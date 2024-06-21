У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс, який 21 червня перебуває у Києві, прокоментував нещодавній візит диктатора РФ Володимира Путіна до лідера КНДР Кім Чен Ина в Пхеньян. На думку Басса, керманич РФ пішов на зближення з КНДР через невдачі у війні проти України.

Про Джон Басс заявив на брифінгу у Києві, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Басс зазначив, що якщо подивитися на десятиліття риторики лідерів у Москві, то йому важко пригадати, щоб хтось з них визнавав, що йому потрібна будь-чия допомога в чомусь.

"Хто б міг подумати, що російському президенту доведеться їхати в іншу країну випрошувати, щоб забезпечити собі необхідний військовий потенціал? Якщо подивитися на десятиліття риторики московських лідерів, то я не можу пригадати випадку, коли російський лідер визнав би, що йому потрібна допомога від когось із будь-якого приводу", - зауважив представник Держдепу США.

Дипломат вважає, що це ознака того, "наскільки Путін і російське оборонне відомство були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України".

Читайте також: Заступник Блінкена Басс прибув із візитом до Києва

Крім цього, Басс вважає, що це також "відображення сильної, енергійної, рішучої коаліції країн", які підтримують Україну та її народ у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Читайте також: Новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай, - Білий дім