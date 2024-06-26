Пентагон про ймовірність відправки північнокорейських військ в Україну: вони стануть гарматним м’ясом
Після посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном дедалі частіше звучать заяви про можливість відправки солдатів КНДР в Україну для підсилення російських військ. У Міноборони США прокоментували таку ймовірність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
Як зазначається, спікер Пентагону озвучив думку, що північнокорейські військові у разі їх долучення до російських окупантів в Україні, скоріш за все стануть "гарматним м'ясом".
Про це американський чиновник заявив у розмові з журналістами у контексті припущень, що з'явилися, про те, що РФ потенційно може попросити КНДР надати свої війська для допомоги її зусиллям у війні проти України.
"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України", - сказав Райдер на брифінгу для преси.
Він додав, Штати продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва Росії та Північної Кореї.
Райдер також прокоментував чутки про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між РФ та КНДР, що розвивається.
"Наша політика не змінилася, оскільки вона стосується денуклеаризації Корейського півострова", - зазначив представник Пентагону.
Він також додав, що американська сторона продовжить "тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні".
А їхній головний впав з висоти.
1. Чмобіки були не таким розповсюдженим явищем як вам здається. Це скоріше "перегиби на місцях"
2. Да, багато загинули, але ті що вижили - це вже опитні бійці (а може вже й командири), які тренують інших...
3. Гарматне м'ясо не тільки гине, але й своєю масою відбивають у нас території. Та й дефіцитні снаряди на них треба витрачати
М'ясні штурми цілком ефективні, просто для нас вони неприйнятні, а для них це цілком нормально. Те, що м'яса стане більше і вузкоглазе бурятське зміниться на вузкоглазе південокорейське, для нас нічого не змінить. Але їх стане набагато більше, коштують вони дешевше і це вже реально хріново
Касапи більшість часу в атаці, ми раз в контрнаступ зходили - здулися і далі сидимо в обороні.
Взагалі не розумію звідки стількі бравади і оптимізму в людях, не дотичних до арміі.
Поки перспективи саме такі
КРУТО !
У нас у Кигизстані в/ч 7412 був капітан Кон та старший прапор Вон. Іх під..бував замполіт роти поляк Лисянський - "Привіт синам країни де мабуть сонце сходить". Вони весело шуткували "Войсько Польське на ровЕрах - вшистко моторизоване".
робота ВІДПОВІДАЛЬНОГО політика не допускати зіткнень між військово-політичними ворогами на территорії своєї батьківщини!
але в Україні немає відповідальних політиків, бо у владу нарід привів богзнащо, що не вміє прораховувати наслідки своїх дій на кілька кроків вперед
як і пукін до речі, інакше він вже давно б лупанув
диктатори сцикуні усі
Фу, гидота!
І це не Світова війна, а просто один ******* покликав інших, щоб завалити нахабного очкарика, що пручається, а качки з клубу на це дивляться з цікавістю та роблять ставки - хто кого. А потім візьмуть плакат "Ми за все гарне проти всього поганого!" та підуть містом...
Завалимо Україну трупами своїх війскових.
Вперед до перемоги.!