США, Южная Корея и Япония осудили КНДР за сотрудничество с Россией

США, Южная Корея и Япония осудили углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией и подтвердили свое намерение укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении высокопоставленных чиновников США, Южной Кореи и Японии.

"США, Южная Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжение поставок оружия из КНДР в Россию, что продолжает страдания украинского народа, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожает стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", - говорится в заявлении.

Три страны подтвердили свое намерение и в дальнейшем укреплять дипломатическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, чтобы противостоять угрозам, которые представляет КНДР.

В заявлении подчеркивается, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии остаются железными.

"США, Южная Корея и Япония также подтверждают, что путь к диалогу остается открытым, и призывают КНДР прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам", - говорится в заявлении.

Заявление подписали высокопоставленный чиновник США по делам КНДР Джанг Пак, вице-министр иностранных дел РК по вопросам стратегии и разведки Чо Ку-ре и помощник министра иностранных дел Японии по делам Азии и океана Намазу Хироюки после их телефонного разговора 24 июня.

Стало известно, что с августа 2023 по январь 2024 года КНДР, вероятно, передала РФ около 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.

