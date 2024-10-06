США в Радбезі ООН: Росія намагається диверсіями на газогонах відвернути увагу від війни в Україні

Скликаючи Раду Безпеки ООН щодо питання диверсій на газогонах "Північний потік", країна-агресор Росія відволікає увагу Радбезу від російської агресії проти України. Про це на засіданні РБ ООН 4 жовтня заявив в.о. політичного координатора місії США при ООН Ендрю Куріель.

Куріель указав на "лицемірство Росії", яка скликала засідання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

Представник США звинуватив РФ у тому, що вона "намагається відвернути увагу Радбезу від війни і руйнувань на українській території".

"Росія неодноразово вимагала уваги Ради до руйнування свого трубопроводу, тоді як вона систематично знищує енергетичну інфраструктуру та інфраструктуру водопостачання України. Це означатиме катастрофічну зиму для мільйонів українців", – сказав Куріель.

За його словами, інциденти з газогонами були, найімовірніше, "навмисними актами саботажу".

"Перед Радою стоїть безліч нагальних питань. Ця тема не входить до їх числа", – наголосив Куріель.

Він вважає, що Росія використовує стратегію "з дезінформації" для "зміни наративів", зазначивши, що в РФ звинуватили США у причетності до диверсій на газогонах.

"Немає ані найменших доказів причетності США, і ніколи не буде, тому що Сполучені Штати не мають до цього стосунку", – заявив представник США.

Перед цим на засіданні Радбезу ООН 4 жовтня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив про "рішучість добиватися правди" про те, що сталося з газогонами.