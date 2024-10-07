Північна Корея погрожує НАТО "трагічними наслідками" за критику її військової співпраці з РФ

Північноатлантичний альянс нестиме повну відповідальність за трагічні наслідки, якщо продовжить критикувати військове співробітництво між КНДР та Росією.

Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, передає Цензор.НЕТ.

"Заява (із критикою співпраці КНДР та Росії – ред.), приурочена до візиту нового генерального секретаря НАТО в Україну, чітко свідчить про те, що Альянс має намір вийти на першу лінію протистояння з КНДР", - цитує KCNA неназваного речника зовнішньополітичного відомства.

Пхеньян обурило засудження Альянсом Північної Кореї та Ірану за їх пряму військову підтримку Москви, що допомагає РФ продовжувати війну проти України.

"МЗС КНДР висловлює глибокий жаль у зв'язку з тим, що НАТО, не більше ніж інструмент США для ведення війни, зводить наклеп на законне співробітництво між незалежними суверенними державами, спотворюючи при цьому суть української кризи (так у КНДР називають російську агресію проти України – ред.), і рішуче засуджує і відкидає подібні звинувачення", - йдеться у заяві.

У КНДР повторили тезу російської пропаганди про провину НАТО у розпалюванні війни й зазначили, що Альянс "протягує свої щупальця" до Корейського півострова та Азійсько-Тихоокеанського регіону, намагаючись знайти виправдання свого існування після завершення "холодної війни".

"Якщо НАТО і надалі буде наполегливо намагатися зазіхати на гідність, суверенітет, безпеку та інтереси КНДР, наполегливо проводячи ворожу політику щодо неї, то НАТО, сліпо слідуючи за США, буде нести повну відповідальність за трагічні наслідки, які це потягне за собою. КНДР і надалі докладатиме важливих зусиль для захисту від ворожої загрози з боку США та їхніх послідовників, збереження регіонального миру і безпеки та побудови багатополярного світу, заснованого на міжнародній справедливості", - додали у МЗС Північної Кореї.

