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Новости Война
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Пентагон о вероятности отправки северокорейских войск в Украину: они станут пушечным мясом

чен,путін,кім,ин

После усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном все чаще звучат заявления о возможности отправки солдат КНДР в Украину для усиления российских войск. В Минобороны США прокомментировали такую вероятность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечается, спикер Пентагона озвучил мнение, что северокорейские военные в случае их приобщения к российским оккупантам в Украине, скорее всего станут "пушечным мясом".

Об этом американский чиновник заявил в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.

"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины", - сказал Райдер на брифинге для прессы.

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Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.

Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар развивающегося военного сотрудничества между РФ и КНДР.

"Наша политика не изменилась, поскольку она касается денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель Пентагона.

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Он также добавил, что американская сторона продолжит "тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими в регионе, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе".

Автор: 

армия РФ (19562) КНДР (1219) Пентагон (1467)


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Топ комментарии
+14
А нам від того легше? Їх треба буде на фарш перекрутити. А воно буде стріляти. Дядя Сем дуже переживає за корейських собак?
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26.06.2024 06:35
+9
Якщо це правда то це дуже погано , як ми знаємо існування московії базується на мʼясних операціях , а отже в такому випадку нам нам потрібна допомога військами союзників
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26.06.2024 06:48
+8
А типу зараз не "гарматне м'ясо" бігає у кацапів на "м'ясні штурми".
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26.06.2024 06:30
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Якщо відправити, то собаки почнуть їсти мертвих корейців.
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26.06.2024 06:29 Ответить
Так уже говорили про чмобіків. Поки зе шукає шляхи здачі України, ботокс шукає війська і зброю.
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26.06.2024 06:41 Ответить
Чмобіки всі поїдені собаками.
А їхній головний впав з висоти.
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26.06.2024 06:53 Ответить
Про що ви? Мобілізацію параша проводить регулярно без якихось додаткових законів. Бравада тут не до міста. Бо ЗСУ знають з ким воюють, а ви ні,якщо таке пишите. Якщо це навіть гарматне м'ясо, то зробить скупчення на фронті,
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26.06.2024 07:05 Ответить
Пекельні борошна.
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26.06.2024 11:14 Ответить
Не верзіть дурниць!
1. Чмобіки були не таким розповсюдженим явищем як вам здається. Це скоріше "перегиби на місцях"
2. Да, багато загинули, але ті що вижили - це вже опитні бійці (а може вже й командири), які тренують інших...
3. Гарматне м'ясо не тільки гине, але й своєю масою відбивають у нас території. Та й дефіцитні снаряди на них треба витрачати

М'ясні штурми цілком ефективні, просто для нас вони неприйнятні, а для них це цілком нормально. Те, що м'яса стане більше і вузкоглазе бурятське зміниться на вузкоглазе південокорейське, для нас нічого не змінить. Але їх стане набагато більше, коштують вони дешевше і це вже реально хріново
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26.06.2024 08:32 Ответить
Ефективність м'ясних штурмів знаходиться в рамках ефективності зброї, яка протистоїть.
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26.06.2024 09:07 Ответить
Це дуже відірвано від реальності. Штурм є штурм, в нас "мясних" штурмів теж є. З тією швидкістю як нам постачають зброє, то те що ми маємо - заплачено великою кровью.

Касапи більшість часу в атаці, ми раз в контрнаступ зходили - здулися і далі сидимо в обороні.

Взагалі не розумію звідки стількі бравади і оптимізму в людях, не дотичних до арміі.
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26.06.2024 13:43 Ответить
Захоплюють та утримують позиції люди, а не зброя. В тебе можуть бути 1000 Атакамсов, але якщо в тебе ні однієї людини, то ти нічого не візьмеш і нічого не утримаєш
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27.06.2024 07:12 Ответить
Що там їсти,шкіра і кістки.А Ин не приїде.Кацапи і то більше відгодовані
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26.06.2024 07:19 Ответить
А типу зараз не "гарматне м'ясо" бігає у кацапів на "м'ясні штурми".
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26.06.2024 06:30 Ответить
Корейці це просто дно навіть порівняно з кацапами
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26.06.2024 08:40 Ответить
Ви вже воювали з ними? Подробиці розповісте?
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26.06.2024 09:33 Ответить
Ні але їх армія як і країна це дно яка відстала мінімум на 100 років
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26.06.2024 22:47 Ответить
І чого? тобі шо легше від тобо хто саме тебе вбиває? Ім ось наприклад не шкода своіх людей, іх більше. Нас всі вбють в цьому розміні, вону будуть жити - ми вимремо

Поки перспективи саме такі
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26.06.2024 13:47 Ответить
А нам від того легше? Їх треба буде на фарш перекрутити. А воно буде стріляти. Дядя Сем дуже переживає за корейських собак?
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26.06.2024 06:35 Ответить
пельмени из раша-корейского фарша ?
КРУТО !
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26.06.2024 06:35 Ответить
Угу, будуть казати, що буряти, або корейці з середньої Азії. Їх там тисяч 450 мешкє.
У нас у Кигизстані в/ч 7412 був капітан Кон та старший прапор Вон. Іх під..бував замполіт роти поляк Лисянський - "Привіт синам країни де мабуть сонце сходить". Вони весело шуткували "Войсько Польське на ровЕрах - вшистко моторизоване".
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26.06.2024 06:38 Ответить
Якщо це правда то це дуже погано , як ми знаємо існування московії базується на мʼясних операціях , а отже в такому випадку нам нам потрібна допомога військами союзників
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26.06.2024 06:48 Ответить
А якщо ескалація????
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26.06.2024 07:20 Ответить
Може бути ще і хейт московіі
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26.06.2024 07:53 Ответить
Я думаю попа вутін не просто так їздив до Ина....
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26.06.2024 10:09 Ответить
В нас вчомусь колись хоч паритет буде?
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26.06.2024 07:18 Ответить
Зранку сказали шо по дронах 5 до 1 - за КАБи и мови нема
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26.06.2024 07:55 Ответить
Але жодного слова про те,що пентагон не допустить відправки воєнного контингенту Кореї в Україну...
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26.06.2024 07:22 Ответить
а як вони можуть цьому завадити?

робота ВІДПОВІДАЛЬНОГО політика не допускати зіткнень між військово-політичними ворогами на территорії своєї батьківщини!

але в Україні немає відповідальних політиків, бо у владу нарід привів богзнащо, що не вміє прораховувати наслідки своїх дій на кілька кроків вперед
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26.06.2024 10:36 Ответить
Вся біда наших союзників в тім, що вони думають, що мають справу з собі подібними....
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26.06.2024 07:25 Ответить
то тоді ми матимо право по кндр влупити чимось?
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26.06.2024 07:28 Ответить
Разве шо из рогатки
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26.06.2024 07:53 Ответить
було б бажання, "зеніти" ж робили
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26.06.2024 08:02 Ответить
ну по нам кім точно лупане ядеркою
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26.06.2024 13:48 Ответить
ні, жирдяй хоче ситно їсти та сладко спати
як і пукін до речі, інакше він вже давно б лупанув
диктатори сцикуні усі
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26.06.2024 13:55 Ответить
потешные полки пончика ,годны только для парадов)))
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26.06.2024 07:42 Ответить
Этой ху@ни только не хватало.
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26.06.2024 07:52 Ответить
Це небезпечно! Загадили, інфікували землю України м'ясом мокшів, ще й північнокорейським м'ясом планують!
Фу, гидота!
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26.06.2024 08:39 Ответить
коли б дерьмак хотів зірвать ще й корейську мобілізацію, він міг би послати до пончика своїх тцк-ашників, хоч ті і язиком й не владєють. але головне результат ))
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26.06.2024 08:55 Ответить
І це не буде вважатися вступом до війни іншої держави?! Бо "наші стратегічні партнери" спочатку щось там натякали, що вступлять у війну, якщо з іншого боку вступить ще хоча б одна держава. А тут що? Корея - частина раші, чілішолі? А Китай з його мільярдом теж?
І це не Світова війна, а просто один ******* покликав інших, щоб завалити нахабного очкарика, що пручається, а качки з клубу на це дивляться з цікавістю та роблять ставки - хто кого. А потім візьмуть плакат "Ми за все гарне проти всього поганого!" та підуть містом...
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26.06.2024 09:35 Ответить
Мета виправдовує витрати. Стратегія таж сама.
Завалимо Україну трупами своїх війскових.
Вперед до перемоги.!
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26.06.2024 09:51 Ответить
Как в воду смотрел - писал, шо едет просить "мясо".
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26.06.2024 10:38 Ответить
 
 