Новый договор Москвы с Пхеньяном должен обеспокоить Китай, - Белый дом

Заключение между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве должно по крайней мере вызвать беспокойство в Пекине, поскольку расходится с подходами Китая.

Такую позицию высказал в четверг во время телефонного брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы думаем, что эти беспокойства разделит КНР, поскольку договор (между Россией и КНДР. – Ред.), похоже, прямо противоречит заявлению, которое президент Путин и президент Си сделали в Пекине только месяц назад", - отметил представитель Белого дома.

Читайте также: Россия собирает свою коалицию, - Белый дом о визите Путина в КНДР

Он напомнил, что в прошлом месяце и Китай, и Россия выступили за мирное и дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

Советник Байдена, кроме того, отметил, что беспокойство должны возникать у любой страны, которая заботится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и которая считает, что решения Совета Безопасности ООН должны выполняться.

Напомним, 19 июня, диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против РФ или КНДР.