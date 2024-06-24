США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за співпрацю з Росією

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією й підтвердили свій намір зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві високопосадовців США, Південної Кореї та Японії.

"США, Південна Корея та Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР та Росією, включаючи продовження поставок зброї з КНДР до Росії, що продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", - йдеться у заяві.

Три країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб протистояти загрозам, які представляє КНДР.

Крім того, представники США, Південної Кореї та Японії заявили про наміри зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам з боку КНДР

У заяві підкреслюється, що зобов'язання США щодо захисту Південної Кореї і Японії залишаються залізними.

"США, Південна Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - йдеться у заяві.

Заяву підписали високопосадовець США у справах КНДР Джанг Пак, віцеміністр закордонних справ РК з питань стратегії та розвідки Чо Ку-ре та помічник міністра закордонних справ Японії у справах Азії та океану Намазу Хіроюкі після їхньої телефонної розмови 24 червня.

Стало відомо, що з серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів.

