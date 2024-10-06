УКР
США в Радбезі ООН: Росія намагається диверсіями на газогонах відвернути увагу від війни в Україні

Радбез ООН

Скликаючи Раду Безпеки ООН щодо питання диверсій на газогонах "Північний потік", країна-агресор Росія відволікає увагу Радбезу від російської агресії проти України. Про це на засіданні РБ ООН 4 жовтня заявив в.о. політичного координатора місії США при ООН Ендрю Куріель.

Куріель указав на "лицемірство Росії", яка скликала засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Представник США звинуватив РФ у тому, що вона "намагається відвернути увагу Радбезу від війни і руйнувань на українській території".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про підрив "Північних потоків":Треба зробити все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив

"Росія неодноразово вимагала уваги Ради до руйнування свого трубопроводу, тоді як вона систематично знищує енергетичну інфраструктуру та інфраструктуру водопостачання України. Це означатиме катастрофічну зиму для мільйонів українців", – сказав Куріель.

За його словами, інциденти з газогонами були, найімовірніше, "навмисними актами саботажу".

"Перед Радою стоїть безліч нагальних питань. Ця тема не входить до їх числа", – наголосив Куріель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Північний потік" є легітимною ціллю у війні, - президент Чехії Павел

Він вважає, що Росія використовує стратегію "з дезінформації" для "зміни наративів", зазначивши, що в РФ звинуватили США у причетності до диверсій на газогонах.

"Немає ані найменших доказів причетності США, і ніколи не буде, тому що Сполучені Штати не мають до цього стосунку", – заявив представник США.

Перед цим на засіданні Радбезу ООН 4 жовтня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив про "рішучість добиватися правди" про те, що сталося з газогонами.

Треба мочити ямальський хрест - головний газорозподільчий вузол.
"Перед Радою стоїть безліч нагальних питань."

Поп**діти та пожерти баварських ковбасок опісля?
Терорист світовий №1 скликає раду ООН? здається є правило з ТЕРОРИСТАМИ не ведуть розмови то чому ці самовпевнені високі демократи плазують перед карликом кремлівським.
Тому що їм вигідно було торгувати з путіним. Купувати у нього дешеві газ та нафту, та ще купу інших опцій, ручкатися з ним на різних міжнародних збіговиськах. А українці своїм спротивом взяли і сплутали їм усі карти. Як взагалі вони посміли? Вони ж думали, що за 2-3 дні ***** поглине Україну і усе буде як раніше .Тому й допомога надається по краплі. Не для того щоб перемогти, а щоб усвідомити, що, мовляв, досить вийо.., треба якось домовлятися.
Пусть орки Крымский мост взорвут тогда точно все обратят внимание.
Про що мова ? Неназва неофіційна особа, наближена до влади в Україні нещодавно через лівацьку пресу костантувала, що підрив газопроводів справа рук Генерала та Романа. Кроти керують Україною.
Те що кожен день рашиські виродки вбивають мирних громадян ,знищують міста ,села, інфраструктуру творят геноцид в Україні і ніхто не виносить на розгляд рад. без. ООН ,єрмаківська дипломатія цього не хоче піднімати ,ну а ворог цинічний брехливий все перевертає на свій лад.
А в чому проблема? Висловили глибоку стурбованість і розбіглись каву пити. По питанням жертв серед цивільного населення України вони завжди так роблять...
