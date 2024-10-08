РУС
КНДР могла отправить военных на ВОТ Украины для поддержки РФ в войне, - Минобороны Южной Кореи

КНДР могла відправити військових на ТОТ України

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен считает, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Об этом глава оборонного ведомства заявил во время выступления в парламенте страны, комментируя сообщения СМИ о гибели офицеров армии КНДР вблизи оккупированного Донецка, сообщает Korea Times, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали похожий на военный альянс договор о взаимной обороне, возможность такого развертывания персонала регулярных вооруженных сил Пхеньяна в поддержку Москвы является очень вероятной", - отметил он.

Южнокорейский министр пояснил, что такая оценка сделана на фоне продолжающегося углубления связей Северной Кореи с Россией, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне. Его подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и диктатор РФ Владимир Путин в июне.

"Учитывая это, недавние сообщения о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи восточноукраинского города Донецк с высокой вероятностью могут соответствовать действительности", - добавил Ким Йонг Хен.

Также читайте: Северная Корея угрожает НАТО "трагическими последствиями" за критику ее военного сотрудничества с РФ

Напомним, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что в результате ракетного удара Сил обороны Украины по позициям оккупационных войск РФ вблизи Донецка 3 октября ликвидировано более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи, а еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

З пупса станеться - мільионна армія - яку потрібно годувати
08.10.2024 09:36 Ответить
А для наших снарядів нема різниці - кого кришить! Снаряд чи бомба з ракетою, на відрізняють ціль за расою, кольором шкіри чи політичних поглядах.....
08.10.2024 09:48 Ответить
А Південна Корея відправляє Україні лише занепокоєння.
08.10.2024 10:00 Ответить
Могла? Та ну... Це після восьми жмурів "могла"?
08.10.2024 10:02 Ответить
Хтось там з політиканів на Заході боявся 3-ї світової. Зустрічайте...
08.10.2024 10:23 Ответить
А я думаю чого це ЄС серьйозно готується до війни з китаєм ... ох і прої* ав Захід на підтримці 🤡 в Україні у 19р... а Порох казав... Армія Мова Віра ...і це теж не сподобалося, не тількі русні, а навіть Заходу ...тепер готуються зустрічати армію китая ...
08.10.2024 10:35 Ответить
Ну так, Південна Корея, де ваші джипи і траки для ЗСУ у відповідь?
08.10.2024 14:21 Ответить
 
 