Под Донецком ликвидировали 20 вражеских военных, в том числе 6 офицеров из КНДР, - СМИ

В результате ракетного удара по оккупированной РФ территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, ликвидировано более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи, а еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут со ссылкой на источники в разведке издание KyivPost и информагентство "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что северокорейские военнослужащие прибыли на оккупированные территории Украины для того, чтобы "провести переговоры с российскими коллегами".

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Источники издания в разведке рассказали, что удар был нанесен Силами обороны по территории, которые контролируют российские захватчики.

Ранее сообщалось о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности подразделений инженерных войск, что свидетельствует об активном сотрудничестве России и Северной Кореи.

