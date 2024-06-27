КНДР отправит на оккупированные территории Украины свои инженерные войска, - TV Chosun

Северная Корея перебросит военно-строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают Южнокорейский телеканал TV Chosun и Институт изучения войны(ISW).

TV Chosun, ссылаясь на южнокорейского чиновника, сообщил 21 июня, что Южная Корея ожидает, что Северная Корея отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле.

Эти силы якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированную Украину.

ISW отметил, что Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.

ISW пока не видит сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине, но прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

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