05 Відповісти
куда полізуть ? )) на НАТУ ? ))
показати весь коментар
07.10.2024 10:14 Відповісти
Щось я не розумію...
Вони ще років п'ятнадцять тому офіціально заявили (серед своїх громадян, зрозуміло), що північна корея перемогла у війні з США, окупувала її територію, і зараз підгодовує зубожілих та голодних американців, щоб вони усі не виздихали. Бо шкода ж корейцям цих дикунів, корейці ж - добрі люди! Тому їжи самим корейцям і не вистачає...
А що тепер? Ната в силі, Америка на місці, пухне з голоду ситості. А корейцям їжи так досі і не вистачає!
Зате ЧС по футболу виграли та на Сонце злітали!!!
показати весь коментар
07.10.2024 10:30 Відповісти
Нуу,ЧС по футболу вони таки виграли і 2 раза,правда жінки,а поширений мем цього не вказував.
показати весь коментар
07.10.2024 12:02 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, мем (точніше, зовсім не мем, а сумна правда) склався після ЧМ 1966, коли Північна Корея зненацька вийшла у 1/4 фінала, дуже гарно почала з португальцями 3:0, але все ж таки програла їм 3:5. Тоді уся збірна прилетіла додому прямо за грати, а ЗМІ Північної Кореї заявили про перемогу у ЧС.
Вдруге історія повторилася у ЧС 2010 (я її особисто пам'ятаю!), коли Північна Корея взагалі потрапила до ЧС, і на першій грі групи примусила дуже побігати збірну Бразилії, що вичавила свою перемогу 2:1 на останній хвилині. Потім успіхів у Кореї більш не було, вона одержала останнє місце у групі і полетіла додому - знов за грати. Але тут вже дуже попотіло північно-корейське телебачення, знявши фейкові ігри ЧС та "намалювавши" впевнену перемогу збірної КНДР у "прямому ефірі".

І ніхто навіть не спитав себе, чому у футболістів з Німеччини, Бразілії чи США такі однакові азійські обличчя. А якби й спитали?..
показати весь коментар
07.10.2024 13:03 Відповісти
Сдохніть косоокі
показати весь коментар
07.10.2024 09:41 Відповісти
3,14здоокі )) але ж серед них є наші друзу з Південної Кореї та Японії )) тому не можна усіх під одну ...
показати весь коментар
07.10.2024 10:15 Відповісти
і що це буде? бойові бурундуки? чи назло їстимуть траву з коренем?
показати весь коментар
07.10.2024 09:41 Відповісти
Не забывайте что у них есть ЯО. А как сказал Трамп, если у кого то есть ЯО то ему нужно отдать все что оно хочет чтобы небыла вайны.
показати весь коментар
07.10.2024 10:26 Відповісти
це не російська і не українська. я вас не розумію
показати весь коментар
07.10.2024 10:43 Відповісти
Доки ці окурки будут нагліти...не пора розхирачити цю недодержаву...
показати весь коментар
07.10.2024 09:42 Відповісти
Тем моська и сильна, что лает на слона
показати весь коментар
07.10.2024 09:43 Відповісти
Моська з ядерною зброєю та засобами її доставки.
показати весь коментар
07.10.2024 09:46 Відповісти
Ви побоюєтесь бібізянку з гранатою і готові виконувати її забаганки?
показати весь коментар
07.10.2024 09:51 Відповісти
якби обізяна - вони давно хочуть випробувати на реальних людях
показати весь коментар
07.10.2024 09:57 Відповісти
Так то моська чи мавпа з ядерною гранатою?
показати весь коментар
07.10.2024 10:12 Відповісти
Мавпу зовуть Моська
показати весь коментар
07.10.2024 10:13 Відповісти
Мавпа яку зовуть Моська з ЯО.
Цікаво.
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
Так цікаво що в Україні теж ж мавпи і досі не покарані
Ці мавпи віддали ЯО і тому ТОЛЕРАНТНІукраїнці зараз гинуть , а мавпи сидять на Кап-ферра у своїх мильонних віллах
показати весь коментар
07.10.2024 10:54 Відповісти
Трагічні наслідки будуть такі: Півне-корейські кацманавти висадяться на Сонце і зафарбують ту частину, що світить на Європу та США.
показати весь коментар
07.10.2024 09:44 Відповісти
дожили …. виростили рисовими подачками….. тепер полізли квіточки…
показати весь коментар
07.10.2024 09:44 Відповісти
До речі , Китай теж був голий і босий- але християнам захотілось його підтримати.
показати весь коментар
07.10.2024 09:54 Відповісти
А от цякаво, коли притомні люди прийдуть до влади у ЄЕ та США, з країнами НАТО, шоб покінчити раз та назавжди з оціма покідьками як рф, кнр, кндр, іран тощо? Взагалі, можливо шоб до влади прийшли не трампи з зеленськими, фіцами та орьанами, меркелями та берлусконями і саркози?
показати весь коментар
07.10.2024 09:45 Відповісти
Це проблема
показати весь коментар
07.10.2024 09:55 Відповісти
Сон разума рождает чудовищ.
показати весь коментар
07.10.2024 10:45 Відповісти
Що за галас із кукарєчної?
показати весь коментар
07.10.2024 09:49 Відповісти
Якщо рашка бере у них снаряди саморозривні,то уявляєте який стан той Північно-Корейської армії
показати весь коментар
07.10.2024 09:49 Відповісти
НАТО прям скукожилося все від переляку )))).
показати весь коментар
07.10.2024 09:49 Відповісти
Моська під крилом слона - от і гавкає
показати весь коментар
07.10.2024 09:51 Відповісти
Касманафт на солнце вистрєліт плазмой по НАТО. Всєм баяцца)
показати весь коментар
07.10.2024 09:54 Відповісти
Щє одне біосміття ************
показати весь коментар
07.10.2024 09:55 Відповісти
чекаємо на коментар салівана.
показати весь коментар
07.10.2024 09:55 Відповісти
О, даже косоглазые крысоеды уже угрожают беззубому НАТО. Давай Трамп, расказывай дальше что лучше спрятаться за океаном от северной кореи
показати весь коментар
07.10.2024 09:56 Відповісти
Дожились голодранці погрожують алянсу НАТО ,жаль що південа Корея не наважится ліквідувати це світове непорозуміння.
показати весь коментар
07.10.2024 09:56 Відповісти
Дивує, що лидери террористов получають хорошу освіту на заході
показати весь коментар
07.10.2024 09:57 Відповісти
Пора из жирного выродка наварить ящик мыла и мыть им европейские задницы😂🥰
показати весь коментар
07.10.2024 10:01 Відповісти
Многополярка біполярки....
показати весь коментар
07.10.2024 10:05 Відповісти
Корейців(північних)треба притягнути за знищених котів та собак... .
показати весь коментар
07.10.2024 10:08 Відповісти
раптом хто не зрозумів, то "північна корея" потрібно замінити на "китай"
показати весь коментар
07.10.2024 10:12 Відповісти
євреї є ? надішліть йому пейджер ))
показати весь коментар
07.10.2024 10:17 Відповісти
У того пельменя такий соцзапас на пузі, що потрібен пейджер розміром з цеглину...
показати весь коментар
07.10.2024 12:44 Відповісти
щоб яйця відірвати достатньо буде Мотороли ))
показати весь коментар
07.10.2024 15:54 Відповісти
"Ай, Моська! Знать, она сильна,
Что лает на Слона!" (с)

Вибачаюсь за псячу - цитата.
показати весь коментар
07.10.2024 10:20 Відповісти
ИА, ИА, ИА, И.А.Крылов - того же мнения!
показати весь коментар
07.10.2024 12:20 Відповісти
Вообще то подобные новости нужно публиковать в юмористическом стиле - например:
В северной корее снова случилась истерика из за критики ее военного интима с дуРашкой ))
показати весь коментар
07.10.2024 11:24 Відповісти
Пропоную Байдену присляти Ину торт і квіти - щоб не було ескалації!
показати весь коментар
07.10.2024 11:33 Відповісти
А то висадять свій десант на Сонце!
показати весь коментар
07.10.2024 18:44 Відповісти
 
 