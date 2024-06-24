КНДР просит у России технологии для ядерного и дальнобойного оружия в обмен на военную помощь, - замгоссекретаря США
США считают, что КНДР в обмен на военную помощь РФ может просить у Москвы технологии для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на речь заместителя государственного секретаря США Курта Кэмпбелла, информирует Цензор.НЕТ.
В своем выступлении Кэмпбелл напомнил, что недавний визит диктатора РФ Владимира Путина в КНДР стал для него первым за более чем 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины. Однако, по его словам, партнерство между РФ и КНДР "имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать".
Кроме этого, дипломат отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между РФ и Северной Кореей. В результате этого Кремль получил "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты, которые использует в войне против Украины.
По словам Кэмпбелла, в обмен на военную помощь РФ КНДР могла попросить у Москвы технологии для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также для ядерного оружия.
"Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что Северная Корея получит взамен. Это может быть связано с ее планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия", - сказал представитель Госдепа США.
Дипломат также отметил, что Китай "в определенной степени взволнован" сближением России и КНДР.
"Они на это намекнули в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями", - добавил Кэмпбелл.
Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
