Совбез ООН обсудит участие Северной Кореи в войне РФ против Украины
Совет Безопасности Организации объединенных наций соберется на заседание, для обсуждения ситуации безопасности в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России со стороны Северной Кореи, Ирана, а также Китая.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что заседание состоится по запросу Соединенных Штатов и Словении, которые консультировались с украинским постпредством.
От секретариата ООН будет докладывать помощник Генерального секретаря по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча.
Члены Совбеза будут говорить также о Плане победы Владимира Зеленского.
Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
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+15 Trevo Trow
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+10 Maria Sofia Douglas #585494
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+7 Gen #576077
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наріду.
https://eurosolidarity.org/2021/04/20/poroshenko-pokazav-dokumenty-zi-zvernennyam-do-oon-shhodo-myrotvorchoyi-misiyi-yakshho-u-zelenskogo-ne-znayut-de-shukaty-my-gotovi-dopomogty/
ООН взагалі вже нафуй не потрібна.
Але якщо бути відвертими, ми самі підіграли появі корейських вояків на території рашки, це раз...
по друге, зенелох, створив прициндент для теми з нашими АЕС, заявивши про створення ядерної зброї....
все як завжди, потужно....