Под Донецком ликвидировали 20 вражеских военных, в том числе 6 офицеров из КНДР, - СМИ
В результате ракетного удара по оккупированной РФ территории вблизи Донецка в четверг, 3 октября, ликвидировано более 20 военных, среди которых шесть офицеров из Северной Кореи, а еще трое военнослужащих КНДР были ранены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут со ссылкой на источники в разведке издание KyivPost и информагентство "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что северокорейские военнослужащие прибыли на оккупированные территории Украины для того, чтобы "провести переговоры с российскими коллегами".
По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.
Источники издания в разведке рассказали, что удар был нанесен Силами обороны по территории, которые контролируют российские захватчики.
Ранее сообщалось о прибытии на временно оккупированную территорию Украины ограниченного контингента военнослужащих из Северной Кореи, в частности подразделений инженерных войск, что свидетельствует об активном сотрудничестве России и Северной Кореи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому Ізраілю допомагають збивати дрони, а стосовно України роблять ось такі заяви:
У Міністерстві оборони США вважають, що участь НАТО у збитті російських ракет і дронів у повітряному просторі України буде "втягуванням у війну". Джерело:
1. на Медведчука ще розраховують, як на політичну фігуру;
2. Надіються повернуть виплачені йому гроші.
А корейці - "гвинтики" У "бойового хом"яка" їх - мільйони! Їх "спишуть" - та й по тому!
Хваяк немсеґа нандааааааа....
Иріне ин чухагаґо іце им іда
Нинмуре иль хилі ґо іце им ідааааааа....
😂