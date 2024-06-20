Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом
Заключение между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве должно по крайней мере вызвать беспокойство в Пекине, поскольку расходится с подходами Китая.
Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР. – Ред.), похоже, прямо противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине только месяц назад", - отметил представитель Белого дома.
Он напомнил, что в прошлом месяце и Китай, и Россия выступили за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.
Советник Байдена, кроме того, отметил, что беспокойство должны возникать у любой страны, которая заботится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и которая считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.
Напомним, 19 июня, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.
Зовнішня політика США за 20 років тільки провали і помилки.
100% впевнений, що усі перемовини проходили з прямої згоди Китаю та під його безпосереднім контролем.