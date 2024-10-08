КНДР могла відправити військових на ТОТ України для підтримки РФ у війні, - Міноборони Південної Кореї

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен вважає, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Про це глава оборонного відомства заявив під час виступу в парламенті країни, коментуючи повідомлення ЗМІ про загибель офіцерів армії КНДР поблизу окупованого Донецька, повідомляє Korea Times, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку Москви є дуже ймовірною", - зазначив він.

Південнокорейський міністр пояснив, що така оцінка зроблена на тлі триваючого поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону. Її підписали лідер КНДР Кім Чен Ин і диктатор РФ Володимир Путін у червні.

"Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності", - додав Кім Йонг Хен.

Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що в результаті ракетного удару Сил оборони України по позиціях окупаційних військ РФ поблизу Донецька 3 жовтня ліквідовано понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.