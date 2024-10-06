РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости
4 449 8

США в Совбезе ООН: Россия пытается диверсиями на газопроводах отвлечь внимание от войны в Украине

Радбез ООН

Созывая Совет Безопасности ООН по вопросу диверсий на газопроводах "Северный поток", страна-агрессор Россия отвлекает внимание Совбеза от российской агрессии против Украины. Об этом на заседании СБ ООН 4 октября заявил и.о. политического координатора миссии США при ООН Эндрю Куриэль.

Куриэль указал на "лицемерие России", которая созвала заседание, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Представитель США обвинил РФ в том, что она "пытается отвлечь внимание Совбеза от войны и разрушений на украинской территории".

Читайте: Шольц о подрыве "Северных потоков": Нужно предпринять все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал

"Россия неоднократно требовала внимания Совета к разрушению своего трубопровода, тогда как она систематически уничтожает энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру водоснабжения Украины. Это будет означать катастрофическую зиму для миллионов украинцев", - сказал Куриэль.

По его словам, инциденты с газопроводами были, скорее всего, "преднамеренными актами саботажа".

"Перед Советом стоит множество неотложных вопросов. Эта тема не входит в их число", - подчеркнул Куриэль.

Также читайте: "Северный поток" является легитимной целью в войне, - президент Чехии Павел

Он считает, что Россия использует стратегию "по дезинформации" для "изменения нарративов", отметив, что в РФ обвинили США в причастности к диверсиям на газопроводах.

"Нет ни малейших доказательств причастности США, и никогда не будет, потому что Соединенные Штаты не имеют к этому отношения", - заявил представитель США.

Перед этим на заседании Совбеза ООН 4 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о "решимости добиваться правды" о том, что произошло с газопроводами.

Автор: 

россия (96924) Совбез ООН (1139) Северный поток (1458) диверсия (314)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба мочити ямальський хрест - головний газорозподільчий вузол.
показать весь комментарий
06.10.2024 01:51 Ответить
"Перед Радою стоїть безліч нагальних питань."

Поп**діти та пожерти баварських ковбасок опісля?
показать весь комментарий
06.10.2024 01:53 Ответить
Терорист світовий №1 скликає раду ООН? здається є правило з ТЕРОРИСТАМИ не ведуть розмови то чому ці самовпевнені високі демократи плазують перед карликом кремлівським.
показать весь комментарий
06.10.2024 06:43 Ответить
Тому що їм вигідно було торгувати з путіним. Купувати у нього дешеві газ та нафту, та ще купу інших опцій, ручкатися з ним на різних міжнародних збіговиськах. А українці своїм спротивом взяли і сплутали їм усі карти. Як взагалі вони посміли? Вони ж думали, що за 2-3 дні ***** поглине Україну і усе буде як раніше .Тому й допомога надається по краплі. Не для того щоб перемогти, а щоб усвідомити, що, мовляв, досить вийо.., треба якось домовлятися.
показать весь комментарий
06.10.2024 07:18 Ответить
Пусть орки Крымский мост взорвут тогда точно все обратят внимание.
показать весь комментарий
06.10.2024 07:51 Ответить
Про що мова ? Неназва неофіційна особа, наближена до влади в Україні нещодавно через лівацьку пресу костантувала, що підрив газопроводів справа рук Генерала та Романа. Кроти керують Україною.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:46 Ответить
Те що кожен день рашиські виродки вбивають мирних громадян ,знищують міста ,села, інфраструктуру творят геноцид в Україні і ніхто не виносить на розгляд рад. без. ООН ,єрмаківська дипломатія цього не хоче піднімати ,ну а ворог цинічний брехливий все перевертає на свій лад.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:47 Ответить
А в чому проблема? Висловили глибоку стурбованість і розбіглись каву пити. По питанням жертв серед цивільного населення України вони завжди так роблять...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:27 Ответить
 
 