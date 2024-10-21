Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало в понедельник российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева, чтобы выразить возмущение в связи с отправкой КНДР своих солдат для участия в войне России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap.

По словам официальных лиц, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хонг Кюн выразил позицию правительства во время встречи с послом России Георгием Зиновьевым.

В свою очередь Зиновьев сообщил Yonhap News, что встретился с Кимом, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется на заседание 21 октября для обсуждения ситуации с безопасностью в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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