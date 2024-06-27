КНДР відправить на окуповані території України свої інженерні війська, - TV Chosun
Північна Корея перекине військово-будівельні та інженерні сили для участі в "відбудовних роботах" в окупованій Донецькій області вже в липні 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це повідомляють Південнокорейський телеканал TV Chosun та Інститут вивчення війни (ISW).
TV Chosun, посилаючись на південнокорейського урядовця, повідомив 21 червня, що Південна Корея очікує, що Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили в окуповану Донецьку область вже в липні.
Ці сили нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.
Північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.
ISW зазначив, що Росія, схоже, прагне створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.
ISW поки що не бачить повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військовослужбовці мають намір брати участь у бойових діях в Україні, але пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту і сприяти російським зусиллям з розширення військової інфраструктури та оборонних укріплень на окупованій території України.
Будь ласка, зачекайте...
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на камазах
трахатимуть любітєльніц рускаго міра?
догавкались - расія, пріді!
По-друге, той інформаційний вакуум в якому пінічокорейці існують а точніше та вигадана "реальність" ну дуже різняться зі справжньою реальністтю.
Тобто шансів більше.
Можливо, спочатку Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили, а вже потім і бойові підрозділи, а між тим "добровольці",...?
"Здохни ти сьогодні, а я завтра" - так завжди реагує світ на агресію отморозків. Так було у 1939 році, так є і сьогодні.
Чекаємо на Пірл-Харбор.
Все буде Україна!
тобто 3 світова таки буде?
Поки у наяві є заяви усіляких НАТО, Макронов та іншіх Байденов, що війська цивілізованих країн відреагують, якщо в російсько-українську війну втрутяться війська третьої країни - з одного боку.
А з іншого - ми маємо реакцію світу на "гібридну" війну путіна: коли світ не бачив ані "зелених чоловічків" в Криму, ані російських танків на Донбасі, ані "Градів", якими стріляларашка з-за своєго кордону, ані "заблукавших" орків, ані стрілянини по окупованій території в обидва боки та звинувачення в ній ЗСУ... Причому, не бачили впродовж 8 років! Та й на початку повномасштабного вторгнення не дуже поспішали на допомогу, лускали попкорн та робили ставки - хто кого. А на відчайдушні заклики про допомогу мурмотіли чарівні закляття: "Ескалація!", "Розширення конфлікту!", "Мирний план!" та "Перемовини!" (це вже щось на кшталт "Авади кедаври!").
Побачимо, як доживемо...
Це різні речі.
Це ким треба бути аби дати врлю іну і пу так роздухаритися і тертися голими дупами о демократичні країни і їх очильників?
Я в шоці від бездіяльності сильних країн світу цього, які зачаровано спостерігають за тим як на весь світ насувається страшна трагедія
Відбувається без їхньої згоди?!?!
згадайте Ці рядки пісні...
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить....
1) Корейці не навчені розосередженню та ********* маскуванню
2) Робота інженерних віськ - в зоні досягнення навіть ствольної артилерії та дронів
3) Робота інженерних військ найбільш ефективна при зосоредженні мінімум кількох одинць техніки на одній ділянці
4) Інженерна техніка слабоброньована
І взагалі виходить, що тирани кращі союзники, ніж демократичні країни, бо в них "пацан сказал - пацан сделал" за лічені ДНІ, а цивілізовані роками жуйку жують, аби електорату сподобалось.
нечисті 😡
Видно , що у кремлівського виродка погані справи з особистими
військами , які б працювали на тимчасово - окупованих наших територіях !!
Энаю достеменно , що вся ця мразь здохне на нашій землі🙁
Вибивати оту дурню з 3-х або 4-х поколінь - Сізіфова справа!
Москалям і азіатам віри нема!
Керували совгоспами комуняки, причому часто якраз неукраїнці. Рабів ганяли і управляли усім корейці, начальство, якщо це бачило, то закривало очі, або й взагалі було не в курсі. Прості люди це бачили, то вони напевно повинні були вмішатись чи викликати міліцію? То до чого тут українці взагалі?
І, якщо й припустити, що це тільки наші (а це точно не українці, як я пояснив) наймали таку бригаду, от припустити в найгіршому варанті, то невже це злочин хоч приблизно співставний із звірствами кацапів?
Прошу коментар-уточнення, що не так зрозуміли і не те хотіли сказати!
ти як вважаєш за краще померти - відразу від кацапської ракети, чи трохи помучатись під тортурами і подохнути від голоду та безсилля ??
чи жителі України були совками, а стали українцями після отримання суверенітету ??
І так, совком правили кацапи і ще манкурти з усіх народів. А щодо знущання в якомусь селі, можу ще раз повторити: Працювали за їжу цілий день під пекучим сонцем, якщо хтось там провинився - гнали пішки з поля до бази кілька годин. Корейці корейців. Якщо це можна поставити в один ряд з злочинами кацапів, з мільйонами жертв, ну навіть не знаю що сказати...
усім же ж зрозуміло, що північнокорейці нічого інженерити не будуть - ***** просто за безцінь придбало білкову масу для м'ясних штурмів..