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Новини Окуповані території
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КНДР відправить на окуповані території України свої інженерні війська, - TV Chosun

КНДР

Північна Корея перекине військово-будівельні та інженерні сили для участі в "відбудовних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомляють Південнокорейський телеканал TV Chosun та Інститут вивчення війни (ISW).

TV Chosun, посилаючись на південнокорейського урядовця, повідомив 21 червня, що Південна Корея очікує, що Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область вже в липні.

Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.

Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон про ймовірність відправки північнокорейських військ в Україну: вони стануть гарматним м’ясом

Автор: 

КНДР (1245) окупація (6739) росія (65829)


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Топ коментарі
+24
Ось и Третя світова...
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27.06.2024 06:49
+23
А Україна мусе цю всю нечість саморуч х*ярити бо у нас самі потужні в світі союзники з Ф-35тими і томагавками і всакі інші ніштякі але є один нюанс...яєць ***** в них тільки немає ну і взагалі срати вони хотіли на те що роблять кацапи з мирним народом України.
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27.06.2024 07:03
+20
о, то тепер вже не чеченці
на камазах
трахатимуть любітєльніц рускаго міра?
догавкались - расія, пріді!
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27.06.2024 06:50
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Ось и Третя світова...
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27.06.2024 06:49 Відповісти
Не буде. Захід обісрався і сидить тихенько у куточку. Таке вже було під час Атілли, і потім за Батия
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27.06.2024 08:14 Відповісти
Ждем подтверждения от Буданов-ТВ по этому вопросу
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27.06.2024 06:50 Відповісти
о, то тепер вже не чеченці
на камазах
трахатимуть любітєльніц рускаго міра?
догавкались - расія, пріді!
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27.06.2024 06:50 Відповісти
Може побачать як люди живуть і пішлють те КНДР куди подалі...
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27.06.2024 06:52 Відповісти
Навряд, там система така, якщо кореєць їде наприклад на рашку на заробіток, то його сім'я у заручниках. Якщо він здрисне, то їх репресують.
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27.06.2024 06:57 Відповісти
Так, але жодна система не бездоганна....
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27.06.2024 07:00 Відповісти
Може ти покажеш - хто "післав" у Росії путінський режим? А вони ж х 2014 року бачили ЯК живуть люди в Україні - порівняно з Московією! Знайомий (біженець з Краснодона) казав: "Прожил год в оккупации (2014-й) И слышал от редких (трезво мыслящих россиян-добровольцев) вопросы: "***** вы бунтовали и нас призывали? Ведь вы живёте намного лучше чем мы живём сейчас в России!"
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27.06.2024 07:08 Відповісти
По-перше, московити це населення з кікасотрічною негативною селекцією.

По-друге, той інформаційний вакуум в якому пінічокорейці існують а точніше та вигадана "реальність" ну дуже різняться зі справжньою реальністтю.

Тобто шансів більше.
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27.06.2024 07:55 Відповісти
А ти думаєш - у Кореї не було тієї "кількасотрічної селекції" (як і у Китаї - теж) У них закладено в менталітеті підкорення "начальству" і воляче терпіння Кацапи порівняно з китацями чи корейцями - "вуличні фулюгани" і "анархісти"
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27.06.2024 08:51 Відповісти
В Кремля більш надійні союзники, хоча їх мало. "Пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.

Можливо, спочатку Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили, а вже потім і бойові підрозділи, а між тим "добровольці",...?
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27.06.2024 06:54 Відповісти
"Інженерні" війска за мить стають "штурмовими". Це вже світова війна. Яка реакція союзників України буде? , ось що важливо.
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27.06.2024 09:54 Відповісти
Ніякої реакції не буде. Зроблять вигляд, що то буряти підійшли, що їх "баби нарожалі", чи ще щось собі заспокійливе розкажуть. Як їхнє ОБСЕ 8 років розповідало, що не бачить на Донбасі ніяких росіян.
"Здохни ти сьогодні, а я завтра" - так завжди реагує світ на агресію отморозків. Так було у 1939 році, так є і сьогодні.
Чекаємо на Пірл-Харбор.
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27.06.2024 10:28 Відповісти
Сподіваюсь Ви помиляєтесь.
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27.06.2024 11:07 Відповісти
Я теж на це дуже-дуже сподіваюсь!!! Хоч історія і розповідає інше...

Все буде Україна!
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27.06.2024 12:10 Відповісти
> Все буде Україна!

тобто 3 світова таки буде?
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27.06.2024 14:29 Відповісти
Не знаю. Я не Ванга, не Глоба і навіть не "військовий іксперд".

Поки у наяві є заяви усіляких НАТО, Макронов та іншіх Байденов, що війська цивілізованих країн відреагують, якщо в російсько-українську війну втрутяться війська третьої країни - з одного боку.
А з іншого - ми маємо реакцію світу на "гібридну" війну путіна: коли світ не бачив ані "зелених чоловічків" в Криму, ані російських танків на Донбасі, ані "Градів", якими стріляларашка з-за своєго кордону, ані "заблукавших" орків, ані стрілянини по окупованій території в обидва боки та звинувачення в ній ЗСУ... Причому, не бачили впродовж 8 років! Та й на початку повномасштабного вторгнення не дуже поспішали на допомогу, лускали попкорн та робили ставки - хто кого. А на відчайдушні заклики про допомогу мурмотіли чарівні закляття: "Ескалація!", "Розширення конфлікту!", "Мирний план!" та "Перемовини!" (це вже щось на кшталт "Авади кедаври!").

Побачимо, як доживемо...
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27.06.2024 23:18 Відповісти
Здохнуть,то хоч ще щось побачать окрім свого концтабору.
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27.06.2024 06:55 Відповісти
З цими корейцями буде як з мадьярами під час другої світової. " Венгров в плен не брать, ликвидировать на месте", так звучав негласний наказ по всім фронтам, де з'являлось оце плем'я.
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27.06.2024 09:40 Відповісти
перед тим як здохнути , вбьють багато наших. Краще б з північно корейськими бригадами воювали південно корейські бригади
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27.06.2024 14:30 Відповісти
Будем усех бамбить,-бубачка..
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27.06.2024 06:56 Відповісти
Не інженерні сили, а фактично - ІНЖЕНЕРНІ ВІЙСЬКА. Так що - камон, тварюки.
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27.06.2024 06:57 Відповісти
А Україна мусе цю всю нечість саморуч х*ярити бо у нас самі потужні в світі союзники з Ф-35тими і томагавками і всакі інші ніштякі але є один нюанс...яєць ***** в них тільки немає ну і взагалі срати вони хотіли на те що роблять кацапи з мирним народом України.
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27.06.2024 07:03 Відповісти
треба негайно скликати новий форум миру!🤠
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27.06.2024 07:04 Відповісти
У рашки союзники, а в нас партнери.
Це різні речі.
Це ким треба бути аби дати врлю іну і пу так роздухаритися і тертися голими дупами о демократичні країни і їх очильників?
Я в шоці від бездіяльності сильних країн світу цього, які зачаровано спостерігають за тим як на весь світ насувається страшна трагедія
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27.06.2024 07:04 Відповісти
Чому всі вирішили що Все що вони роблять...
Відбувається без їхньої згоди?!?!
згадайте Ці рядки пісні...

И в процессе представленья

Создается впечатленье,

Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно,

Что хозяина не видно:

Вверх и в темноту уходит нить....
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27.06.2024 07:22 Відповісти
П¥здець собакам, корейці їх зьедять всіх !
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27.06.2024 07:16 Відповісти
Навпаки , наші собаки зʼїдять корейців
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27.06.2024 07:20 Відповісти
Цілі для "Хаймерс" та ствольної артилерії з "касетками" Причин кілька:
1) Корейці не навчені розосередженню та ********* маскуванню
2) Робота інженерних віськ - в зоні досягнення навіть ствольної артилерії та дронів
3) Робота інженерних військ найбільш ефективна при зосоредженні мінімум кількох одинць техніки на одній ділянці
4) Інженерна техніка слабоброньована
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27.06.2024 07:16 Відповісти
5) це ще й цілі для томагавків. Думаю Південна Корея з радістю нам щось організує - чим більше ми (вони) знищать иністів тут, тим спокійніше їм буде там. Можуть зробити це не прямо, а через якесь Тувалу абощо
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27.06.2024 08:26 Відповісти
Південна Корея УЖЕ фактично заявила про зняття заборони на поставки зброї Україні А (судячи з рівня виробництва хоча-б мікрочіпів) - вона у них повинна буть непогана Так що скоро "бойовий хом"як" буде патетично волать про "зрадників корейського народу які поставляють зброю для убивства "братів-корейців" на полях України"
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27.06.2024 08:33 Відповісти
Я у останній час побоююсь усіх тих заяв у майбутньому часі (дадуть, надішлють , поставлять), бо потім йде наступна новина - не дадуть, не надішлють, не поставлять, немає, самим треба, мама заборонила...
І взагалі виходить, що тирани кращі союзники, ніж демократичні країни, бо в них "пацан сказал - пацан сделал" за лічені ДНІ, а цивілізовані роками жуйку жують, аби електорату сподобалось.
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27.06.2024 10:37 Відповісти
Південна Корея - не Європа Вона не пов"язана купою взаємовиключаючих європейських міждержавних угод Крім того - їм вигідна зараз поставка зброї на експорт По-перше - це хороший маркетинговий хід Бо ця зброя покаже себе в бойових умовах По-друге -це вигідне капіталовкладення - бо у мирних умовах громадяни погано розуміють для чого витрачаються гроші на ВПК та армію
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27.06.2024 10:45 Відповісти
Нам тільки північних корейців не вистачає в Украіні , крім кацапськоі
нечисті 😡
Видно , що у кремлівського виродка погані справи з особистими
військами , які б працювали на тимчасово - окупованих наших територіях !!

Энаю достеменно , що вся ця мразь здохне на нашій землі🙁
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27.06.2024 07:18 Відповісти
Там під виглядом "інженерних підрозділів" цілком вірогідне направлення артилеристів та ракетчиків - - бо вони працюють не на передньому краї а в відносному "тилу" та мають мало ризику потрапить в полон
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27.06.2024 08:38 Відповісти
хомяк комуняцкій повірив у себе-пропоную ці стройбати розглядати як приорітетну ціль полонених та підранків вітдавати виключно у нормальну Корею максимально публічно, вони їх рахують своїми громадянами
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27.06.2024 07:25 Відповісти
Чудова ідея.
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27.06.2024 08:11 Відповісти
Степанида, ти у своєму глузді?? Нормальній Кореї ці ватани не потрібні. Як їх у нормальну Корею відправляти? Баржу винаймати чи чартерні рейси з Польщі ??? Може ще кормити їх, краще ніж вони там траву їли ??
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27.06.2024 11:28 Відповісти
Ох, не треба їх у полон брати! Спочатку вони будуть жрати та спати, а потім, як і усі комуняки, полізуть просувати ідеї чучхе та вбивати незгодних з ними. Бо жити нормально вони вже не можуть. Тільки вбивати та вмирати, а у перерві беззаперечно та повністю підкорятися кожному хробаку, що посідає на їхньому троні. Як і їх союзник - рашка.

Вибивати оту дурню з 3-х або 4-х поколінь - Сізіфова справа!
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27.06.2024 12:21 Відповісти
Ну,по перше -інформація з південно-корейського ресурсу це така собі інформація,а по друге -у "товстуна" копдон з південно-корейцями й постійна напруга,так що війська свої відсилати він точно не буде.
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27.06.2024 07:30 Відповісти
Скорее рептилоиды прилетят чем Южная Корея решится на военные действия... Так что в этом плане Ыну бояться нечего.
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27.06.2024 07:37 Відповісти
для товстуна це баласт, який треба годувати... на нього вже більш ніж 50 років ніхто не нападав і не нападе .. тому він з радістю %уйлу відвантажує ********** і зомбаків своїх продасть за ядерні технології )))
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27.06.2024 11:32 Відповісти
китайці під виглядом корейців.от вам і золота орда на кордонах руси.а китайська стіна куди дальше на схід.цю війну як і пандемію зробили китайці гнилі.стерти їх з землі потрібно разом з януковичем - який притяг їх сюди.
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27.06.2024 07:36 Відповісти
Китайцям це і нахер не потрібно. Нахрін їм здався той Бамбас! Вони Зауралля вже й так окупували безперешкодно. І чим далі на схід від Уралу, тим щільніше.
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27.06.2024 08:23 Відповісти
це так мабуть говорив і житель руси 1000 років потому - а потім золота орда вирізала його дітей.ти довбойоб ?
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27.06.2024 10:13 Відповісти
А ви вірите, що то будуть чисто інженерні війська а не бойові підрозділи?!
Москалям і азіатам віри нема!
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27.06.2024 07:40 Відповісти
Не очень, думаю, что скорее новый сорт удобрений
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27.06.2024 11:30 Відповісти
для победы нужны сотни самолетов и ракет, тогда неважно сколько биомусора завезет кацапский фюрер.
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27.06.2024 07:59 Відповісти
Під виглядом "інженерних" військ (за радянських часів стройбат).
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27.06.2024 07:59 Відповісти
Не плутай "стройбат" і "інженерні війська" "Стройбати переважно будували цивільну інфраструктуру" - військові містечка наприклад А інженерні будували спеціалізовані військові об"єкти - аеродроми (в авіації були спеціалізовані "інжбати" для цього) морські об"єкти - моли причали гавані маяки (у ВМФ теж свої інжбати) об"єкти РВСН - ракетні шахти та місця дислокації рухомих засобів РВСН на бойових позиціях І так далі
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27.06.2024 08:46 Відповісти
Розносити це лайно на шматки
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27.06.2024 08:02 Відповісти
А червоний хрест? А діти в трусиках корейських?
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27.06.2024 08:12 Відповісти
Друг, який при Совку подався заробляти грошей на будівництві БАМу, щоб купити кооперативну квартиру, бо бути в приймах у тещі далі терпіти вже не міг, багато чого цікавого розповідав про корейських рабів (буквально!) на тому будівництві. Вершиною їхніх мрій було привезти додому швейну машинку. Ще багато цікавого пам*ятаю, але це не тема гілки. Совок Кім Ір Сену платив не грошима, а лісом, який його раби пиляли та корчували практично вручну без всякої техніки.
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27.06.2024 08:17 Відповісти
Хрещений розповідав про рабів з Кореї ще в кінці 80-х на початку 90-х. Тут, десь під Броварами їх в якомусь колгоспі використовували, як тварин. Тільки за їжу цілий день під пекучим сонцем, якщо хтось там провинився - гнали пішки з поля до бази кілька годин, причому кидали самого. Тобто ніякого наглядача, покірність теляча - усі уже сплять, воно тільки добігає, йому вечері нема, радість тільки кілька годин поспать, потім ззарання, без сніданку бігом назад на поле, щоб устиг добігти, поки через пару годин машина привезе решту. Раби, гірші москалів...
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27.06.2024 08:35 Відповісти
у це так над людьми українці знущалися? тоді вони ще гірше москалів ((((
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27.06.2024 11:35 Відповісти
Якщо хто забув, Україна відновила незалежність в 91 році. Совок ще жив тут довго. Події описані були ще при совку і в перші роки незалежності.
Керували совгоспами комуняки, причому часто якраз неукраїнці. Рабів ганяли і управляли усім корейці, начальство, якщо це бачило, то закривало очі, або й взагалі було не в курсі. Прості люди це бачили, то вони напевно повинні були вмішатись чи викликати міліцію? То до чого тут українці взагалі?
І, якщо й припустити, що це тільки наші (а це точно не українці, як я пояснив) наймали таку бригаду, от припустити в найгіршому варанті, то невже це злочин хоч приблизно співставний із звірствами кацапів?
Прошу коментар-уточнення, що не так зрозуміли і не те хотіли сказати!
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27.06.2024 14:51 Відповісти
тебе послухай, так Україною керували кацапи і кацапи там на селі над людьми знущалися ... а де в цей час були українці ?? дивилися над знущаннями ??

ти як вважаєш за краще померти - відразу від кацапської ракети, чи трохи помучатись під тортурами і подохнути від голоду та безсилля ??

чи жителі України були совками, а стали українцями після отримання суверенітету ??
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27.06.2024 17:41 Відповісти
Я тебе не розумію. Не розумію хід твоїх думок. Не розумію, чому тобі здалося, що ми гірше москалів. З такою логікою, то получається усі народи гірші москалів... дивно якось.
І так, совком правили кацапи і ще манкурти з усіх народів. А щодо знущання в якомусь селі, можу ще раз повторити: Працювали за їжу цілий день під пекучим сонцем, якщо хтось там провинився - гнали пішки з поля до бази кілька годин. Корейці корейців. Якщо це можна поставити в один ряд з злочинами кацапів, з мільйонами жертв, ну навіть не знаю що сказати...
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27.06.2024 22:40 Відповісти
отоб краще не писав ... корейці корейців ... а наші поряд стояли та дивились ...
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28.06.2024 00:07 Відповісти
х..еплетам не вистачає потвор відновлювати мости, будувати укріплення
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27.06.2024 08:30 Відповісти
Впевнений що вони з'являться швидше чим F-16
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27.06.2024 08:37 Відповісти
Ну Донечані та Луганчані ...ви були малороси тепер будете кітойози ... казали шо годували Україну ,тепер годувати будете китай ,ваші надра їм спати не дають .не дарма зеленьський їздив до Оману ,там і китай був ...от вам і результат
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27.06.2024 08:46 Відповісти
лугандонці - ця назва об'єндує два братніх народа )))
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27.06.2024 11:36 Відповісти
Реальний шанс для нещасних втікти з свого концтабору.
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27.06.2024 08:57 Відповісти
там рідня у заручниках залишається ...
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27.06.2024 11:37 Відповісти
мабуть що так. рідню буде страчено.
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28.06.2024 22:58 Відповісти
Нічого смішного тут не має..Дивізія це 10 000- 30 000 чоловіків ..Чому в Донецьк - бо саме там йде їх контрнаступ .Зеки закінчуються для штурмів ,а саме корейці підійдуть ідеально ..Без телефонів і паспортів поженуть їх в один кінець
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27.06.2024 09:19 Відповісти
Я писал, шо х-ло едет за "мясом".
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27.06.2024 09:19 Відповісти
...аби тільки нашим "дусту" вистачило проти нашестя цієї сарани...
усім же ж зрозуміло, що північнокорейці нічого інженерити не будуть - ***** просто за безцінь придбало білкову масу для м'ясних штурмів..
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27.06.2024 09:34 Відповісти
Сабачье алаверды. Типерь сабаки будут есть карейцев. 🤣🤣🤣
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27.06.2024 11:22 Відповісти
И с удовольствием, ведь у них натуральное мясо, а не все собаки любят проспиртованое
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27.06.2024 11:38 Відповісти
Что то не очень верится в эту корейскую помощь, от малого числа, только смена удобрений, а от большого числа, смена лидера. Да и Китаю это может не понравиться, ведь ху..ло может землёю рассчитаться, а они привыкли считать дальний восток своей территорией
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27.06.2024 11:36 Відповісти
 
 