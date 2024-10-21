РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9752 посетителя онлайн
Новости
3 199 22

Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне РФ против Украины

Радбез ООН

Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется на заседание, для обсуждения ситуации безопасности в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что заседание состоится по запросу Соединенных Штатов и Словении, которые консультировались с украинским постпредством.

От секретариата ООН будет докладывать помощник Генерального секретаря по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча.

Члены Совбеза будут говорить также о Плане победы Владимира Зеленского.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

Также читайте: США в Совбезе ООН: Россия пытается диверсиями на газопроводах отвлечь внимание от войны в Украине

Автор: 

КНДР (1226) россия (96192) Совбез ООН (1123)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Серед 5 постійних членів Радбезу ООН з правом вето - 2 диктатори, один з яких самозванець. терорист і маніяк, а другий такий самий, якщо не гірший. Найкраще, що можна зробити - або розпустити цю нікчемну імпотентну помийку, або вичистити з Радбезу все лайно, починаючи з москалів.
показать весь комментарий
21.10.2024 02:40 Ответить
+10
Викажуть занепокоєння, а раша з китаем це заблокують
показать весь комментарий
21.10.2024 03:01 Ответить
+7
знову буде балабольня ні про що. Організуйте натомість 12 тис ООН військо на противагу, але ж нікчеми на це не здатні, лише триндеж і потужне занепокоєння
показать весь комментарий
21.10.2024 02:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знову буде балабольня ні про що. Організуйте натомість 12 тис ООН військо на противагу, але ж нікчеми на це не здатні, лише триндеж і потужне занепокоєння
показать весь комментарий
21.10.2024 02:11 Ответить
Так, сидять там раді великих зарплат . Усі світові інституції не працюють - а тількі зарплати отримують .
показать весь комментарий
21.10.2024 03:00 Ответить
не можуть вони через оон нічого організувати, бо в оон реальні рішення може приймати лише совбез, а у совбезі у РФ право вето.
показать весь комментарий
21.10.2024 03:22 Ответить
Так поїдьте до ООН та організуйте 12-ти тисячне військо під прапором ООН. Я думаю, що пан знають, що ООН не має свого війська, а така недоімперія, як Московія(росія) поставить вето. Був шанс в України мати війська під прапором ООН на кордоні України і росії, вже навіть пуйло прийняв цю пропозицію, але тоді він обговорював цю пропозицію в такому руслі, щоб миротворцями були бульбаші і стояли вони не на кордоні України, а на лінії розмежування. Але це активно обговорювалося і ось-ось мали стати миротворці. Якщо пан не пам'ятають, так я із задоволенням нагадаю, що це було під час президенства Порошенка. А далі пройшли вибори і нарід 73% побажав "какую разницу", "сойтись посерединє" і "перестать стрелять".
показать весь комментарий
21.10.2024 08:47 Ответить
Це не ті бульбаші мали стояти які в 22 разом з кацапами під Київ зайшли?
показать весь комментарий
21.10.2024 09:04 Ответить
Так, цього бажало пуйло, але це було відкинуто Україною і шукалися інші країни, які мали б стати під прапором ООН на кордоні.
показать весь комментарий
21.10.2024 09:20 Ответить
Чомусь слуги і їх брати риги не знали про такий докуменет(звернення до ООН) і брехали
наріду.
https://eurosolidarity.org/2021/04/20/poroshenko-pokazav-dokumenty-zi-zvernennyam-do-oon-shhodo-myrotvorchoyi-misiyi-yakshho-u-zelenskogo-ne-znayut-de-shukaty-my-gotovi-dopomogty/
показать весь комментарий
21.10.2024 09:24 Ответить
Серед 5 постійних членів Радбезу ООН з правом вето - 2 диктатори, один з яких самозванець. терорист і маніяк, а другий такий самий, якщо не гірший. Найкраще, що можна зробити - або розпустити цю нікчемну імпотентну помийку, або вичистити з Радбезу все лайно, починаючи з москалів.
показать весь комментарий
21.10.2024 02:40 Ответить
просто потрібно пдатити внески і на цьому все закінчиться, не має грошей - не має чому сидіти і озабочуватись.
показать весь комментарий
21.10.2024 07:31 Ответить
Викажуть занепокоєння, а раша з китаем це заблокують
показать весь комментарий
21.10.2024 03:01 Ответить
ООН організація паразит - поїдає гроші платників податків (НАШІ ГРОШІ) але розігнати платники податків їх можливості не мають.
показать весь комментарий
21.10.2024 03:36 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2024 06:15 Ответить
То в нас при владі теж ООН, виходить? 5-6 менеджерів вирішують все, як і 5-6 диктаторів в ООН. Інших же все влаштовує, зарплата платиться, говорильня говориться.
показать весь комментарий
21.10.2024 07:35 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2024 03:40 Ответить
тобто мацкалі з кітайозами будуть обговорювати
показать весь комментарий
21.10.2024 04:59 Ответить
наслідки обговорення в ООН-обєспокоєнность
показать весь комментарий
21.10.2024 05:54 Ответить
Зовсім непотрібна організація. Пихаті, зажирілі *************.
показать весь комментарий
21.10.2024 06:11 Ответить
Можна бути певними, що конче піднімуть свій мужній, сповнений вселенського гніву, голос, і висловлять ним глибоку-глибоку стурбованість.
показать весь комментарий
21.10.2024 06:39 Ответить
І шо з цього?
ООН взагалі вже нафуй не потрібна.
показать весь комментарий
21.10.2024 07:25 Ответить
Головне про чергову стурбованість не забудьте.....
Але якщо бути відвертими, ми самі підіграли появі корейських вояків на території рашки, це раз...
по друге, зенелох, створив прициндент для теми з нашими АЕС, заявивши про створення ядерної зброї....
все як завжди, потужно....
показать весь комментарий
21.10.2024 07:40 Ответить
Що тут обговорбвати - мочити треба так, щоб у тих корейців округлились очі.
показать весь комментарий
21.10.2024 08:27 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2024 06:12 Ответить
 
 