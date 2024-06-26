Пентагон о вероятности отправки северокорейских войск в Украину: они станут пушечным мясом

После усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном все чаще звучат заявления о возможности отправки солдат КНДР в Украину для усиления российских войск. В Минобороны США прокомментировали такую вероятность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Как отмечается, спикер Пентагона озвучил мнение, что северокорейские военные в случае их приобщения к российским оккупантам в Украине, скорее всего станут "пушечным мясом".

Об этом американский чиновник заявил в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.

"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины", - сказал Райдер на брифинге для прессы.

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Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.

Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар развивающегося военного сотрудничества между РФ и КНДР.

"Наша политика не изменилась, поскольку она касается денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель Пентагона.

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Он также добавил, что американская сторона продолжит "тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими в регионе, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе".