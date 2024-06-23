УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10793 відвідувача онлайн
Новини
3 073 22

Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів, - WP

чен,путін,кім,ин

З серпня 2023 по січень 2024 року КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на звіт некомерційної організації глобальної безпеки C4ADS, інформує Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що у період з серпня 2023 по січень 2024 року з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі метричних тонн вибухівки. Вантажі спочатку прибули до двох портів на Далекому Сході Росії. Після цього вантаж розподілили по 16 об'єктах переважно вздовж західних кордонів РФ поблизу України.

WP зазначає, що вага вантажів, які прибули в РФ, дорівнює приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів того типу, який країна-агресорка використовувала у війні проти України.

У документації вантажі записали як вибухівку. Однак, за даними C4ADS, місця, куди прибули товари, вказують, що це боєприпаси.

Крім цього, у даних не йдеться про походження поставок. Але аналіз, проведений WP і C4ADS, виявив докази пересування російських кораблів між Північною Кореєю та Росією у вищезгаданий період.

Читайте також: Путін відвідає КНДР з метою пошуку подальшої військової підтримки, - The Guardian

Аналіз супутникових знімків і даних морського руху показує, що військові судна під прапором РФ стояли в північнокорейському порту Раджин, після чого пришвартувалися у російських портах Восточний і Дунай. Згідно з даними, більшість вантажів, на яких вказувалося, що це "вибухівка", відправилася на об’єкти в Росії впродовж тижня після прибуття.

Судна, які займалися перевезенням - Lady R, Angara, Maria і MAIA-1 відомо, що належать російським компаніям, які тісно пов’язаним з армією РФ. Попри те, що неможливо точно встановити, що ж саме перевозили ці кораблі, США та Південна Корея раніше публічно назвали ці чотири судна такими, що причетні до транспортування північнокорейської зброї до Росії на основі супутникових знімків і повідомлень преси.

Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів

WP додає, що РФ, чиї запаси боєприпасів скорочуються у війні проти України, покладається на своїх декількох союзників. Своєю чергою КНДР, яка перебуває під суворими міжнародними санкціями, "шукає способів заробити гроші".

Нагадаємо, що цього тижня диктатор РФ Володимир Путін вперше за 24 роки здійснив візит до КНДР. Диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Читайте також: У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

Автор: 

боєприпаси (2338) КНДР (1301) росія (67271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
І ніяких піратив і морських розбійників на них нема. А де терористи світу, цеж скільки "ніштяків" везуть, ан ніт, ніхто не нападає і не викрадає.
Висновок, що головний офіс всіх терористів світу це Кремль
показати весь коментар
23.06.2024 17:39 Відповісти
+12
китай, параша, іран та північна корея це гнійник цивілізації. Якщо його не зупинити воно зжере людство
показати весь коментар
23.06.2024 17:41 Відповісти
+8
Виходить у кацапів таки є друзі. А в нас лише на словах. Та й те, як тільки почнеш щось говорити проти наших друзів, тут же налітають місцеві тролі і починають верещати, що потрібно було робити своє, а не у наших друзів просити. Наче ці тролі колись самі щось виготовляли.
показати весь коментар
23.06.2024 17:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ніяких піратив і морських розбійників на них нема. А де терористи світу, цеж скільки "ніштяків" везуть, ан ніт, ніхто не нападає і не викрадає.
Висновок, що головний офіс всіх терористів світу це Кремль
показати весь коментар
23.06.2024 17:39 Відповісти
китай, параша, іран та північна корея це гнійник цивілізації. Якщо його не зупинити воно зжере людство
показати весь коментар
23.06.2024 17:41 Відповісти
Виходить у кацапів таки є друзі. А в нас лише на словах. Та й те, як тільки почнеш щось говорити проти наших друзів, тут же налітають місцеві тролі і починають верещати, що потрібно було робити своє, а не у наших друзів просити. Наче ці тролі колись самі щось виготовляли.
показати весь коментар
23.06.2024 17:42 Відповісти
Це як правило кацапи, замасковані під наших. Їхнє бздо розраховане на необізнаних людей що заходять у коменти
показати весь коментар
23.06.2024 17:48 Відповісти
А ти сам особисто за своє життя що виготовив?
показати весь коментар
23.06.2024 17:48 Відповісти
Креслення резиденцій у Межигір'ї, віктор федорович.
показати весь коментар
23.06.2024 18:01 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 19:10 Відповісти
Захід не розраховував на таку віину - віина по іхньому - 1000 літаків летять - ******** - противник паралізовании а в цих вилупків зброя на всі випадки життя
показати весь коментар
23.06.2024 17:50 Відповісти
Просто на Западе не дураки чтобы воевать против стран с ПВО.
показати весь коментар
23.06.2024 18:37 Відповісти
ППО теж "зноситься", справа в ЯЗ.
показати весь коментар
23.06.2024 18:57 Відповісти
чекайте.
ще, тиждень тому було три млн.
десь, млн контейнерів, невідомо з чим.
а, ще, 6 млн корейських добровольців.
показати весь коментар
23.06.2024 17:50 Відповісти
***** зпапамʼятай тебе і твою московію вже нічого не врятує
показати весь коментар
23.06.2024 19:07 Відповісти
При цьому мовчки! Не гавкая постійно про це публічно! Як наші ,,партнери"!
показати весь коментар
23.06.2024 19:07 Відповісти
В порівнянні з чеською ініціативою це.... хіба можна порівняти ...навіть по часу...(((
показати весь коментар
23.06.2024 19:17 Відповісти
1.6 млн,снарядів Північна Корея продала. Значить приблизно таку ж кількість і виробила. ( питання боєздатності)
А скільки виробила Україна?
Чому вони можуть а ми ні?
показати весь коментар
23.06.2024 19:31 Відповісти
північну корею хтось бомбить? тупіше питання важко було знайти
показати весь коментар
23.06.2024 23:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lordy-YqkOA

ATACMS ударили в Крыму. ПВО России убило людей в Севастополе

Сьогодні 23-го - ATACAMS в Криму по військових обʼєктах
гриміло по усьому Криму- Євпаторія, Бахчисарай,Саки, Інкерамн Севастополь - КУШНАРЬ
показати весь коментар
23.06.2024 19:38 Відповісти
Північно Корейський "окурок" набагато порядніший у дотриманні і виконанні обіцяного куйлу, В порівнянні з обіцяннками .яких не виконують США.НАТО І ЄС для України...
показати весь коментар
23.06.2024 20:06 Відповісти
Про те , що одна лише КНДР забезпечує рашку краще , а ніж ВСІ західні країни нас , вже писали ...?
показати весь коментар
23.06.2024 21:10 Відповісти
США https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf вже передало 3млн+ снарядів за 2+ років
"КНДР, ймовірно, передала РФ близько 1,6 мільйона артилерійських снарядів" за 5 місяців

50+ країн Рамштайну, якось теж не змогли повністю оплатити Чеську ініціативу по закупці снарядів

Начебто не співставні за потужністю країни, проте...
показати весь коментар
23.06.2024 21:19 Відповісти
До речі ви знаєте чому совок перший запустив людину в космос - напевно ніт . Просто совок запустив Гагаріна на трішечки переробленому супутнику - розвіднику - а американці робили свій корабель з розрахунку шо в ньому має полетіти людина а не переробляли шось в шось.
показати весь коментар
24.06.2024 02:55 Відповісти
не тих ми взяли в союзники
показати весь коментар
23.06.2024 23:53 Відповісти
 
 