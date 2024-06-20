РУС
Новости
Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом

Радник Білого дому Джон Кірбі

Заключение между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве должно по крайней мере вызвать беспокойство в Пекине, поскольку расходится с подходами Китая.

Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР. – Ред.), похоже, прямо противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине только месяц назад", - отметил представитель Белого дома.

Читайте также: Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР

Он напомнил, что в прошлом месяце и Китай, и Россия выступили за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

Советник Байдена, кроме того, отметил, что беспокойство должны возникать у любой страны, которая заботится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и которая считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.

Напомним, 19 июня, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.

Китай (3125) КНДР (1263) россия (96910) Кирби Джон (452)
Топ комментарии
+13
Ідіоти.Без дозволу Китая цей договір ніколи би не відбувся.
20.06.2024 22:25 Ответить
+10
З якого такого переляку у китайозів ,,занепокоєння" має бути??!!
20.06.2024 22:09 Ответить
+9
чесно - лохи якісь. Не дивно шо диктатори думають шо їм все можна
20.06.2024 22:11 Ответить
З якого такого переляку у китайозів ,,занепокоєння" має бути??!!
20.06.2024 22:09 Ответить
Ці розумово відсталі вважають кндр-незалежною державою насправді це китайське донбабве.
20.06.2024 22:27 Ответить
теперь у китая два домбабве)))
20.06.2024 22:32 Ответить
В американців немає вуличного інтелекту.

Зовнішня політика США за 20 років тільки провали і помилки.
20.06.2024 22:34 Ответить
Ты считаешь помилкою помощь Украине, забыл ещё добавить о победах Ху..лостана на международной арене, тебе помогают- скажи спасибо, а не лезь с осуждениями.
21.06.2024 07:17 Ответить
wishful thinking американців, жодні слова та обіцянки для китайозів нічого не варті.
20.06.2024 22:11 Ответить
чесно - лохи якісь. Не дивно шо диктатори думають шо їм все можна
20.06.2024 22:11 Ответить
американський телепень,ніяк не второпає,що і 3,14дерація і КНДР і Китай ведуть взаємопогоджену агресивну політику котра є направлена в першу чергу проти США.НАТО І ЄС(але не виключено,що все він в курсі.а подібні заяви вкидає на прохання куйла.щоб в такий спосіб приховани фактичну співпрацю рашиста з Китаєм...
20.06.2024 22:15 Ответить
американці наївні ,як малі діти !
20.06.2024 22:25 Ответить
Ідіоти.Без дозволу Китая цей договір ніколи би не відбувся.
20.06.2024 22:25 Ответить
Роман Безсмертний вважає все-таки, що Китай є інструментом раші, а не навпаки.
20.06.2024 23:07 Ответить
МАЯЧНЯ!
100% впевнений, що усі перемовини проходили з прямої згоди Китаю та під його безпосереднім контролем.
20.06.2024 22:34 Ответить
а ось вам i сполученi штати Китаю под'ехалi.
20.06.2024 22:38 Ответить
Все робиться з дозволу Китаю. Китайці воюють з Заходом руками дебілів.
20.06.2024 22:42 Ответить
Китайці можуть розірвати всі відносини з Росією і через 24 дні війна в Україні закінчиться.
20.06.2024 23:13 Ответить
Складається враження,що в Білому домі не в одного деменція,а масова)
20.06.2024 22:50 Ответить
Іпонулись?
20.06.2024 22:50 Ответить
Не ,це вже не смішно ...у Байдена робоять вигляд , шо китай хороший ...?
20.06.2024 23:59 Ответить
Дебіли б🤬дь
21.06.2024 00:30 Ответить
Пуйло ездило клянчить снаряды, но возможно еще и наемников для усиления своих дегенератов. Может некоторые американцы захотят снова пострелять в корейцев, как раньше?
21.06.2024 06:15 Ответить
Люди з футляру - "как бы чего не вышло" (с).
21.06.2024 06:19 Ответить
Одни стратеги, почитаешь и думаешь, чтобы такие комментарии писать, надо в голове что-то иметь, а не только для еды ее использовать. Вам помогают, скажите спасибо и незачем хаять страну тратящую миллиарды на нас. Все им не так, стратеги диванные
21.06.2024 07:24 Ответить
21.06.2024 08:53 Ответить
 
 