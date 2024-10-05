УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11886 відвідувачів онлайн
Новини
7 001 54

Під Донецьком ліквідували 20 ворожих військових, зокрема 6 офіцерів з КНДР, - ЗМІ

ЗСУ ракетами могли знищити офіцерів КНДР поблизу Донецька

В результаті ракетного удару по окупованій РФ території поблизу Донецька у четвер, 3 жовтня, ліквідовано понад 20  військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть із посиланням на джерела у розвідці видання KyivPost та інформагентство "Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що північнокорейські військовослужбовці прибули на окуповані території України для того, щоб "провести переговори з російськими колегами".

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

Джерела видання у розвідці розповіли, що удар був завданий Силами оборони по території, яку контролюють російські загарбники.

Раніше повідомлялось про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців із Північної Кореї, зокрема підрозділів інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю Росії та Північної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія отримує від КНДР половину снарядів, - The Times

Автор: 

Донецьк (954) КНДР (1301) ліквідація (4360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Захопити , в полон , хоча б одного корейця ! Або зробити вигляд що захоаили - і продемонструвати всьому світу ! В результаті - Україна воює не тільки за свою свободу - але ще й з міжнародним тероризмом , а отже допомогати нам просто забовязані всі цивілізовані країни
показати весь коментар
05.10.2024 10:42 Відповісти
+7
і кабзон даволєн...
показати весь коментар
05.10.2024 10:50 Відповісти
+7
Знає - але робить вигляд , що не знає ...
показати весь коментар
05.10.2024 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захопити , в полон , хоча б одного корейця ! Або зробити вигляд що захоаили - і продемонструвати всьому світу ! В результаті - Україна воює не тільки за свою свободу - але ще й з міжнародним тероризмом , а отже допомогати нам просто забовязані всі цивілізовані країни
показати весь коментар
05.10.2024 10:42 Відповісти
І знову ти #уйню пишеш - скільки тобі років? Хто ти? З пепсікольної порослі, чи що?
показати весь коментар
05.10.2024 10:48 Відповісти
І шо? Весь мир і так знає хто ***** дає снаряди, ракети та дрони.
показати весь коментар
05.10.2024 11:00 Відповісти
Знає - але робить вигляд , що не знає ...
показати весь коментар
05.10.2024 11:03 Відповісти
Ну так, а для чого тоді повітря трясти. Утилізували чортів і слава Богу...
показати весь коментар
05.10.2024 11:06 Відповісти
Вот тут ты не прав ванька. Мир знает да не хочет знать и старается закрыть глаза на все а то что знает пытается сделать вид что то все слухи. Так же как мир знал что так называемые зеленые челавечки ето регулярные разийские войска но 5 лет продолжали делать вид что разейской армии в Украине нету. А вот когда наяву предьявить на всеобщее обозрение захваченных военных косоглазых ублюдков тогда Западу будет трудно сделать вид что ничего не происходит и придется реагировать черезнехочу.
показати весь коментар
05.10.2024 11:05 Відповісти
А де ти його будеш прЄдявлять? Повезти його в США та на засіданні ООН пред'явити? Так хто тобі таке доозволить? Відео на всих телеканалах прокрутити? Так вже крутили і як голови відрізали і яйця відрізали і шо? Висловили озабочєнность потім глибоку озабоченость і на цьому закінчилось. Слава Богу шо зброю дають, правда недостатньо, але ж все таки дають тому, що для такої війни її треба дуже багато. Он навіть кацапи протягують руку до півн.кореї, ірану та китаю. Думаєш гітлера хтось би переміг якби не США та Британія?
показати весь коментар
05.10.2024 11:13 Відповісти
Хочешь сказать что Запад не отреагирует что регулярные войска северной кореи уже у границ Европы? И Запад даже не будет волновать что вчера северная корея пугала своим ЯО только южную корею, а сегодня уже будет махать ЯО под границей Польши и всей Европы?
показати весь коментар
05.10.2024 11:18 Відповісти
Именно, не отреагирует. Ким послал Трампа в... Трамп сопли вытер и усё.
показати весь коментар
05.10.2024 11:26 Відповісти
А я на сцыкливого ************* трампа и не надеюсь. Я надеюсь что в Европе наконец прозреют что США их кинули и в случай чего США их не собираются защищать.
показати весь коментар
05.10.2024 11:33 Відповісти
Льоха, скільки тобі років?
показати весь коментар
05.10.2024 11:34 Відповісти
А де ти побачив рЄгулярниЄ вАйскА півн.кореї?
показати весь коментар
05.10.2024 11:33 Відповісти
А все тому що США і Європа нікчемні боягузи, які не здатні приймати серйозні рішення
показати весь коментар
05.10.2024 16:27 Відповісти
США нічого не загрожує. Чого б їм приймати серйозні рішення? А от ЄС... Вони просто не хочуть війни на своїй території. І *****, на жаль, цим користується...
показати весь коментар
05.10.2024 17:14 Відповісти
Кацапи скажуть, що то добровольці, а Захід "відморозиться".
Чому Ізраілю допомагають збивати дрони, а стосовно України роблять ось такі заяви:
У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну". Джерело:
показати весь коментар
05.10.2024 11:36 Відповісти
Ой блін, це ж тепер північна корея може нам війну оголосити
показати весь коментар
05.10.2024 10:46 Відповісти
Не "півне-корея" а окупована частина Республіки Корея
показати весь коментар
05.10.2024 12:39 Відповісти
будемо обмінювати корейців? а вони захочуть? це ж голожопенки північні
показати весь коментар
05.10.2024 10:48 Відповісти
А их не нужно обменивать. Ын больше всего боится "рекламы". Их наоборот нужно рекламировать на весь мир, чтобы они расказывали какой кошмар творится в северной корее и что они не хотят возвращаться домой и забрасывать видеокасеты в северную кореи. А семьи етих корейских военных Ын расстреляет из пушки.
показати весь коментар
05.10.2024 11:00 Відповісти
А ти "в курсі", що значна частина північнокорейців, що втекли з КНДР, повертається додому? І розстрілів не бояться... На днях читав - один придурок навіть автобус украв і погнав у КНДР! Та по дорозі врізався в перила прикордонного мосту..... Недарма кажуть, що у деяких людей рабський хомут приростає до шиї так, що не віддереш!
показати весь коментар
05.10.2024 11:26 Відповісти
Наверное потому и бегут назад в северную корею потому что боятся за свои семьи. Но как я уже неоднократно говорил, если не покупают твой товар значит ты его плохо рекламируешь. То же самое мне тут говорили что ***** Мертвечука не захочет обменивать но как видим обменял аж бегом. Так что если ускоглазых ********* правильно прорекламировать, выдать им американские флажки и заставить их сцать на Ына то Ын обосрется от возмущения
показати весь коментар
05.10.2024 12:24 Відповісти
Два варіанти:
1. на Медведчука ще розраховують, як на політичну фігуру;
2. Надіються повернуть виплачені йому гроші.
А корейці - "гвинтики" У "бойового хом"яка" їх - мільйони! Їх "спишуть" - та й по тому!
показати весь коментар
05.10.2024 13:43 Відповісти
Ти радянський фільм про будівництво метро московського, пам"ятаєш? Здається, називався "Добровольці". Там ще пісня була: "Комсомольцы-добровольцы!" Так там один "доброволець" в полоні, в ІспаніїЮ "французом" прикидався..... А ці прикинуться "тувинцями"...
показати весь коментар
05.10.2024 11:31 Відповісти
Биков молодий...
показати весь коментар
05.10.2024 11:38 Відповісти
Помиляєшся..... Биков там у воєнні часи грав моряка-підводника... А "француза" грав інший артист... Він ще грав танкіста у фільмі "Трактористи"...
показати весь коментар
05.10.2024 11:46 Відповісти
"Маестро" у човні тонув та листа писав... Я про кіно)))
показати весь коментар
05.10.2024 12:25 Відповісти
От-от..
показати весь коментар
05.10.2024 13:02 Відповісти
Трактористи? От цього навіть незнав!!
показати весь коментар
05.10.2024 12:27 Відповісти
Здрасті! А пісню "Броня крепка, и танки наши быстры...", чув? Так вона ж з цього кінофільму!
показати весь коментар
05.10.2024 13:03 Відповісти
... ты прийшла, мєня нашла, а я і разтерялся!... Но де Биков?)
показати весь коментар
05.10.2024 13:33 Відповісти
Я ж тобі написав - Биков був у "Добровольцях" Наскільки пам"ятаю - його професія до "Метрострою" була - парикмахер. Він там у воєнні часи з"являється, як підводник..... А я писав про Крючкова... Саме він грав роль "добровольця" в Іспанії і головного героя у "Трактористах"....
показати весь коментар
05.10.2024 13:48 Відповісти
Тормознув)))
показати весь коментар
06.10.2024 10:04 Відповісти
Буває... Не в тебе одного.. Сам, буває - "спотикаюся...
показати весь коментар
06.10.2024 11:30 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 10:49 Відповісти
серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР
показати весь коментар
05.10.2024 10:50 Відповісти
3 жовтня, ліквідовано понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

показати весь коментар
05.10.2024 10:55 Відповісти
і кабзон даволєн...
показати весь коментар
05.10.2024 10:50 Відповісти
Ето уже можно считать ескалацией и третьей мировой или еще нет? Или когда рашистско-китайско-северокорейско-иранские войска будут штурмовать Лондон ето уже будет ескалация? Как видим несмотря на то что Запад вылизывает ***** и боится ескалации, в реальности все происходит донаоборот. Чем больше Запад сцыт тем больше ***** борзеет. И повод для ескалации у ***** не в том что Запад разрешит бить по рашистской территории или ввести свои войска в Украину, а в том что Запад показывает свою трусость. Потому что у ***** типичное поведение гопника, который нападает только на слабых, а когда увидит сильного то визжит милиция памагите
показати весь коментар
05.10.2024 10:56 Відповісти
Там мотопіхоти до біса....
показати весь коментар
07.10.2024 07:04 Відповісти
Лишилося ще поіменно їх розписати і сльозу пустити. Новина має бути лаконічною і місткою - "утилізовано півтори тони біосміття включно з сортом чучхе".
показати весь коментар
05.10.2024 11:00 Відповісти
Там такі імена... Рідна мова не витримає(
показати весь коментар
07.10.2024 07:06 Відповісти
Ось зараз наші собачки зможуть помститися вузькооким за те, що вони їдять корейських ))
показати весь коментар
05.10.2024 11:02 Відповісти
корейський хряк більше не дасть снарядів, путін обіцяв пабєду, а тут 6 штук потєшних орденоносців завалили
показати весь коментар
05.10.2024 11:34 Відповісти
Чи потягне накабздон "єтотденьпабеды" на північно-корейському?
показати весь коментар
05.10.2024 11:41 Відповісти
Сеунґ ніуі нал
Хваяк немсеґа нандааааааа....
Иріне ин чухагаґо іце им іда
Нинмуре иль хилі ґо іце им ідааааааа....

😂
показати весь коментар
05.10.2024 12:07 Відповісти
Це ото одоробло заспіває??? Мобилы їх на танці олексанрова під ВВ? Тікети хай бурьятам здають..
показати весь коментар
05.10.2024 12:21 Відповісти
близнецы братья-кацапы и северные корейцы
показати весь коментар
05.10.2024 12:10 Відповісти
Дай Боже щоб усіх таких "ахіцерів" було знищено! Окупована частина Кореї дочекається визволення!! Вірю в це!! Смерть диктаторам!
показати весь коментар
05.10.2024 12:37 Відповісти
Північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих та закритих країн світу. При тому, що її населення становить близько 26 мільйонів осіб, армія налічує 1,28 мільйона (плюс ще 600 тисяч у резерві). Військові витрати КНДР у різні роки становили до третини її ВВП. В 2023 році країна витратила на армію 1,47 млрд доларів.
показати весь коментар
05.10.2024 12:45 Відповісти
це крутезна новина, але ще б якісь побічні підтвердження, хоч як про китайців "Колу" та "Спрайт"
показати весь коментар
05.10.2024 12:59 Відповісти
Поки НАТО думає посилати чи ні інструкторів до України для ЗСУ,офіцери кндр вже воюють за рашу та несуть втрати
показати весь коментар
05.10.2024 14:17 Відповісти
для корейців це побачити Україну і вмерти ....
показати весь коментар
05.10.2024 15:54 Відповісти
한국인은 우크라이나를 보고 죽는다
показати весь коментар
05.10.2024 15:57 Відповісти
Другий день читаю... Твки половину зрозумів(
показати весь коментар
06.10.2024 09:55 Відповісти
 
 