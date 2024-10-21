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Радбез ООН обговорить участь Північної Кореї у війні РФ проти України

Радбез ООН

Рада Безпеки Органцізації об'єднаних націй збереться на засідання, для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

Зазначається, що засідання відбудеться на запит Сполучених Штатів та Словенії, які консультувалися з українським постпредством.

Від секретаріату ООН доповідатиме помічник Генерального секретаря у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча.

Члени Радбезу говоритимуть також про План перемоги Володимира Зеленського.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

Також читайте: США в Радбезі ООН: Росія намагається диверсіями на газогонах відвернути увагу від війни в Україні

Автор: 

КНДР (1250) росія (66037) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+15
Серед 5 постійних членів Радбезу ООН з правом вето - 2 диктатори, один з яких самозванець. терорист і маніяк, а другий такий самий, якщо не гірший. Найкраще, що можна зробити - або розпустити цю нікчемну імпотентну помийку, або вичистити з Радбезу все лайно, починаючи з москалів.
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21.10.2024 02:40 Відповісти
+10
Викажуть занепокоєння, а раша з китаем це заблокують
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21.10.2024 03:01 Відповісти
+7
знову буде балабольня ні про що. Організуйте натомість 12 тис ООН військо на противагу, але ж нікчеми на це не здатні, лише триндеж і потужне занепокоєння
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21.10.2024 02:11 Відповісти
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знову буде балабольня ні про що. Організуйте натомість 12 тис ООН військо на противагу, але ж нікчеми на це не здатні, лише триндеж і потужне занепокоєння
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21.10.2024 02:11 Відповісти
Так, сидять там раді великих зарплат . Усі світові інституції не працюють - а тількі зарплати отримують .
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21.10.2024 03:00 Відповісти
не можуть вони через оон нічого організувати, бо в оон реальні рішення може приймати лише совбез, а у совбезі у РФ право вето.
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21.10.2024 03:22 Відповісти
Так поїдьте до ООН та організуйте 12-ти тисячне військо під прапором ООН. Я думаю, що пан знають, що ООН не має свого війська, а така недоімперія, як Московія(росія) поставить вето. Був шанс в України мати війська під прапором ООН на кордоні України і росії, вже навіть пуйло прийняв цю пропозицію, але тоді він обговорював цю пропозицію в такому руслі, щоб миротворцями були бульбаші і стояли вони не на кордоні України, а на лінії розмежування. Але це активно обговорювалося і ось-ось мали стати миротворці. Якщо пан не пам'ятають, так я із задоволенням нагадаю, що це було під час президенства Порошенка. А далі пройшли вибори і нарід 73% побажав "какую разницу", "сойтись посерединє" і "перестать стрелять".
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21.10.2024 08:47 Відповісти
Це не ті бульбаші мали стояти які в 22 разом з кацапами під Київ зайшли?
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21.10.2024 09:04 Відповісти
Так, цього бажало пуйло, але це було відкинуто Україною і шукалися інші країни, які мали б стати під прапором ООН на кордоні.
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21.10.2024 09:20 Відповісти
Чомусь слуги і їх брати риги не знали про такий докуменет(звернення до ООН) і брехали
наріду.
https://eurosolidarity.org/2021/04/20/poroshenko-pokazav-dokumenty-zi-zvernennyam-do-oon-shhodo-myrotvorchoyi-misiyi-yakshho-u-zelenskogo-ne-znayut-de-shukaty-my-gotovi-dopomogty/
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21.10.2024 09:24 Відповісти
Серед 5 постійних членів Радбезу ООН з правом вето - 2 диктатори, один з яких самозванець. терорист і маніяк, а другий такий самий, якщо не гірший. Найкраще, що можна зробити - або розпустити цю нікчемну імпотентну помийку, або вичистити з Радбезу все лайно, починаючи з москалів.
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21.10.2024 02:40 Відповісти
просто потрібно пдатити внески і на цьому все закінчиться, не має грошей - не має чому сидіти і озабочуватись.
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21.10.2024 07:31 Відповісти
Викажуть занепокоєння, а раша з китаем це заблокують
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21.10.2024 03:01 Відповісти
ООН організація паразит - поїдає гроші платників податків (НАШІ ГРОШІ) але розігнати платники податків їх можливості не мають.
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21.10.2024 03:36 Відповісти
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21.10.2024 06:15 Відповісти
То в нас при владі теж ООН, виходить? 5-6 менеджерів вирішують все, як і 5-6 диктаторів в ООН. Інших же все влаштовує, зарплата платиться, говорильня говориться.
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21.10.2024 07:35 Відповісти
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21.10.2024 03:40 Відповісти
тобто мацкалі з кітайозами будуть обговорювати
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21.10.2024 04:59 Відповісти
наслідки обговорення в ООН-обєспокоєнность
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21.10.2024 05:54 Відповісти
Зовсім непотрібна організація. Пихаті, зажирілі *************.
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21.10.2024 06:11 Відповісти
Можна бути певними, що конче піднімуть свій мужній, сповнений вселенського гніву, голос, і висловлять ним глибоку-глибоку стурбованість.
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21.10.2024 06:39 Відповісти
І шо з цього?
ООН взагалі вже нафуй не потрібна.
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21.10.2024 07:25 Відповісти
Головне про чергову стурбованість не забудьте.....
Але якщо бути відвертими, ми самі підіграли появі корейських вояків на території рашки, це раз...
по друге, зенелох, створив прициндент для теми з нашими АЕС, заявивши про створення ядерної зброї....
все як завжди, потужно....
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21.10.2024 07:40 Відповісти
Що тут обговорбвати - мочити треба так, щоб у тих корейців округлились очі.
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21.10.2024 08:27 Відповісти
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22.10.2024 06:12 Відповісти
 
 