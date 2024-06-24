США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за сотрудничество с Россией
США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и подтвердили свое намерение укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении высокопоставленных чиновников США, Южной Кореи и Японии.
"США, Южная Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что продолжает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", - говорится в заявлении.
Три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляет КНДР.
Кроме того, представители США, Южной Кореи и Японии заявили о намерениях укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности с целью противодействия угрозам со стороны КНДР
В заявлении подчеркивается, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются железными.
"США, Южная Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.
Заявление подписали высокопоставленный чиновник США по делам КНДР Джанг Пак, вице-министр иностранных дел РК по вопросам стратегии и разведки Чо Ку-ре и помощник министра иностранных дел Японии по делам Азии и океана Намазу Хироюки после их телефонного разговора 24 июня.
Стало известно, что с августа 2023 по январь 2024 года КНДР, вероятно, передала РФ около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.
Але якщо люди вже починають засуджувати алкашів і бомжів за те, що вони водяться з тобою, то значить ти вже пробив дно
бо Сунь-висунь може луснути
від сміху
Ай-яй-яй убили Кима,убили
Ай-яй-яй суку замочили
Добре хоч у цієї красно-коричневої чуми з В'єтнамлм облом вийшов.
От, якби йому до сраки приліпити хоч якийсь паршивенький заряд з АТАСМSу - ото було би діло...