Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP

До кінця року Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів із КНДР, які наразі проходять навчання на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post із посиланням на представника української військової розвідки на умовах анонімності.

При чому деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією території України для спостереження за російськими силами та вивчення ситуації на полі бою. А втім, українські військові ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.

Співрозмовник WP також каже, що поки що невідомо, де саме на українському фронті можуть розгорнути бойові підрозділи з військових КНДР, які зараз проходять підготовку в Росії. Один із варіантів - це те, що їх можуть використати у прикордонних регіонах РФ, щоб звільнити російські війська для участі у бойових діях в Україні.

"Це могло б мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації", - сказав представник української розвідки.

За словами експертів, Північна Корея може надавати Росії не лише артилерійські снаряди, а й більш досконалу зброю, таку як бронетехніка, ракети та реактивні системи залпового вогню.

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Іноземне втручання з боку Північної Кореї є рідкісним, проте в минулому вони вже відправляли військових для допомоги у використанні зброї та технологій. Наприклад, у 2016 році північнокорейські ракетні техніки були використані в Сирії.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.