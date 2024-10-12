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Новини Війна
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Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP

Військові КНДР можуть воювати в Україні

До кінця року Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів із КНДР, які наразі проходять навчання на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Washington Post із посиланням на представника української військової розвідки на умовах анонімності.

При чому деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією території України для спостереження за російськими силами та вивчення ситуації на полі бою. А втім, українські військові ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.

Співрозмовник WP також каже, що поки що невідомо, де саме на українському фронті можуть розгорнути бойові підрозділи з військових КНДР, які зараз проходять підготовку в Росії. Один із варіантів - це те, що їх можуть використати у прикордонних регіонах РФ, щоб звільнити російські війська для участі у бойових діях в Україні.

"Це могло б мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації", - сказав представник української розвідки.

За словами експертів, Північна Корея може надавати Росії не лише артилерійські снаряди, а й більш досконалу зброю, таку як бронетехніка, ракети та реактивні системи залпового вогню.

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Іноземне втручання з боку Північної Кореї є рідкісним, проте в минулому вони вже відправляли військових для допомоги у використанні зброї та технологій. Наприклад, у 2016 році північнокорейські ракетні техніки були використані в Сирії.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Автор: 

КНДР (1245) росія (65829)


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Топ коментарі
+33
Це вже ескалація, чи ще ні?
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12.10.2024 09:58
+29
Тоб то ще одна країна вступить у війну на боці Параши.
********, це вже буде початком третій світовій, яку ви привели у нашу хату вибрав блазня чи ще ні?
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12.10.2024 10:00
+27
Побільше занепокоєння. І про стурбованість не забудьте.
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12.10.2024 10:05
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В літку Макрон висловив думку шо військові з Французського Легіону можуть прийняти участь у війні в Україні проти рашистів - жодної реакції від людини під колпаком фсб - презедента України зеленкого. Ну а отих офіцерів, котрі навчають рашистів користуватись снарядами з кореї вже гасить ЗСУ - https://www.5.ua/suspilstvo/pid-chas-udaru-po-donetsku-zahynulo-ponad-20-viiskovykh-zokrema-shist-ofitseriv-z-kndr-kyiv-post-335783.html
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12.10.2024 15:22 Відповісти
ТАК ***** ИХ НА БАЗЕ !!!
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12.10.2024 16:02 Відповісти
Довго думав перед тим як написати?
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13.10.2024 09:29 Відповісти
Думав???
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13.10.2024 09:34 Відповісти
ЧИМ???
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13.10.2024 16:38 Відповісти
Видно той Петя тобі присунув, і не заплатив, барига)))От в тебе і жопоболі з того часу
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13.10.2024 17:39 Відповісти
То звичайні "тєхнарі" для обслуговування північно-корейського озброєння ,совітські "тєхнарі" під час Корейської війни 1950-53 року в Північній Кореї займались тим самим.
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12.10.2024 17:53 Відповісти
Тоді і совітські військові льотчики літали.
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12.10.2024 22:35 Відповісти
Совіцькі і російські це різне?
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13.10.2024 09:35 Відповісти
Пообіцяйте їм громадянство, корейською звісно і по тихому. Зрозуміло на даний час це шило на мило, але потім думаю між Півн. Кореєю і Україною буде різниця.
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12.10.2024 18:06 Відповісти
Різниці неміа вже зараз- шо то концтабір для народу, шо то . Хіба шо в Укаїні собак не їдять, поки що.
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13.10.2024 17:36 Відповісти
Это получается очень серьезно, две ядерных государств напали на не ядерную страну в Европе,и что думает об этом ООН и НАТО и все прочие. Это так и будет, или хоть одна маленькая страна проявит свою волю.
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12.10.2024 20:35 Відповісти
Іран ненавидить Ізраїль, а з ним і євреїв взагалі. А в нас президент, голова ОП, голова парламенту євреї. Напевно тому Іран й допомагає москалям. А північна корея теж "за компанію". Коли б у нас президентом був українець, то може б москалям ніхто не допомагав. Зеленському необхідно терміново передати владу українцю, який не за'язаний з олігархами. Може ще якось це зможе допомогти. Бо ситуація близька до катастрофічної.
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12.10.2024 22:38 Відповісти
1. гундосий не передасть нічого. бо тоді тюрма з дерьмаком. 2. не розповсюджуйте маячню . ірану вигідно підтримувти ***********. китаю теж
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12.10.2024 22:40 Відповісти
Дивно, що не розумієте дуже простого. Що ненависть дуже дієва поряд з іншими причинами дій. Тим більше, що Іран дуже ненавидить Ізраїль і євреїв. Що тут може бути неясним.
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12.10.2024 22:56 Відповісти
Україна мала ТРЕТІЙ В СВІТІ (!!!) атомний потенціал. Віддавати його треба було ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВНОЦЕННОГО ЧЛЕНСТВА В НАТО. Зараз проти однієї без'ядерної України вже 5 (П'ЯТЬ) ядерних держав: х*йлостан, кндр, іран, китай, білорусь...
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13.10.2024 10:59 Відповісти
Южная Корея должна выделить солдат, пусть воюют со своими врагами.
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13.10.2024 14:08 Відповісти
И оружие дать.
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13.10.2024 14:09 Відповісти
а газ і нафту клоуни качають оркам територією України.....................................
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13.10.2024 19:53 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, КОНГО, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
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14.10.2024 00:07 Відповісти
Українській дипломатії та «скваду» треба не сліпо покладатися на Захід, а грати на світових протиріччях!

Якщо США припинить або зменшить постачання, то на території України буде на Росія, а Китай.

Ми віддаємо Китаю порти на Чорному морі також відкриємо ринок для їх корпорацій (по авто та і всьому іншому). А китайці вже розберуться із Москалями!

Таким чином програє і Росія і США. Трохи виграє Китай! Але він далеко!

Україні ж абсолютно при цьому нічого втрачати!
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14.10.2024 01:22 Відповісти
Україна може створити НАТО із Китаєм, якщо в справжнє НАТО не беруть!/

А там консенсусу і вимог не потрібно!
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14.10.2024 01:54 Відповісти
ТАК ***** КНДР ЯДЕРОМ !!! СДЕРЖИВАЙТЕ И ВРАГОВ И СЛОВО !!!
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14.10.2024 07:27 Відповісти
Я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК КИМ ВЕРЕЩИТ КАК СВИНЬЯ КОГДА Я ЕГО РЕЖУ !)
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14.10.2024 07:28 Відповісти
І де хоча коротке вибачення пана Коваленка за дезінформацію від ЦПД:

12.10.24, WP
"Кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії і можуть бути відправлені на фронт в Україну,- WP" Джерело:

15.10.24, ЦПД спростовує "вигадки про військових КНДР, яких на території Росії готують до бойових дій в Україні".

А наступні, після 15.10.24, заяви Президента України та керівника ГУР МО підтверджують та уточнюють дані про фактичне перебування гвійськових підрозділів КНДР на території Росії, вже фактично спростовують дезінформацію ЦПД (робочий орган РНБО!?)

То може назву ЦПД варто змінити
на ЦД РНБО?
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20.10.2024 10:24 Відповісти
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