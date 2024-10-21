Радбез ООН обговорить участь Північної Кореї у війні РФ проти України
Рада Безпеки Органцізації об'єднаних націй збереться на засідання, для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
Зазначається, що засідання відбудеться на запит Сполучених Штатів та Словенії, які консультувалися з українським постпредством.
Від секретаріату ООН доповідатиме помічник Генерального секретаря у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча.
Члени Радбезу говоритимуть також про План перемоги Володимира Зеленського.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
Топ коментарі
+15 Trevo Trow
показати весь коментар21.10.2024 02:40 Відповісти Посилання
+10 Maria Sofia Douglas #585494
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+7 Gen #576077
показати весь коментар21.10.2024 02:11 Відповісти Посилання
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наріду.
https://eurosolidarity.org/2021/04/20/poroshenko-pokazav-dokumenty-zi-zvernennyam-do-oon-shhodo-myrotvorchoyi-misiyi-yakshho-u-zelenskogo-ne-znayut-de-shukaty-my-gotovi-dopomogty/
ООН взагалі вже нафуй не потрібна.
Але якщо бути відвертими, ми самі підіграли появі корейських вояків на території рашки, це раз...
по друге, зенелох, створив прициндент для теми з нашими АЕС, заявивши про створення ядерної зброї....
все як завжди, потужно....