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Новости
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Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины

Російський посол у Південній Кореї Георгій Зінов’єв

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало в понедельник российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева, чтобы выразить возмущение в связи с отправкой КНДР своих солдат для участия в войне России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap.

По словам официальных лиц, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хонг Кюн выразил позицию правительства во время встречи с послом России Георгием Зиновьевым.

В свою очередь Зиновьев сообщил Yonhap News, что встретился с Кимом, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется на заседание 21 октября для обсуждения ситуации с безопасностью в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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Автор: 

КНДР (1226) посол (1807) россия (96192) Южная Корея (340)


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Топ комментарии
+7
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21.10.2024 09:54 Ответить
+6
Висловити обурення -це дуже потужно. А взагалі якщо вдуматися, то це якийсь сюр
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21.10.2024 09:54 Ответить
+6
Звичайно сюр, північна корея виконує умови договору, підписаного з рашкою,
на відміну від наших горе союзників...
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21.10.2024 09:58 Ответить
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Висловити обурення -це дуже потужно. А взагалі якщо вдуматися, то це якийсь сюр
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21.10.2024 09:54 Ответить
Звичайно сюр, північна корея виконує умови договору, підписаного з рашкою,
на відміну від наших горе союзників...
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21.10.2024 09:58 Ответить
У України немає союзників, є тільки партнери.
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21.10.2024 10:05 Ответить
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21.10.2024 09:54 Ответить
З того світу пишеш, чортяка русьнява ?
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21.10.2024 11:42 Ответить
Це все офіціоз - от якби 10 тис південнокореиських солдат приіхало в Украіну - це було б насправді потужно - а так - балачки
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21.10.2024 09:58 Ответить
Не посла треба викликати, а свої батальйони формувати і до нас, для здобуття військового досвіду присилати. Хоч якась буде допомога і нам.
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21.10.2024 10:01 Ответить
Цікаво, МЗС України, якось відреагувала на участь КНДР у війні проти України?
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21.10.2024 10:03 Ответить
Молоток виявився надійніше чим висловлювання "обурення".
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21.10.2024 10:13 Ответить
Цікаво, а який формальний привід для обурення у Південної Кореї?
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21.10.2024 10:20 Ответить
Просто не хочуть виглядати нікчемними слизняками,як вся оця імпотентна братія на чолі з США.
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21.10.2024 10:28 Ответить
Вони з ними одної крові !
Об"єднання Кореї - справа часу і процес цілком природній та закономірний
Ми вже мали так роз"єднану Німетчину , В"єтнам , ще може хто згадає
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21.10.2024 10:34 Ответить
Животное ,идешнах за хрюсским кораблем мац ква
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21.10.2024 11:44 Ответить
це їх територія. Це як би наш крим відправили воювати за захоплення південної кореї
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22.10.2024 00:45 Ответить
А сенсу? Він скаже "їх там нєт" , відригне й піде назад до себе пошоптуючи "дібіли б7ядь"....
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21.10.2024 11:02 Ответить
А вони злякались і вигнали всіх И-новців додому. Чим розвинутіше технологічно тим більша деградація морально.
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21.10.2024 11:21 Ответить
ви зброю дайте а не послів викликайте
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21.10.2024 12:37 Ответить
візівалі?
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21.10.2024 13:13 Ответить
сподіваюся у них знайдуться яйця (порівняно з евр/амер шоблою) і вони відправлять сюди війська
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22.10.2024 00:46 Ответить
 
 