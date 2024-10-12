Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP
До кінця року Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів із КНДР, які наразі проходять навчання на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post із посиланням на представника української військової розвідки на умовах анонімності.
При чому деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією території України для спостереження за російськими силами та вивчення ситуації на полі бою. А втім, українські військові ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.
Співрозмовник WP також каже, що поки що невідомо, де саме на українському фронті можуть розгорнути бойові підрозділи з військових КНДР, які зараз проходять підготовку в Росії. Один із варіантів - це те, що їх можуть використати у прикордонних регіонах РФ, щоб звільнити російські війська для участі у бойових діях в Україні.
"Це могло б мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації", - сказав представник української розвідки.
За словами експертів, Північна Корея може надавати Росії не лише артилерійські снаряди, а й більш досконалу зброю, таку як бронетехніка, ракети та реактивні системи залпового вогню.
Іноземне втручання з боку Північної Кореї є рідкісним, проте в минулому вони вже відправляли військових для допомоги у використанні зброї та технологій. Наприклад, у 2016 році північнокорейські ракетні техніки були використані в Сирії.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
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«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
Якщо США припинить або зменшить постачання, то на території України буде на Росія, а Китай.
Ми віддаємо Китаю порти на Чорному морі також відкриємо ринок для їх корпорацій (по авто та і всьому іншому). А китайці вже розберуться із Москалями!
Таким чином програє і Росія і США. Трохи виграє Китай! Але він далеко!
Україні ж абсолютно при цьому нічого втрачати!
А там консенсусу і вимог не потрібно!
12.10.24, WP
"Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP" Джерело:
15.10.24, ЦПД спростовує "вигадки про військових КНДР, яких на території Росії готують до бойових дій в Україні".
А наступні, після 15.10.24, заяви Президента України та керівника ГУР МО підтверджують та уточнюють дані про фактичне перебування гвійськових підрозділів КНДР на території Росії, вже фактично спростовують дезінформацію ЦПД (робочий орган РНБО!?)
То може назву ЦПД варто змінити
на ЦД РНБО?