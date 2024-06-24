КНДР просить у Росії технології для ядерної і далекобійної зброї в обмін на військову допомогу, - заступник держсекретаря США

США вважають, що КНДР в обмін на військову допомогу РФ може просити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіусу дії, а також ядерної зброї.

Про це пише "Європейська Правда" з посилання на промову заступника державного секретаря США Курта Кемпбелла, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит диктатора РФ Володимира Путіна до КНДР став для нього першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України. Проте, за його словами, партнерство між РФ та КНДР "має свої межі, але його не можна ігнорувати".

Крім цього, дипломат зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між РФ та Північною Кореєю. У результаті цього Кремль отримав "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети, які використовує у війні проти України.

За словами Кемпбелла, в обмін на військову допомогу РФ КНДР могла попросити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також для ядерної зброї.

"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що Північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї", - сказав представник Держдепу США.

Дипломат також зауважив, що Китай "певною мірою схвильований "зближенням Росії та КНДР.

"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями", - додав Кемпбелл.

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

