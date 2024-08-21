"Північний потік" є легітимною ціллю у війні, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел вважає трубопровід "Північний потік" законною ціллю для атаки у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.
За його словами, під час збройного конфлікту атакують не тільки військові цілі, але й цілі стратегічного характеру.
"А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді - і я кажу умовно - це була б легітимна ціль", - сказав чеський лідер.
Павел додав, що у нього немає чіткої інформації про те, що саме Україна стоїть за підривами трубопроводів.
Президент Чехії заперечив, що атака на "Північний потік" спричинила чималі проблеми для європейців
"На той час ми вже мали низку альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим трубопроводом, від якого залежала енергетична безпека Європи. Безумовно, він спричинив певні ускладнення, але не такі, з якими ми не змогли б впоратися", – пояснив Павел.
Підрив "Північного потоку"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.
Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.
За даними WSJ, президент Володимир Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ
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Адже весь цей гвалт в німецькій і американській пресі та роздача ордерів на затримання німецьким генпрокурором - через гроші. Бо замовники цих публікацій і ордерів про "український слід" вже знайшли винних, на кого б повішати всі збитки, завдані підривом трубопроводів "потоків".
Є така юридична хитрість: якщо неможливо або задорого зібрати докази вини когось для цивільного або господарськонго позову на предмет відшкодування шкоди внаслідок делікту, то тоді адвокати вдаються до нехитрого прийомчику: перекладають таку роль на державу в особі її правоохоронних органів. І тоді на основі матеріалів, зібраних слідством в рамках кримінального провадження звертаються до суду на стягнення суми заподіяної шкоди.
Тож, така формальність, проведена через кримінальне провадження і суд, потрібна для того, щоб фінансові показники газових компаній і банків, які приймали участь у проекті Nord Stream, а значить і їх акції, не впали і не обесцінились.
Vіvаt Joseph Robinette Biden !