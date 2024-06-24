РУС
КНДР просит у России технологии для ядерного и дальнобойного оружия в обмен на военную помощь, - замгоссекретаря США

КНДР просить у Росії технології для ядерної і далекобійної зброї в обмін на військову допомогу, - заступник держсекретаря США

США считают, что КНДР в обмен на военную помощь РФ может просить у Москвы технологии для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на речь заместителя государственного секретаря США Курта Кэмпбелла, информирует Цензор.НЕТ.

В своем выступлении Кэмпбелл напомнил, что недавний визит диктатора РФ Владимира Путина в КНДР стал для него первым за более чем 20 лет и подчеркнул партнерство между Москвой и Пхеньяном в контексте российской агрессии против Украины. Однако, по его словам, партнерство между РФ и КНДР "имеет свои пределы, но его нельзя игнорировать".

Кроме этого, дипломат отметил, что в последние месяцы произошел "кардинальный рост уровня" отношений между РФ и Северной Кореей. В результате этого Кремль получил "существенное количество" северокорейских артиллерийских снарядов и дальнобойные ракеты, которые использует в войне против Украины.

По словам Кэмпбелла, в обмен на военную помощь РФ КНДР могла попросить у Москвы технологии для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также для ядерного оружия.

"Мы считаем, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что Северная Корея получит взамен. Это может быть связано с ее планами развития дальнобойных ракет или ядерного оружия", - сказал представитель Госдепа США.

Читайте также: США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за сотрудничество с Россией

Дипломат также отметил, что Китай "в определенной степени взволнован" сближением России и КНДР.

"Они на это намекнули в наших переговорах с ними. И мы можем наблюдать определенную напряженность, связанную с этими событиями", - добавил Кэмпбелл.

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Читайте также: Северная Корея за полгода, вероятно, передала РФ 1,6 млн артиллерийских боеприпасов, - WP

 

Рашисти з прутіним-воєнним злочинцем, посіяли в Україні вітер, а тепер, московіти, пожнуть торнадо із смерчем!
"Нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча це рядок з радянізованого Павла Тичини, він цілком годиться як наша відповідь росіянам" (С)
Слава Україні!! Пильнуймо, за т. в.о.ПУ, отим ухилянтом та за Оманським «інвестором»…
24.06.2024 19:55 Ответить
Ага. Особенно Китай возмущен сближением рашки и кндр. Ето звучит как анекдот, если учесть что и рашка и кндр ето китайские союзники, которым сам Китай втихаря продает и оружие и технологии
24.06.2024 19:56 Ответить
Хто його знає - Китай за всю свою історію до появи на їхній території європейців програвав апріорі слабшим ворогам ( це не Рим який кинув виклик найсильнішому гравцеві в Середземному морі і переміг його - таких супротивників які були би рівні самим китайцям китайці не мали ) такшо КНР вдає шо все контролює але контролює не все .
25.06.2024 01:53 Ответить
цими технологіями володіє росія - що може бути гірше для світу?
24.06.2024 19:57 Ответить
Нехай дають. Не тільки ж нам розхльобувати .
24.06.2024 20:17 Ответить
Ну і що дивує? Пакистан має атомну бомбу і що? І ракети він має.
24.06.2024 21:43 Ответить
Бідний Рафаель Гросі... Важко уявити ступінь його занепокоєння
24.06.2024 20:57 Ответить
Не корректно написано не просит а требует
24.06.2024 21:08 Ответить
В них і так є атомна бомба,яку москалі з китайцями допомогли зробити.Ну не самі ж вони її зробили.
24.06.2024 21:42 Ответить
 
 