КНДР отправит на оккупированные территории Украины свои инженерные войска, - TV Chosun
Северная Корея перебросит военно-строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают Южнокорейский телеканал TV Chosun и Институт изучения войны(ISW).
TV Chosun, ссылаясь на южнокорейского чиновника, сообщил 21 июня, что Южная Корея ожидает, что Северная Корея отправит крупномасштабные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле.
Эти силы якобы помогут восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.
Северокорейские военные имеют 10 инженерных бригад, а телеканал Chosun подсчитал, что Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов ежегодно, если отправит три-четыре инженерные бригады в оккупированную Украину.
ISW отметил, что Россия, похоже, стремится создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам, чтобы сформировать основу альтернативного мирового порядка.
ISW пока не видит сообщений, свидетельствующих о том, что северокорейские военнослужащие намерены участвовать в боевых действиях в Украине, но прямая северокорейская инженерная поддержка может высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.
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на камазах
трахатимуть любітєльніц рускаго міра?
догавкались - расія, пріді!
По-друге, той інформаційний вакуум в якому пінічокорейці існують а точніше та вигадана "реальність" ну дуже різняться зі справжньою реальністтю.
Тобто шансів більше.
Можливо, спочатку Північна Корея відправить великомасштабні інженерні сили, а вже потім і бойові підрозділи, а між тим "добровольці",...?
"Здохни ти сьогодні, а я завтра" - так завжди реагує світ на агресію отморозків. Так було у 1939 році, так є і сьогодні.
Чекаємо на Пірл-Харбор.
Все буде Україна!
тобто 3 світова таки буде?
Поки у наяві є заяви усіляких НАТО, Макронов та іншіх Байденов, що війська цивілізованих країн відреагують, якщо в російсько-українську війну втрутяться війська третьої країни - з одного боку.
А з іншого - ми маємо реакцію світу на "гібридну" війну путіна: коли світ не бачив ані "зелених чоловічків" в Криму, ані російських танків на Донбасі, ані "Градів", якими стріляларашка з-за своєго кордону, ані "заблукавших" орків, ані стрілянини по окупованій території в обидва боки та звинувачення в ній ЗСУ... Причому, не бачили впродовж 8 років! Та й на початку повномасштабного вторгнення не дуже поспішали на допомогу, лускали попкорн та робили ставки - хто кого. А на відчайдушні заклики про допомогу мурмотіли чарівні закляття: "Ескалація!", "Розширення конфлікту!", "Мирний план!" та "Перемовини!" (це вже щось на кшталт "Авади кедаври!").
Побачимо, як доживемо...
Це різні речі.
Це ким треба бути аби дати врлю іну і пу так роздухаритися і тертися голими дупами о демократичні країни і їх очильників?
Я в шоці від бездіяльності сильних країн світу цього, які зачаровано спостерігають за тим як на весь світ насувається страшна трагедія
Відбувається без їхньої згоди?!?!
згадайте Ці рядки пісні...
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить....
1) Корейці не навчені розосередженню та ********* маскуванню
2) Робота інженерних віськ - в зоні досягнення навіть ствольної артилерії та дронів
3) Робота інженерних військ найбільш ефективна при зосоредженні мінімум кількох одинць техніки на одній ділянці
4) Інженерна техніка слабоброньована
І взагалі виходить, що тирани кращі союзники, ніж демократичні країни, бо в них "пацан сказал - пацан сделал" за лічені ДНІ, а цивілізовані роками жуйку жують, аби електорату сподобалось.
нечисті 😡
Видно , що у кремлівського виродка погані справи з особистими
військами , які б працювали на тимчасово - окупованих наших територіях !!
Энаю достеменно , що вся ця мразь здохне на нашій землі🙁
Вибивати оту дурню з 3-х або 4-х поколінь - Сізіфова справа!
Москалям і азіатам віри нема!
Керували совгоспами комуняки, причому часто якраз неукраїнці. Рабів ганяли і управляли усім корейці, начальство, якщо це бачило, то закривало очі, або й взагалі було не в курсі. Прості люди це бачили, то вони напевно повинні були вмішатись чи викликати міліцію? То до чого тут українці взагалі?
І, якщо й припустити, що це тільки наші (а це точно не українці, як я пояснив) наймали таку бригаду, от припустити в найгіршому варанті, то невже це злочин хоч приблизно співставний із звірствами кацапів?
Прошу коментар-уточнення, що не так зрозуміли і не те хотіли сказати!
ти як вважаєш за краще померти - відразу від кацапської ракети, чи трохи помучатись під тортурами і подохнути від голоду та безсилля ??
чи жителі України були совками, а стали українцями після отримання суверенітету ??
І так, совком правили кацапи і ще манкурти з усіх народів. А щодо знущання в якомусь селі, можу ще раз повторити: Працювали за їжу цілий день під пекучим сонцем, якщо хтось там провинився - гнали пішки з поля до бази кілька годин. Корейці корейців. Якщо це можна поставити в один ряд з злочинами кацапів, з мільйонами жертв, ну навіть не знаю що сказати...
усім же ж зрозуміло, що північнокорейці нічого інженерити не будуть - ***** просто за безцінь придбало білкову масу для м'ясних штурмів..