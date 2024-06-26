Пентагон о вероятности отправки северокорейских войск в Украину: они станут пушечным мясом
После усиления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном все чаще звучат заявления о возможности отправки солдат КНДР в Украину для усиления российских войск. В Минобороны США прокомментировали такую вероятность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Как отмечается, спикер Пентагона озвучил мнение, что северокорейские военные в случае их приобщения к российским оккупантам в Украине, скорее всего станут "пушечным мясом".
Об этом американский чиновник заявил в разговоре с журналистами в контексте появившихся предположений о том, что РФ потенциально может попросить КНДР предоставить свои войска для помощи ее усилиям в войне против Украины.
"Если бы я был руководством военного персонала Северной Кореи, я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины", - сказал Райдер на брифинге для прессы.
Он добавил, что Штаты продолжат следить за ситуацией на фоне укрепления сотрудничества России и Северной Кореи.
Райдер также прокомментировал слухи о том, что Южной Корее необходимо рассмотреть ядерный вариант в разгар развивающегося военного сотрудничества между РФ и КНДР.
"Наша политика не изменилась, поскольку она касается денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель Пентагона.
Он также добавил, что американская сторона продолжит "тесно сотрудничать с нашими союзниками из Южной Кореи и Японии и другими в регионе, чтобы обеспечить безопасность и стабильность во всем Индо-Тихоокеанском регионе".
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А їхній головний впав з висоти.
1. Чмобіки були не таким розповсюдженим явищем як вам здається. Це скоріше "перегиби на місцях"
2. Да, багато загинули, але ті що вижили - це вже опитні бійці (а може вже й командири), які тренують інших...
3. Гарматне м'ясо не тільки гине, але й своєю масою відбивають у нас території. Та й дефіцитні снаряди на них треба витрачати
М'ясні штурми цілком ефективні, просто для нас вони неприйнятні, а для них це цілком нормально. Те, що м'яса стане більше і вузкоглазе бурятське зміниться на вузкоглазе південокорейське, для нас нічого не змінить. Але їх стане набагато більше, коштують вони дешевше і це вже реально хріново
Касапи більшість часу в атаці, ми раз в контрнаступ зходили - здулися і далі сидимо в обороні.
Взагалі не розумію звідки стількі бравади і оптимізму в людях, не дотичних до арміі.
Поки перспективи саме такі
КРУТО !
У нас у Кигизстані в/ч 7412 був капітан Кон та старший прапор Вон. Іх під..бував замполіт роти поляк Лисянський - "Привіт синам країни де мабуть сонце сходить". Вони весело шуткували "Войсько Польське на ровЕрах - вшистко моторизоване".
робота ВІДПОВІДАЛЬНОГО політика не допускати зіткнень між військово-політичними ворогами на территорії своєї батьківщини!
але в Україні немає відповідальних політиків, бо у владу нарід привів богзнащо, що не вміє прораховувати наслідки своїх дій на кілька кроків вперед
як і пукін до речі, інакше він вже давно б лупанув
диктатори сцикуні усі
Фу, гидота!
І це не Світова війна, а просто один ******* покликав інших, щоб завалити нахабного очкарика, що пручається, а качки з клубу на це дивляться з цікавістю та роблять ставки - хто кого. А потім візьмуть плакат "Ми за все гарне проти всього поганого!" та підуть містом...
Завалимо Україну трупами своїх війскових.
Вперед до перемоги.!