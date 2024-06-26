УКР
Пентагон про ймовірність відправки північнокорейських військ в Україну: вони стануть гарматним м’ясом

Після посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном дедалі частіше звучать заяви про можливість відправки солдатів КНДР в Україну для підсилення російських військ. У Міноборони США прокоментували таку ймовірність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Як зазначається, спікер Пентагону озвучив думку, що північнокорейські військові у разі їх долучення до російських окупантів в Україні, скоріш за все стануть "гарматним м'ясом".

Про це американський чиновник заявив у розмові з журналістами у контексті припущень, що з'явилися, про те, що РФ потенційно може попросити КНДР надати свої війська для допомоги її зусиллям у війні проти України.

"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України", - сказав Райдер на брифінгу для преси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР просить у Росії технології для ядерної і далекобійної зброї в обмін на військову допомогу, - заступник держсекретаря США

Він додав, Штати продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва Росії та Північної Кореї.

Райдер також прокоментував чутки про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між РФ та КНДР, що розвивається.

"Наша політика не змінилася, оскільки вона стосується денуклеаризації Корейського півострова", - зазначив представник Пентагону.

Читайте: Північна Корея за пів року, ймовірно, передала РФ 1,6 млн артилерійських боєприпасів, - WP

Він також додав, що американська сторона продовжить "тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні".

+14
А нам від того легше? Їх треба буде на фарш перекрутити. А воно буде стріляти. Дядя Сем дуже переживає за корейських собак?
26.06.2024 06:35 Відповісти
+9
Якщо це правда то це дуже погано , як ми знаємо існування московії базується на мʼясних операціях , а отже в такому випадку нам нам потрібна допомога військами союзників
26.06.2024 06:48 Відповісти
+8
А типу зараз не "гарматне м'ясо" бігає у кацапів на "м'ясні штурми".
26.06.2024 06:30 Відповісти
Якщо відправити, то собаки почнуть їсти мертвих корейців.
26.06.2024 06:29 Відповісти
Так уже говорили про чмобіків. Поки зе шукає шляхи здачі України, ботокс шукає війська і зброю.
показати весь коментар
Чмобіки всі поїдені собаками.
А їхній головний впав з висоти.
26.06.2024 06:53 Відповісти
Про що ви? Мобілізацію параша проводить регулярно без якихось додаткових законів. Бравада тут не до міста. Бо ЗСУ знають з ким воюють, а ви ні,якщо таке пишите. Якщо це навіть гарматне м'ясо, то зробить скупчення на фронті,
26.06.2024 07:05 Відповісти
Пекельні борошна.
26.06.2024 11:14 Відповісти
Не верзіть дурниць!
1. Чмобіки були не таким розповсюдженим явищем як вам здається. Це скоріше "перегиби на місцях"
2. Да, багато загинули, але ті що вижили - це вже опитні бійці (а може вже й командири), які тренують інших...
3. Гарматне м'ясо не тільки гине, але й своєю масою відбивають у нас території. Та й дефіцитні снаряди на них треба витрачати

М'ясні штурми цілком ефективні, просто для нас вони неприйнятні, а для них це цілком нормально. Те, що м'яса стане більше і вузкоглазе бурятське зміниться на вузкоглазе південокорейське, для нас нічого не змінить. Але їх стане набагато більше, коштують вони дешевше і це вже реально хріново
26.06.2024 08:32 Відповісти
Ефективність м'ясних штурмів знаходиться в рамках ефективності зброї, яка протистоїть.
26.06.2024 09:07 Відповісти
Це дуже відірвано від реальності. Штурм є штурм, в нас "мясних" штурмів теж є. З тією швидкістю як нам постачають зброє, то те що ми маємо - заплачено великою кровью.

Касапи більшість часу в атаці, ми раз в контрнаступ зходили - здулися і далі сидимо в обороні.

Взагалі не розумію звідки стількі бравади і оптимізму в людях, не дотичних до арміі.
26.06.2024 13:43 Відповісти
Захоплюють та утримують позиції люди, а не зброя. В тебе можуть бути 1000 Атакамсов, але якщо в тебе ні однієї людини, то ти нічого не візьмеш і нічого не утримаєш
27.06.2024 07:12 Відповісти
Що там їсти,шкіра і кістки.А Ин не приїде.Кацапи і то більше відгодовані
26.06.2024 07:19 Відповісти
А типу зараз не "гарматне м'ясо" бігає у кацапів на "м'ясні штурми".
26.06.2024 06:30 Відповісти
Корейці це просто дно навіть порівняно з кацапами
26.06.2024 08:40 Відповісти
Ви вже воювали з ними? Подробиці розповісте?
26.06.2024 09:33 Відповісти
Ні але їх армія як і країна це дно яка відстала мінімум на 100 років
26.06.2024 22:47 Відповісти
І чого? тобі шо легше від тобо хто саме тебе вбиває? Ім ось наприклад не шкода своіх людей, іх більше. Нас всі вбють в цьому розміні, вону будуть жити - ми вимремо

Поки перспективи саме такі
26.06.2024 13:47 Відповісти
А нам від того легше? Їх треба буде на фарш перекрутити. А воно буде стріляти. Дядя Сем дуже переживає за корейських собак?
26.06.2024 06:35 Відповісти
пельмени из раша-корейского фарша ?
КРУТО !
26.06.2024 06:35 Відповісти
Угу, будуть казати, що буряти, або корейці з середньої Азії. Їх там тисяч 450 мешкє.
У нас у Кигизстані в/ч 7412 був капітан Кон та старший прапор Вон. Іх під..бував замполіт роти поляк Лисянський - "Привіт синам країни де мабуть сонце сходить". Вони весело шуткували "Войсько Польське на ровЕрах - вшистко моторизоване".
26.06.2024 06:38 Відповісти
Якщо це правда то це дуже погано , як ми знаємо існування московії базується на мʼясних операціях , а отже в такому випадку нам нам потрібна допомога військами союзників
26.06.2024 06:48 Відповісти
А якщо ескалація????
26.06.2024 07:20 Відповісти
Може бути ще і хейт московіі
26.06.2024 07:53 Відповісти
Я думаю попа вутін не просто так їздив до Ина....
26.06.2024 10:09 Відповісти
В нас вчомусь колись хоч паритет буде?
26.06.2024 07:18 Відповісти
Зранку сказали шо по дронах 5 до 1 - за КАБи и мови нема
26.06.2024 07:55 Відповісти
Але жодного слова про те,що пентагон не допустить відправки воєнного контингенту Кореї в Україну...
26.06.2024 07:22 Відповісти
а як вони можуть цьому завадити?

робота ВІДПОВІДАЛЬНОГО політика не допускати зіткнень між військово-політичними ворогами на территорії своєї батьківщини!

але в Україні немає відповідальних політиків, бо у владу нарід привів богзнащо, що не вміє прораховувати наслідки своїх дій на кілька кроків вперед
26.06.2024 10:36 Відповісти
Вся біда наших союзників в тім, що вони думають, що мають справу з собі подібними....
26.06.2024 07:25 Відповісти
то тоді ми матимо право по кндр влупити чимось?
26.06.2024 07:28 Відповісти
Разве шо из рогатки
26.06.2024 07:53 Відповісти
було б бажання, "зеніти" ж робили
26.06.2024 08:02 Відповісти
ну по нам кім точно лупане ядеркою
26.06.2024 13:48 Відповісти
ні, жирдяй хоче ситно їсти та сладко спати
як і пукін до речі, інакше він вже давно б лупанув
диктатори сцикуні усі
26.06.2024 13:55 Відповісти
потешные полки пончика ,годны только для парадов)))
26.06.2024 07:42 Відповісти
Этой ху@ни только не хватало.
26.06.2024 07:52 Відповісти
Це небезпечно! Загадили, інфікували землю України м'ясом мокшів, ще й північнокорейським м'ясом планують!
Фу, гидота!
26.06.2024 08:39 Відповісти
коли б дерьмак хотів зірвать ще й корейську мобілізацію, він міг би послати до пончика своїх тцк-ашників, хоч ті і язиком й не владєють. але головне результат ))
26.06.2024 08:55 Відповісти
І це не буде вважатися вступом до війни іншої держави?! Бо "наші стратегічні партнери" спочатку щось там натякали, що вступлять у війну, якщо з іншого боку вступить ще хоча б одна держава. А тут що? Корея - частина раші, чілішолі? А Китай з його мільярдом теж?
І це не Світова війна, а просто один ******* покликав інших, щоб завалити нахабного очкарика, що пручається, а качки з клубу на це дивляться з цікавістю та роблять ставки - хто кого. А потім візьмуть плакат "Ми за все гарне проти всього поганого!" та підуть містом...
26.06.2024 09:35 Відповісти
Мета виправдовує витрати. Стратегія таж сама.
Завалимо Україну трупами своїх війскових.
Вперед до перемоги.!
26.06.2024 09:51 Відповісти
Как в воду смотрел - писал, шо едет просить "мясо".
26.06.2024 10:38 Відповісти
 
 