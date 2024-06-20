УКР
Новий договір Москви з Пхеньяном має занепокоїти Китай, - Білий дім

Радник Білого дому Джон Кірбі

Укладення між Росією і Північною Кореєю договору про всеосяжне стратегічне партнерство має принаймні викликати занепокоєння в Пекіні, оскільки розходиться з підходами Китаю.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить КНР, оскільки договір (між Росією і КНДР. – Ред.), як виглядає, прямо суперечить заяві, яку президент Путін і президент Сі зробили в Пекіні лише місяць тому", - зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що минулого місяця і Китай, і Росія виступили за мирне й дипломатичне врегулювання ситуації в Україні.

Радник Байдена, крім того, наголосив, що занепокоєння повинні виникати у будь-якої країни, яка піклується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, та яка вважає, що рішення Ради Безпеки ООН мають виконуватися.

Нагадаємо, 19 червня, диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Китай (4816) КНДР (1301) росія (67226) Кірбі Джон (526)
Топ коментарі
+13
Ідіоти.Без дозволу Китая цей договір ніколи би не відбувся.
показати весь коментар
20.06.2024 22:25 Відповісти
+10
З якого такого переляку у китайозів ,,занепокоєння" має бути??!!
показати весь коментар
20.06.2024 22:09 Відповісти
+9
чесно - лохи якісь. Не дивно шо диктатори думають шо їм все можна
показати весь коментар
20.06.2024 22:11 Відповісти
З якого такого переляку у китайозів ,,занепокоєння" має бути??!!
показати весь коментар
20.06.2024 22:09 Відповісти
Ці розумово відсталі вважають кндр-незалежною державою насправді це китайське донбабве.
показати весь коментар
20.06.2024 22:27 Відповісти
теперь у китая два домбабве)))
показати весь коментар
20.06.2024 22:32 Відповісти
В американців немає вуличного інтелекту.

Зовнішня політика США за 20 років тільки провали і помилки.
показати весь коментар
20.06.2024 22:34 Відповісти
Ты считаешь помилкою помощь Украине, забыл ещё добавить о победах Ху..лостана на международной арене, тебе помогают- скажи спасибо, а не лезь с осуждениями.
показати весь коментар
21.06.2024 07:17 Відповісти
wishful thinking американців, жодні слова та обіцянки для китайозів нічого не варті.
показати весь коментар
20.06.2024 22:11 Відповісти
чесно - лохи якісь. Не дивно шо диктатори думають шо їм все можна
показати весь коментар
20.06.2024 22:11 Відповісти
американський телепень,ніяк не второпає,що і 3,14дерація і КНДР і Китай ведуть взаємопогоджену агресивну політику котра є направлена в першу чергу проти США.НАТО І ЄС(але не виключено,що все він в курсі.а подібні заяви вкидає на прохання куйла.щоб в такий спосіб приховани фактичну співпрацю рашиста з Китаєм...
показати весь коментар
20.06.2024 22:15 Відповісти
американці наївні ,як малі діти !
показати весь коментар
20.06.2024 22:25 Відповісти
Ідіоти.Без дозволу Китая цей договір ніколи би не відбувся.
показати весь коментар
20.06.2024 22:25 Відповісти
Роман Безсмертний вважає все-таки, що Китай є інструментом раші, а не навпаки.
показати весь коментар
20.06.2024 23:07 Відповісти
МАЯЧНЯ!
100% впевнений, що усі перемовини проходили з прямої згоди Китаю та під його безпосереднім контролем.
показати весь коментар
20.06.2024 22:34 Відповісти
а ось вам i сполученi штати Китаю под'ехалi.
показати весь коментар
20.06.2024 22:38 Відповісти
Все робиться з дозволу Китаю. Китайці воюють з Заходом руками дебілів.
показати весь коментар
20.06.2024 22:42 Відповісти
Китайці можуть розірвати всі відносини з Росією і через 24 дні війна в Україні закінчиться.
показати весь коментар
20.06.2024 23:13 Відповісти
Складається враження,що в Білому домі не в одного деменція,а масова)
показати весь коментар
20.06.2024 22:50 Відповісти
Іпонулись?
показати весь коментар
20.06.2024 22:50 Відповісти
Не ,це вже не смішно ...у Байдена робоять вигляд , шо китай хороший ...?
показати весь коментар
20.06.2024 23:59 Відповісти
Дебіли б🤬дь
показати весь коментар
21.06.2024 00:30 Відповісти
Пуйло ездило клянчить снаряды, но возможно еще и наемников для усиления своих дегенератов. Может некоторые американцы захотят снова пострелять в корейцев, как раньше?
показати весь коментар
21.06.2024 06:15 Відповісти
Люди з футляру - "как бы чего не вышло" (с).
показати весь коментар
21.06.2024 06:19 Відповісти
Одни стратеги, почитаешь и думаешь, чтобы такие комментарии писать, надо в голове что-то иметь, а не только для еды ее использовать. Вам помогают, скажите спасибо и незачем хаять страну тратящую миллиарды на нас. Все им не так, стратеги диванные
показати весь коментар
21.06.2024 07:24 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 08:53 Відповісти
 
 