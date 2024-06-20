Новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай, - Білий дім

Укладення між Росією і Північною Кореєю договору про всеосяжне стратегічне партнерство має принаймні викликати занепокоєння в Пекіні, оскільки розходиться з підходами Китаю.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР. – Ред.), як виглядає, прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому", - зазначив представник Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія та Північна Корея домовилися про взаємну допомогу в обході санкцій

Він нагадав, що минулого місяця і Китай, і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.

Радник Байдена, крім того, наголосив, що занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.

Нагадаємо, 19 червня, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.