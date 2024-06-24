РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
1 739 11

США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за сотрудничество с Россией

Володимир Путін та Кім Чен Ин

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и подтвердили свое намерение укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении высокопоставленных чиновников США, Южной Кореи и Японии.

"США, Южная Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что продолжает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", - говорится в заявлении.

Три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляет КНДР.

Кроме того, представители США, Южной Кореи и Японии заявили о намерениях укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам со стороны КНДР

В заявлении подчеркивается, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются железными.

"США, Южная Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.

Заявление подписали высокопоставленный чиновник США по делам КНДР Джанг Пак, вице-министр иностранных дел РК по вопросам стратегии и разведки Чо Ку-ре и помощник министра иностранных дел Японии по делам Азии и океана Намазу Хироюки после их телефонного разговора 24 июня.

Стало известно, что с августа 2023 по январь 2024 года КНДР, вероятно, передала РФ около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Россией высокоточного оружия КНДР не оставят препятствий для помощи Сеула Украине, - советник по нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин

Автор: 

КНДР (1264) россия (96949) США (27762) Южная Корея (342) Япония (1317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Якщо починаєш дружити з алкашами, бомжами і люди тебе засуджують, - це погано. Значить ти починаєш падіння

Але якщо люди вже починають засуджувати алкашів і бомжів за те, що вони водяться з тобою, то значить ти вже пробив дно
показать весь комментарий
24.06.2024 07:45 Ответить
+4
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між орками та орками, оркам--Піхуй!!!, що далі??(,
показать весь комментарий
24.06.2024 07:48 Ответить
+3
засуджені та щасливі...
показать весь комментарий
24.06.2024 07:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо починаєш дружити з алкашами, бомжами і люди тебе засуджують, - це погано. Значить ти починаєш падіння

Але якщо люди вже починають засуджувати алкашів і бомжів за те, що вони водяться з тобою, то значить ти вже пробив дно
показать весь комментарий
24.06.2024 07:45 Ответить
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між орками та орками, оркам--Піхуй!!!, що далі??(,
показать весь комментарий
24.06.2024 07:48 Ответить
Діі не міняються - продовжують засуджувати
показать весь комментарий
24.06.2024 07:50 Ответить
Це, навіть, не смішно...
показать весь комментарий
24.06.2024 07:51 Ответить
засуджені та щасливі...
показать весь комментарий
24.06.2024 07:51 Ответить
Треба бути обережніше
бо Сунь-висунь може луснути
від сміху
Ай-яй-яй убили Кима,убили
Ай-яй-яй суку замочили
показать весь комментарий
24.06.2024 07:53 Ответить
Московський улус повернув собі статус медіатора тиску для східної іиперії. Товариш Сі подарував своєму гранд-васалу 20 млн. корейських рабів для вирішення демографічної та військової проблем. Але про його роль у цій декларації мовчать, Китай же ще той миротворець.
Добре хоч у цієї красно-коричневої чуми з В'єтнамлм облом вийшов.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:06 Ответить
Замість символічних актів краще б надали Україні зброю.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:17 Ответить
Тисячі бредлі , старих систем пво , інженерної техніки стоять у складах США . Все це можна зацінити по низьким цінам та передати нам , але старці бояться російського малахольного старця . А із декілька тисяч абримсів дали аж 31 !
показать весь комментарий
24.06.2024 08:54 Ответить
Да что ху...ло, что его под...уйлик, правда сейчас не ясно кто есть кто, обычно хозяин вызывает своего раба, давно ложили на всех. Их беспокоить может только свое личное благополучие, а стада, что одного ушлепка, что второго должны существовать ради их блага и прихоти.
показать весь комментарий
24.06.2024 08:54 Ответить
до сраки ину такі засудження.
От, якби йому до сраки приліпити хоч якийсь паршивенький заряд з АТАСМSу - ото було би діло...
показать весь комментарий
24.06.2024 08:56 Ответить
 
 