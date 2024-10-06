США в Совбезе ООН: Россия пытается диверсиями на газопроводах отвлечь внимание от войны в Украине

Созывая Совет Безопасности ООН по вопросу диверсий на газопроводах "Северный поток", страна-агрессор Россия отвлекает внимание Совбеза от российской агрессии против Украины. Об этом на заседании СБ ООН 4 октября заявил и.о. политического координатора миссии США при ООН Эндрю Куриэль.

Куриэль указал на "лицемерие России", которая созвала заседание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Представитель США обвинил РФ в том, что она "пытается отвлечь внимание Совбеза от войны и разрушений на украинской территории".

"Россия неоднократно требовала внимания Совета к разрушению своего трубопровода, тогда как она систематически уничтожает энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения Украины. Это будет означать катастрофическую зиму для миллионов украинцев", - сказал Куриэль.

По его словам, инциденты с газопроводами были, скорее всего, "преднамеренными актами саботажа".

"Перед Советом стоит множество неотложных вопросов. Эта тема не входит в их число", - подчеркнул Куриэль.

Он считает, что Россия использует стратегию "по дезинформации" для "изменения нарративов", отметив, что в РФ обвинили США в причастности к диверсиям на газопроводах.

"Нет ни малейших доказательств причастности США, и никогда не будет, потому что Соединенные Штаты не имеют к этому отношения", - заявил представитель США.

Перед этим на заседании Совбеза ООН 4 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о "решимости добиваться правды" о том, что произошло с газопроводами.