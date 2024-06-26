Пентагон про ймовірність відправки північнокорейських військ в Україну: вони стануть гарматним м’ясом

Після посилення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном дедалі частіше звучать заяви про можливість відправки солдатів КНДР в Україну для підсилення російських військ. У Міноборони США прокоментували таку ймовірність.

Як зазначається, спікер Пентагону озвучив думку, що північнокорейські військові у разі їх долучення до російських окупантів в Україні, скоріш за все стануть "гарматним м'ясом".

Про це американський чиновник заявив у розмові з журналістами у контексті припущень, що з'явилися, про те, що РФ потенційно може попросити КНДР надати свої війська для допомоги її зусиллям у війні проти України.

"Якби я був керівництвом військового персоналу Північної Кореї, я б поставив під сумнів свій вибір щодо відправлення своїх сил як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України", - сказав Райдер на брифінгу для преси.

Він додав, Штати продовжать стежити за ситуацією на тлі зміцнення співробітництва Росії та Північної Кореї.

Райдер також прокоментував чутки про те, що Південній Кореї необхідно розглянути ядерний варіант у розпал військової співпраці між РФ та КНДР, що розвивається.

"Наша політика не змінилася, оскільки вона стосується денуклеаризації Корейського півострова", - зазначив представник Пентагону.

Він також додав, що американська сторона продовжить "тісно співпрацювати з нашими союзниками з Південної Кореї та Японії та іншими в регіоні, щоб забезпечити безпеку та стабільність у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні".