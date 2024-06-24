УКР
США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за співпрацю з Росією

Володимир Путін та Кім Чен Ин

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією й підтвердили свій намір зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві високопосадовців США, Південної Кореї та Японії.

"США, Південна Корея та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", - йдеться у заяві.

Три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР.

Крім того, представники США, Південної Кореї та Японії заявили про наміри зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам з боку КНДР

У заяві підкреслюється, що зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї і Японії залишаються залізними.

"США, Південна Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - йдеться у заяві.

Заяву підписали високопосадовець США у справах КНДР Джанг Пак, віцеміністр закордонних справ РК з питань стратегії та розвідки Чо Ку-ре та помічник міністра закордонних справ Японії у справах Азії та океану Намазу Хіроюкі після їхньої телефонної розмови 24 червня.

Стало відомо, що з серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання Росією високоточної зброї КНДР не залишить перешкод для допомоги Сеулу Україні, - радник з нацбезпеки Південної Кореї Чан Хо Чжин

+6
Якщо починаєш дружити з алкашами, бомжами і люди тебе засуджують, - це погано. Значить ти починаєш падіння

Але якщо люди вже починають засуджувати алкашів і бомжів за те, що вони водяться з тобою, то значить ти вже пробив дно
показати весь коментар
24.06.2024 07:45 Відповісти
+4
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між орками та орками, оркам--Піхуй!!!, що далі??(,
показати весь коментар
24.06.2024 07:48 Відповісти
+3
засуджені та щасливі...
показати весь коментар
24.06.2024 07:51 Відповісти
Діі не міняються - продовжують засуджувати
показати весь коментар
24.06.2024 07:50 Відповісти
Це, навіть, не смішно...
показати весь коментар
24.06.2024 07:51 Відповісти
Треба бути обережніше
бо Сунь-висунь може луснути
від сміху
Ай-яй-яй убили Кима,убили
Ай-яй-яй суку замочили
показати весь коментар
24.06.2024 07:53 Відповісти
Московський улус повернув собі статус медіатора тиску для східної іиперії. Товариш Сі подарував своєму гранд-васалу 20 млн. корейських рабів для вирішення демографічної та військової проблем. Але про його роль у цій декларації мовчать, Китай же ще той миротворець.
Добре хоч у цієї красно-коричневої чуми з В'єтнамлм облом вийшов.
показати весь коментар
24.06.2024 08:06 Відповісти
Замість символічних актів краще б надали Україні зброю.
показати весь коментар
24.06.2024 08:17 Відповісти
Тисячі бредлі , старих систем пво , інженерної техніки стоять у складах США . Все це можна зацінити по низьким цінам та передати нам , але старці бояться російського малахольного старця . А із декілька тисяч абримсів дали аж 31 !
показати весь коментар
24.06.2024 08:54 Відповісти
Да что ху...ло, что его под...уйлик, правда сейчас не ясно кто есть кто, обычно хозяин вызывает своего раба, давно ложили на всех. Их беспокоить может только свое личное благополучие, а стада, что одного ушлепка, что второго должны существовать ради их блага и прихоти.
показати весь коментар
24.06.2024 08:54 Відповісти
до сраки ину такі засудження.
От, якби йому до сраки приліпити хоч якийсь паршивенький заряд з АТАСМSу - ото було би діло...
показати весь коментар
24.06.2024 08:56 Відповісти
 
 