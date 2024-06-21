УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9381 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 752 13

У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс, який 21 червня перебуває у Києві, прокоментував нещодавній візит диктатора РФ Володимира Путіна до лідера КНДР Кім Чен Ина в Пхеньян. На думку Басса, керманич РФ пішов на зближення з КНДР через невдачі у війні проти України.

Про Джон Басс заявив на брифінгу у Києві, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Басс зазначив, що якщо подивитися на десятиліття риторики лідерів у Москві, то йому важко пригадати, щоб хтось з них визнавав, що йому потрібна будь-чия допомога в чомусь. 

"Хто б міг подумати, що російському президенту доведеться їхати в іншу країну випрошувати, щоб забезпечити собі необхідний військовий потенціал? Якщо подивитися на десятиліття риторики московських лідерів, то я не можу пригадати випадку, коли російський лідер визнав би, що йому потрібна допомога від когось із будь-якого приводу", - зауважив представник Держдепу США.

Дипломат вважає, що це ознака того, "наскільки Путін і російське оборонне відомство були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України".

Читайте також: Заступник Блінкена Басс прибув із візитом до Києва

Крім цього, Басс вважає, що це також "відображення сильної, енергійної, рішучої коаліції країн", які підтримують Україну та її народ у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Читайте також: Новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай, - Білий дім

Автор: 

Держдепартамент США (1673) КНДР (1301) путін володимир (24633) росія (67271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А такие долгие запреты наносить удары по территории РФ, задержи военной помощи это видимо признаки "успехов" Украины?
показати весь коментар
21.06.2024 23:13 Відповісти
+3
показати весь коментар
21.06.2024 23:24 Відповісти
+2
А сама велика невдача "цивілізованого світу" - це створення кндр, яка знаходиться під "пекельними санкціями", атомної зброї та засобів її доставки.
показати весь коментар
21.06.2024 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну а куда бедному Ху..Лу податься, одни сдадут в Гаагу, другие брезгуют общаться, третьи только за бабло готовы пообщаться, а это родственная душа, такой же преступник
показати весь коментар
21.06.2024 23:08 Відповісти
А сама велика невдача "цивілізованого світу" - це створення кндр, яка знаходиться під "пекельними санкціями", атомної зброї та засобів її доставки.
показати весь коментар
21.06.2024 23:09 Відповісти
кім чєн ин і кон чєн ий-братья на вєк...
показати весь коментар
21.06.2024 23:10 Відповісти
А такие долгие запреты наносить удары по территории РФ, задержи военной помощи это видимо признаки "успехов" Украины?
показати весь коментар
21.06.2024 23:13 Відповісти
У війні в Україні не так і багато "невдач"
у ********...
А що геополітично то в нього постійні невдачі, то дійсно...
Бо вже весь той військовий союз "одкб", злився..
А картопляний ще з 2022го поступово злився від планів ********..
показати весь коментар
21.06.2024 23:18 Відповісти
Зате в України самі успіхи, завдяки пекельній рішучості Заходу
показати весь коментар
21.06.2024 23:20 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 23:24 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 01:47 Відповісти
Факти не важливі, важлива їх інтерпретація, як говорила не так давно скабєєва. Так що... Ви послухайте як кацапські пропагандони навперебій прославляють цей візит, як співають про вічну дружбу та любов
показати весь коментар
22.06.2024 07:08 Відповісти
Як що і важливо тільки для свого кацапорилого громадянина на расії.
Весь світ знає що це зустріч двох бомжів - ізгоїв.
показати весь коментар
22.06.2024 22:33 Відповісти
Х.з.
Снаряды поставляют пока паркетные генералы переставляют фишки на карте и хлопают в ладоши .
Это наша убитая экология, разрушенная экономика и гибель людей каждый день
показати весь коментар
22.06.2024 10:57 Відповісти
Запаси снарядів у Пхеньяна не біскінечні, а те що расєя їх не може виробляти в потрібній для їх ЗС кількості каже про те що це непогана новина для ЗСУ.
показати весь коментар
22.06.2024 22:35 Відповісти
 
 