В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины

У Держдепі вважають зближення РФ та КНДР ознакою невдач Путіна у війні проти України

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, который 21 июня находится в Киеве, прокомментировал недавний визит диктатора РФ Владимира Путина к лидеру КНДР Ким Чен Ыну в Пхеньян. По мнению Басса, руководитель РФ пошел на сближение с КНДР из-за неудач в войне против Украины.

Об этом Джон Басс заявил на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Басс отметил, что если посмотреть на десятилетия риторики лидеров в Москве, то ему трудно припомнить, чтобы кто-то из них признавал, что ему нужна чья-либо помощь в чем-то.

"Кто бы мог подумать, что российскому президенту придется ехать в другую страну выпрашивать, чтобы обеспечить себе необходимый военный потенциал? Если посмотреть на десятилетия риторики московских лидеров, то я не могу вспомнить случая, когда российский лидер признал бы, что ему нужна помощь от кого-то по какому-то поводу", - отметил представитель Госдепа США.

Дипломат считает, что это признак того, "насколько Путин и российское оборонное ведомство были удивлены храбростью и изобретательностью народа Украины".

Читайте также: Заместитель Блинкена Басс прибыл с визитом в Киев

Кроме этого, Басс считает, что это также "отражение сильной, энергичной, решительной коалиции стран", которые поддерживают Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Читайте также: Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом

+4
А такие долгие запреты наносить удары по территории РФ, задержи военной помощи это видимо признаки "успехов" Украины?
21.06.2024 23:13 Ответить
21.06.2024 23:13 Ответить
+3
21.06.2024 23:24 Ответить
21.06.2024 23:24 Ответить
+2
А сама велика невдача "цивілізованого світу" - це створення кндр, яка знаходиться під "пекельними санкціями", атомної зброї та засобів її доставки.
21.06.2024 23:09 Ответить
21.06.2024 23:09 Ответить
Ну а куда бедному Ху..Лу податься, одни сдадут в Гаагу, другие брезгуют общаться, третьи только за бабло готовы пообщаться, а это родственная душа, такой же преступник
21.06.2024 23:08 Ответить
21.06.2024 23:08 Ответить
А сама велика невдача "цивілізованого світу" - це створення кндр, яка знаходиться під "пекельними санкціями", атомної зброї та засобів її доставки.
21.06.2024 23:09 Ответить
21.06.2024 23:09 Ответить
кім чєн ин і кон чєн ий-братья на вєк...
21.06.2024 23:10 Ответить
21.06.2024 23:10 Ответить
А такие долгие запреты наносить удары по территории РФ, задержи военной помощи это видимо признаки "успехов" Украины?
21.06.2024 23:13 Ответить
21.06.2024 23:13 Ответить
У війні в Україні не так і багато "невдач"
у ********...
А що геополітично то в нього постійні невдачі, то дійсно...
Бо вже весь той військовий союз "одкб", злився..
А картопляний ще з 2022го поступово злився від планів ********..
21.06.2024 23:18 Ответить
21.06.2024 23:18 Ответить
Зате в України самі успіхи, завдяки пекельній рішучості Заходу
21.06.2024 23:20 Ответить
21.06.2024 23:20 Ответить
21.06.2024 23:24 Ответить
21.06.2024 23:24 Ответить
22.06.2024 01:47 Ответить
22.06.2024 01:47 Ответить
Факти не важливі, важлива їх інтерпретація, як говорила не так давно скабєєва. Так що... Ви послухайте як кацапські пропагандони навперебій прославляють цей візит, як співають про вічну дружбу та любов
22.06.2024 07:08 Ответить
22.06.2024 07:08 Ответить
Як що і важливо тільки для свого кацапорилого громадянина на расії.
Весь світ знає що це зустріч двох бомжів - ізгоїв.
22.06.2024 22:33 Ответить
22.06.2024 22:33 Ответить
Х.з.
Снаряды поставляют пока паркетные генералы переставляют фишки на карте и хлопают в ладоши .
Это наша убитая экология, разрушенная экономика и гибель людей каждый день
22.06.2024 10:57 Ответить
22.06.2024 10:57 Ответить
Запаси снарядів у Пхеньяна не біскінечні, а те що расєя їх не може виробляти в потрібній для їх ЗС кількості каже про те що це непогана новина для ЗСУ.
22.06.2024 22:35 Ответить
22.06.2024 22:35 Ответить
 
 