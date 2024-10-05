РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости
7 001 54

Под Донецком ликвидировали 20 вражеских военных, в том числе 6 офицеров из КНДР, - СМИ

ЗСУ ракетами могли знищити офіцерів КНДР поблизу Донецька

В результате ракетного удара по оккупированной РФ территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, ликвидировано более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи, а еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут со ссылкой на источники в разведке издание KyivPost и информагентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что северокорейские военнослужащие прибыли на оккупированные территории Украины для того, чтобы "провести переговоры с российскими коллегами".

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Источники издания в разведке рассказали, что удар был нанесен Силами обороны по территории, которые контролируют российские захватчики.

Ранее сообщалось о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности подразделений инженерных войск, что свидетельствует об активном сотрудничестве России и Северной Кореи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия получает от КНДР половину снарядов, - The Times

Автор: 

Донецьк (6329) КНДР (1263) ликвидация (3972)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Захопити , в полон , хоча б одного корейця ! Або зробити вигляд що захоаили - і продемонструвати всьому світу ! В результаті - Україна воює не тільки за свою свободу - але ще й з міжнародним тероризмом , а отже допомогати нам просто забовязані всі цивілізовані країни
показать весь комментарий
05.10.2024 10:42 Ответить
+7
і кабзон даволєн...
показать весь комментарий
05.10.2024 10:50 Ответить
+7
Знає - але робить вигляд , що не знає ...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захопити , в полон , хоча б одного корейця ! Або зробити вигляд що захоаили - і продемонструвати всьому світу ! В результаті - Україна воює не тільки за свою свободу - але ще й з міжнародним тероризмом , а отже допомогати нам просто забовязані всі цивілізовані країни
показать весь комментарий
05.10.2024 10:42 Ответить
І знову ти #уйню пишеш - скільки тобі років? Хто ти? З пепсікольної порослі, чи що?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:48 Ответить
І шо? Весь мир і так знає хто ***** дає снаряди, ракети та дрони.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:00 Ответить
Знає - але робить вигляд , що не знає ...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:03 Ответить
Ну так, а для чого тоді повітря трясти. Утилізували чортів і слава Богу...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:06 Ответить
Вот тут ты не прав ванька. Мир знает да не хочет знать и старается закрыть глаза на все а то что знает пытается сделать вид что то все слухи. Так же как мир знал что так называемые зеленые челавечки ето регулярные разийские войска но 5 лет продолжали делать вид что разейской армии в Украине нету. А вот когда наяву предьявить на всеобщее обозрение захваченных военных косоглазых ублюдков тогда Западу будет трудно сделать вид что ничего не происходит и придется реагировать черезнехочу.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:05 Ответить
А де ти його будеш прЄдявлять? Повезти його в США та на засіданні ООН пред'явити? Так хто тобі таке доозволить? Відео на всих телеканалах прокрутити? Так вже крутили і як голови відрізали і яйця відрізали і шо? Висловили озабочєнность потім глибоку озабоченость і на цьому закінчилось. Слава Богу шо зброю дають, правда недостатньо, але ж все таки дають тому, що для такої війни її треба дуже багато. Он навіть кацапи протягують руку до півн.кореї, ірану та китаю. Думаєш гітлера хтось би переміг якби не США та Британія?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:13 Ответить
Хочешь сказать что Запад не отреагирует что регулярные войска северной кореи уже у границ Европы? И Запад даже не будет волновать что вчера северная корея пугала своим ЯО только южную корею, а сегодня уже будет махать ЯО под границей Польши и всей Европы?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:18 Ответить
Именно, не отреагирует. Ким послал Трампа в... Трамп сопли вытер и усё.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:26 Ответить
А я на сцыкливого ************* трампа и не надеюсь. Я надеюсь что в Европе наконец прозреют что США их кинули и в случай чего США их не собираются защищать.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:33 Ответить
Льоха, скільки тобі років?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:34 Ответить
А де ти побачив рЄгулярниЄ вАйскА півн.кореї?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:33 Ответить
А все тому що США і Європа нікчемні боягузи, які не здатні приймати серйозні рішення
показать весь комментарий
05.10.2024 16:27 Ответить
США нічого не загрожує. Чого б їм приймати серйозні рішення? А от ЄС... Вони просто не хочуть війни на своїй території. І *****, на жаль, цим користується...
показать весь комментарий
05.10.2024 17:14 Ответить
Кацапи скажуть, що то добровольці, а Захід "відморозиться".
Чому Ізраілю допомагають збивати дрони, а стосовно України роблять ось такі заяви:
У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну". Джерело:
показать весь комментарий
05.10.2024 11:36 Ответить
Ой блін, це ж тепер північна корея може нам війну оголосити
показать весь комментарий
05.10.2024 10:46 Ответить
Не "півне-корея" а окупована частина Республіки Корея
показать весь комментарий
05.10.2024 12:39 Ответить
будемо обмінювати корейців? а вони захочуть? це ж голожопенки північні
показать весь комментарий
05.10.2024 10:48 Ответить
А их не нужно обменивать. Ын больше всего боится "рекламы". Их наоборот нужно рекламировать на весь мир, чтобы они расказывали какой кошмар творится в северной корее и что они не хотят возвращаться домой и забрасывать видеокасеты в северную кореи. А семьи етих корейских военных Ын расстреляет из пушки.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:00 Ответить
А ти "в курсі", що значна частина північнокорейців, що втекли з КНДР, повертається додому? І розстрілів не бояться... На днях читав - один придурок навіть автобус украв і погнав у КНДР! Та по дорозі врізався в перила прикордонного мосту..... Недарма кажуть, що у деяких людей рабський хомут приростає до шиї так, що не віддереш!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:26 Ответить
Наверное потому и бегут назад в северную корею потому что боятся за свои семьи. Но как я уже неоднократно говорил, если не покупают твой товар значит ты его плохо рекламируешь. То же самое мне тут говорили что ***** Мертвечука не захочет обменивать но как видим обменял аж бегом. Так что если ускоглазых ********* правильно прорекламировать, выдать им американские флажки и заставить их сцать на Ына то Ын обосрется от возмущения
показать весь комментарий
05.10.2024 12:24 Ответить
Два варіанти:
1. на Медведчука ще розраховують, як на політичну фігуру;
2. Надіються повернуть виплачені йому гроші.
А корейці - "гвинтики" У "бойового хом"яка" їх - мільйони! Їх "спишуть" - та й по тому!
показать весь комментарий
05.10.2024 13:43 Ответить
Ти радянський фільм про будівництво метро московського, пам"ятаєш? Здається, називався "Добровольці". Там ще пісня була: "Комсомольцы-добровольцы!" Так там один "доброволець" в полоні, в ІспаніїЮ "французом" прикидався..... А ці прикинуться "тувинцями"...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:31 Ответить
Биков молодий...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:38 Ответить
Помиляєшся..... Биков там у воєнні часи грав моряка-підводника... А "француза" грав інший артист... Він ще грав танкіста у фільмі "Трактористи"...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:46 Ответить
"Маестро" у човні тонув та листа писав... Я про кіно)))
показать весь комментарий
05.10.2024 12:25 Ответить
От-от..
показать весь комментарий
05.10.2024 13:02 Ответить
Трактористи? От цього навіть незнав!!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:27 Ответить
Здрасті! А пісню "Броня крепка, и танки наши быстры...", чув? Так вона ж з цього кінофільму!
показать весь комментарий
05.10.2024 13:03 Ответить
... ты прийшла, мєня нашла, а я і разтерялся!... Но де Биков?)
показать весь комментарий
05.10.2024 13:33 Ответить
Я ж тобі написав - Биков був у "Добровольцях" Наскільки пам"ятаю - його професія до "Метрострою" була - парикмахер. Він там у воєнні часи з"являється, як підводник..... А я писав про Крючкова... Саме він грав роль "добровольця" в Іспанії і головного героя у "Трактористах"....
показать весь комментарий
05.10.2024 13:48 Ответить
Тормознув)))
показать весь комментарий
06.10.2024 10:04 Ответить
Буває... Не в тебе одного.. Сам, буває - "спотикаюся...
показать весь комментарий
06.10.2024 11:30 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 10:49 Ответить
серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР
показать весь комментарий
05.10.2024 10:50 Ответить
3 жовтня, ліквідовано понад 20 військових, серед яких шість офіцерів з Північної Кореї, а ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.

показать весь комментарий
05.10.2024 10:55 Ответить
і кабзон даволєн...
показать весь комментарий
05.10.2024 10:50 Ответить
Ето уже можно считать ескалацией и третьей мировой или еще нет? Или когда рашистско-китайско-северокорейско-иранские войска будут штурмовать Лондон ето уже будет ескалация? Как видим несмотря на то что Запад вылизывает ***** и боится ескалации, в реальности все происходит донаоборот. Чем больше Запад сцыт тем больше ***** борзеет. И повод для ескалации у ***** не в том что Запад разрешит бить по рашистской территории или ввести свои войска в Украину, а в том что Запад показывает свою трусость. Потому что у ***** типичное поведение гопника, который нападает только на слабых, а когда увидит сильного то визжит милиция памагите
показать весь комментарий
05.10.2024 10:56 Ответить
Там мотопіхоти до біса....
показать весь комментарий
07.10.2024 07:04 Ответить
Лишилося ще поіменно їх розписати і сльозу пустити. Новина має бути лаконічною і місткою - "утилізовано півтори тони біосміття включно з сортом чучхе".
показать весь комментарий
05.10.2024 11:00 Ответить
Там такі імена... Рідна мова не витримає(
показать весь комментарий
07.10.2024 07:06 Ответить
Ось зараз наші собачки зможуть помститися вузькооким за те, що вони їдять корейських ))
показать весь комментарий
05.10.2024 11:02 Ответить
корейський хряк більше не дасть снарядів, путін обіцяв пабєду, а тут 6 штук потєшних орденоносців завалили
показать весь комментарий
05.10.2024 11:34 Ответить
Чи потягне накабздон "єтотденьпабеды" на північно-корейському?
показать весь комментарий
05.10.2024 11:41 Ответить
Сеунґ ніуі нал
Хваяк немсеґа нандааааааа....
Иріне ин чухагаґо іце им іда
Нинмуре иль хилі ґо іце им ідааааааа....

😂
показать весь комментарий
05.10.2024 12:07 Ответить
Це ото одоробло заспіває??? Мобилы їх на танці олексанрова під ВВ? Тікети хай бурьятам здають..
показать весь комментарий
05.10.2024 12:21 Ответить
близнецы братья-кацапы и северные корейцы
показать весь комментарий
05.10.2024 12:10 Ответить
Дай Боже щоб усіх таких "ахіцерів" було знищено! Окупована частина Кореї дочекається визволення!! Вірю в це!! Смерть диктаторам!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:37 Ответить
Північна Корея є однією з найбільш мілітаризованих та закритих країн світу. При тому, що її населення становить близько 26 мільйонів осіб, армія налічує 1,28 мільйона (плюс ще 600 тисяч у резерві). Військові витрати КНДР у різні роки становили до третини її ВВП. В 2023 році країна витратила на армію 1,47 млрд доларів.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:45 Ответить
це крутезна новина, але ще б якісь побічні підтвердження, хоч як про китайців "Колу" та "Спрайт"
показать весь комментарий
05.10.2024 12:59 Ответить
Поки НАТО думає посилати чи ні інструкторів до України для ЗСУ,офіцери кндр вже воюють за рашу та несуть втрати
показать весь комментарий
05.10.2024 14:17 Ответить
для корейців це побачити Україну і вмерти ....
показать весь комментарий
05.10.2024 15:54 Ответить
한국인은 우크라이나를 보고 죽는다
показать весь комментарий
05.10.2024 15:57 Ответить
Другий день читаю... Твки половину зрозумів(
показать весь комментарий
06.10.2024 09:55 Ответить
 
 