Під Донецьком ліквідували 20 ворожих військових, зокрема 6 офіцерів з КНДР, - ЗМІ

В результаті ракетного удару по окупованій РФ території поблизу Донецька у четвер, 3 жовтня, ліквідовано понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть із посиланням на джерела у розвідці видання KyivPost та інформагентство "Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що північнокорейські військовослужбовці прибули на окуповані території України для того, щоб "провести переговори з російськими колегами".

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Джерела видання у розвідці розповіли, що удар був завданий Силами оборони по території, яку контролюють російські загарбники.

Раніше повідомлялось про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців із Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю Росії та Північної Кореї.

