Радбез ООН обговорить участь Північної Кореї у війні РФ проти України

Рада Безпеки Органцізації об'єднаних націй збереться на засідання, для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

Зазначається, що засідання відбудеться на запит Сполучених Штатів та Словенії, які консультувалися з українським постпредством.

Від секретаріату ООН доповідатиме помічник Генерального секретаря у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча.

Члени Радбезу говоритимуть також про План перемоги Володимира Зеленського.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

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