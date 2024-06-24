УКР
КНДР просить у Росії технології для ядерної і далекобійної зброї в обмін на військову допомогу, - заступник держсекретаря США

США вважають, що КНДР в обмін на військову допомогу РФ може просити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіусу дії, а також ядерної зброї.

Про це пише "Європейська Правда" з посилання на промову заступника державного секретаря США Курта Кемпбелла, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму виступі Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит диктатора РФ Володимира Путіна до КНДР став для нього першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України. Проте, за його словами, партнерство між РФ та КНДР "має свої межі, але його не можна ігнорувати".

Крім цього, дипломат зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між РФ та Північною Кореєю. У результаті цього Кремль отримав "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети, які використовує у війні проти України.

За словами Кемпбелла, в обмін на військову допомогу РФ КНДР могла попросити у Москви технології для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також для ядерної зброї.

"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що Північна Корея отримає взамін. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї", - сказав представник Держдепу США.

Читайте також: США, Південна Корея та Японія засудили КНДР за співпрацю з Росією

Дипломат також зауважив, що Китай "певною мірою схвильований "зближенням Росії та КНДР.

"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями", - додав Кемпбелл.

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін здійснив перший за 24 роки візит до Північної Кореї. Він зустрівся зі своїм північнокорейським колегою Кім Чен Ином.

Диктатори РФ та КНДР підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти РФ чи КНДР.

Читайте також: Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів, - WP

 

Держдепартамент США (1673) КНДР (1302) росія (67333)
Рашисти з прутіним-воєнним злочинцем, посіяли в Україні вітер, а тепер, московіти, пожнуть торнадо із смерчем!
"Нехай собі як знають божеволіють, конають, а нам своє робить. Хоча це рядок з радянізованого Павла Тичини, він цілком годиться як наша відповідь росіянам" (С)
Слава Україні!! Пильнуймо, за т. в.о.ПУ, отим ухилянтом та за Оманським «інвестором»…
показати весь коментар
24.06.2024 19:55 Відповісти
Ага. Особенно Китай возмущен сближением рашки и кндр. Ето звучит как анекдот, если учесть что и рашка и кндр ето китайские союзники, которым сам Китай втихаря продает и оружие и технологии
показати весь коментар
24.06.2024 19:56 Відповісти
Хто його знає - Китай за всю свою історію до появи на їхній території європейців програвав апріорі слабшим ворогам ( це не Рим який кинув виклик найсильнішому гравцеві в Середземному морі і переміг його - таких супротивників які були би рівні самим китайцям китайці не мали ) такшо КНР вдає шо все контролює але контролює не все .
показати весь коментар
25.06.2024 01:53 Відповісти
цими технологіями володіє росія - що може бути гірше для світу?
показати весь коментар
24.06.2024 19:57 Відповісти
Нехай дають. Не тільки ж нам розхльобувати .
показати весь коментар
24.06.2024 20:17 Відповісти
Ну і що дивує? Пакистан має атомну бомбу і що? І ракети він має.
показати весь коментар
24.06.2024 21:43 Відповісти
Бідний Рафаель Гросі... Важко уявити ступінь його занепокоєння
показати весь коментар
24.06.2024 20:57 Відповісти
Не корректно написано не просит а требует
показати весь коментар
24.06.2024 21:08 Відповісти
В них і так є атомна бомба,яку москалі з китайцями допомогли зробити.Ну не самі ж вони її зробили.
показати весь коментар
24.06.2024 21:42 Відповісти
 
 