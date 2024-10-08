УКР
КНДР могла відправити військових на ТОТ України для підтримки РФ у війні, - Міноборони Південної Кореї

КНДР могла відправити військових на ТОТ України

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен вважає, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Про це глава оборонного відомства заявив під час виступу в парламенті країни, коментуючи повідомлення ЗМІ про загибель офіцерів армії КНДР поблизу окупованого Донецька, повідомляє Korea Times, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку Москви є дуже ймовірною", - зазначив він.

Південнокорейський міністр пояснив, що така оцінка зроблена на тлі триваючого поглиблення зв’язків Північної Кореї з Росією, про що свідчить двостороння угода, яка включає пункт про взаємну оборону. Її підписали лідер КНДР Кім Чен Ин і диктатор РФ Володимир Путін у червні.

"Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності", - додав Кім Йонг Хен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Корея погрожує НАТО "трагічними наслідками" за критику її військової співпраці з РФ 

Нагадаємо, раніше низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що в результаті ракетного удару Сил оборони України по позиціях окупаційних військ РФ поблизу Донецька 3 жовтня ліквідовано понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

КНДР (1302) росія (67333) Південна Корея (472)
З пупса станеться - мільионна армія - яку потрібно годувати
показати весь коментар
08.10.2024 09:36 Відповісти
А для наших снарядів нема різниці - кого кришить! Снаряд чи бомба з ракетою, на відрізняють ціль за расою, кольором шкіри чи політичних поглядах.....
показати весь коментар
08.10.2024 09:48 Відповісти
А Південна Корея відправляє Україні лише занепокоєння.
показати весь коментар
08.10.2024 10:00 Відповісти
Могла? Та ну... Це після восьми жмурів "могла"?
показати весь коментар
08.10.2024 10:02 Відповісти
Хтось там з політиканів на Заході боявся 3-ї світової. Зустрічайте...
показати весь коментар
08.10.2024 10:23 Відповісти
А я думаю чого це ЄС серьйозно готується до війни з китаєм ... ох і прої* ав Захід на підтримці 🤡 в Україні у 19р... а Порох казав... Армія Мова Віра ...і це теж не сподобалося, не тількі русні, а навіть Заходу ...тепер готуються зустрічати армію китая ...
показати весь коментар
08.10.2024 10:35 Відповісти
Ну так, Південна Корея, де ваші джипи і траки для ЗСУ у відповідь?
показати весь коментар
08.10.2024 14:21 Відповісти
 
 