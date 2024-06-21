В Госдепе считают сближение РФ и КНДР признаком неудач Путина в войне против Украины

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, который 21 июня находится в Киеве, прокомментировал недавний визит диктатора РФ Владимира Путина к лидеру КНДР Ким Чен Ыну в Пхеньян. По мнению Басса, руководитель РФ пошел на сближение с КНДР из-за неудач в войне против Украины.

Об этом Джон Басс заявил на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Басс отметил, что если посмотреть на десятилетия риторики лидеров в Москве, то ему трудно припомнить, чтобы кто-то из них признавал, что ему нужна чья-либо помощь в чем-то.

"Кто бы мог подумать, что российскому президенту придется ехать в другую страну выпрашивать, чтобы обеспечить себе необходимый военный потенциал? Если посмотреть на десятилетия риторики московских лидеров, то я не могу вспомнить случая, когда российский лидер признал бы, что ему нужна помощь от кого-то по какому-то поводу", - отметил представитель Госдепа США.

Дипломат считает, что это признак того, "насколько Путин и российское оборонное ведомство были удивлены храбростью и изобретательностью народа Украины".

Читайте также: Заместитель Блинкена Басс прибыл с визитом в Киев

Кроме этого, Басс считает, что это также "отражение сильной, энергичной, решительной коалиции стран", которые поддерживают Украину и ее народ в борьбе с российской агрессией.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин совершил первый за 24 года визит в Северную Корею. Он встретился со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Диктаторы РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Читайте также: Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом