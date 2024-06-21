В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, который 21 июня находится в Киеве, прокомментировал недавний визит диктатора РФ Владимира Путина к лидеру КНДР Ким Чен Ыну в Пхеньян. По мнению Басса, руководитель РФ пошел на сближение с КНДР из-за неудач в войне против Украины.
Об этом Джон Басс заявил на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Басс отметил, что если посмотреть на десятилетия риторики лидеров в Москве, то ему трудно припомнить, чтобы кто-то из них признавал, что ему нужна чья-либо помощь в чем-то.
"Кто бы мог подумать, что российскому президенту придется ехать в другую страну выпрашивать, чтобы обеспечить себе необходимый военный потенциал? Если посмотреть на десятилетия риторики московских лидеров, то я не могу вспомнить случая, когда российский лидер признал бы, что ему нужна помощь от кого-то по какому-то поводу", - отметил представитель Госдепа США.
Дипломат считает, что это признак того, "насколько Путин и российское оборонное ведомство были удивлены храбростью и изобретательностью народа Украины".
Кроме этого, Басс считает, что это также "отражение сильной, энергичной, решительной коалиции стран", которые поддерживают Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.
Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
А що геополітично то в нього постійні невдачі, то дійсно...
Бо вже весь той військовий союз "одкб", злився..
А картопляний ще з 2022го поступово злився від планів ********..
Весь світ знає що це зустріч двох бомжів - ізгоїв.
Снаряды поставляют пока паркетные генералы переставляют фишки на карте и хлопают в ладоши .
Это наша убитая экология, разрушенная экономика и гибель людей каждый день