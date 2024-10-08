КНДР могла отправить военных на ВОТ Украины для поддержки РФ в войне, - Минобороны Южной Кореи

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен считает, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Об этом глава оборонного ведомства заявил во время выступления в парламенте страны, комментируя сообщения СМИ о гибели офицеров армии КНДР вблизи оккупированного Донецка, сообщает Korea Times, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали похожий на военный альянс договор о взаимной обороне, возможность такого развертывания персонала регулярных вооруженных сил Пхеньяна в поддержку Москвы является очень вероятной", - отметил он.

Южнокорейский министр пояснил, что такая оценка сделана на фоне продолжающегося углубления связей Северной Кореи с Россией, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, которое включает пункт о взаимной обороне. Его подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и диктатор РФ Владимир Путин в июне.

"Учитывая это, недавние сообщения о потерях северокорейских войск на оккупированной Россией территории вблизи восточноукраинского города Донецк с высокой вероятностью могут соответствовать действительности", - добавил Ким Йонг Хен.

Напомним, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что в результате ракетного удара Сил обороны Украины по позициям оккупационных войск РФ вблизи Донецка 3 октября ликвидировано более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи, а еще трое военнослужащих КНДР были ранены.