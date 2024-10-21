Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне РФ против Украины

Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется на заседание, для обсуждения ситуации безопасности в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что заседание состоится по запросу Соединенных Штатов и Словении, которые консультировались с украинским постпредством.

От секретариата ООН будет докладывать помощник Генерального секретаря по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча.

Члены Совбеза будут говорить также о Плане победы Владимира Зеленского.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

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