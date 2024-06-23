Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів, - WP

З серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на звіт некомерційної організації глобальної безпеки C4ADS, інформує Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що у період з серпня 2023 по січень 2024 року з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки. Вантажі спочатку прибули до двох портів на Далекому Сході Росії. Після цього вантаж розподілили по 16 об'єктах переважно вздовж західних кордонів РФ поблизу України.

WP зазначає, що вага вантажів, які прибули в РФ, дорівнює приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який країна-агресорка використовувала у війні проти України.

У документації вантажі записали як вибухівку. Однак, за даними C4ADS, місця, куди прибули товари, вказують, що це боєприпаси.

Крім цього, у даних не йдеться про походження поставок. Але аналіз, проведений WP і C4ADS, виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією у вищезгаданий період.

Аналіз супутникових знімків і даних морського руху показує, що військові судна під прапором РФ стояли в північнокорейському порту Раджин, після чого пришвартувалися у російських портах Восточний і Дунай. Згідно з даними, більшість вантажів, на яких вказувалося, що це "вибухівка", відправилася на об’єкти в Росії впродовж тижня після прибуття.

Судна, які займалися перевезенням - Lady R, Angara, Maria і MAIA-1 відомо, що належать російським компаніям, які тісно пов’язаним з армією РФ. Попри те, що неможливо точно встановити, що ж саме перевозили ці кораблі, США та Південна Корея раніше публічно назвали ці чотири судна такими, що причетні до транспортування північнокорейської зброї до Росії на основі супутникових знімків і повідомлень преси.

WP додає, що РФ, чиї запаси боєприпасів скорочуються у війні проти України, покладається на своїх декількох союзників. Своєю чергою КНДР, яка перебуває під суворими міжнародними санкціями, "шукає способів заробити гроші".

Нагадаємо, що цього тижня диктатор РФ Володимир Путін вперше за 24 роки здійснив візит до КНДР. Диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

