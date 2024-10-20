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Северная Корея хочет получить боевой опыт на войне в Украине, - глава ПА НАТО Коннолли

Конноллі про можливу участь солдатів армії КНДР у війні в Україні на боці РФ

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО и конгрессмен от штата Вирджиния Джерри Коннолли прокомментировал возможное участие солдат армии КНДР в войне в Украине на стороне России. По его мнению, это показывает определенную слабость РФ. В то же время Северная Корея хочет получить боевой опыт.

Об этом Коннолли заявил в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"У них одна из самых больших армий мира, но у них мало боевого опыта, - собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Итак, это уже 70 лет прошло. Практически не осталось уже солдат с той войны. Чтобы получить боевой опыт - куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину. Думаю, здесь четкие цели, которые ставят северные корейцы перед собой", - заявил председатель ПА НАТО.

Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора.

"С точки зрения Украины и НАТО - это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Действительно? И почему России это нужно? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Эти цифры уже приближаются к уровню Второй мировой войны на начальных стадиях операции "Барбароса" после 1941-го", - заявил Коннолли.

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Кроме этого, он отметил, что во время Корейской войны Россия была доминирующим партнером по отношению к Северной Корее. А сейчас, как отметил глава ПА НАТО, это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска.

Такая же ситуация и с Китаем.

"Ранние коммунистические революционеры вроде Мао Цзэдуна и Джоу Эньлая и их соратники - многие из них получали выучку в Москве. И именно Россия вооружала китайских революционеров, которые в итоге захватили власть в Китае. Но сейчас именно Китай доминирует в отношениях с Россией, которая надеется на китайскую помощь. Это тоже признак, как уменьшилось влияние и возросла уязвимость Владимира Путина. Тот факт, что он должен обращаться к этим странам для продолжения своей ужасной войны в Украине - это уже о многом говорит", - отметил Коннолли.

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Автор: 

Китай (3040) КНДР (1225) НАТО (10082) россия (96169)


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Топ комментарии
+27
А НАТО не хоче в Украіні отримати боиовии досвід?
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20.10.2024 16:37 Ответить
+8
Може вони і отримають цей досвід, але вже нікому його не передадуть.
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20.10.2024 16:41 Ответить
+4
Дали можливість "союзникам" потренуватись, де тут слабкість?
Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
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20.10.2024 16:38 Ответить
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А НАТО не хоче в Украіні отримати боиовии досвід?
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20.10.2024 16:37 Ответить
НАТО вже отримало
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20.10.2024 17:26 Ответить
Дали можливість "союзникам" потренуватись, де тут слабкість?
Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
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20.10.2024 16:38 Ответить
Може вони і отримають цей досвід, але вже нікому його не передадуть.
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20.10.2024 16:41 Ответить
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20.10.2024 16:41 Ответить
Зелений обіцяв закінчити війну, а якщо не закінчить то піде!
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20.10.2024 16:48 Ответить
Тобто, какаяразніца.
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20.10.2024 17:07 Ответить
А вам, пане, все Порошенко винний? І це на шостому році царювання однієї неголеної особи? А вона, ця особа, чи її хазяїн дєрьмак вам нічого не винні? Нє?

До того ж наведіть, будьте ласкаві, посилання на публікацію в ЗМІ чи якесь джерело від БПП/"ЄС", звідки ви взяли ось це: "Петро Порошенко обіцяє, що у разі обрання його президентом лише під кінець його другої каденції Україна може стати кандидатом у члени ЄС та отримати план дій щодо членства в НАТО"

Гроші скінчились, на заробітки прийшов?
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20.10.2024 16:52 Ответить
От я теж не пригадю цього. Пруф скиньте...
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20.10.2024 17:09 Ответить
А у ваших, значить пишуть? А ви не цікавились хто пише: Подоляк/Литвин чи ФСБ? Хоча для декого це одне й те саме, а для таких, як ви - "какая разніца"...
А по суті мого прохання відповіді так і немає, бо інтернет щось ні про що подібне не знає... 🤔
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20.10.2024 17:26 Ответить
и шо? что противопоставлять этому собираетесь?! хотя, скорее всего ничего
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20.10.2024 16:56 Ответить
"Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні..." Джерело: https://censor.net/ua/n3515819
НАТО дає "добро".
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20.10.2024 16:58 Ответить
Яка глибока думка)
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20.10.2024 17:03 Ответить
напсравді, хоча б південна корея могла сформувати аналогічний батальйон і пислати його сюди. Бо потім ці з бойовим досвідом посунуть на них, і не можу сказати, що це мене дуже засмутить.
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20.10.2024 17:12 Ответить
Північній Кореї потрібен досвід швидкого копання могил.
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20.10.2024 17:15 Ответить
Лише у вигляді чорних пакетів
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20.10.2024 17:15 Ответить
головне шо цей дід розуміє чому КНДР планує участь свої військових у війні проти України. все інше не важливо
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20.10.2024 17:18 Ответить
Україна їм що полігон для тренувань тим виродкам косооким. До чого дожилися далі хто вбивати українців приїде китайці чи індуси. Це що виходить тільки дві країни боряться з віссю зла і не соромно американцям та країнам західної Європи за спиною сієсти свої щоденні вести про Ізраїль діло буде там впрягаються а от в України справи куди складніші свого озброєння катма так ще й партнери непродають наочний приклад Південна Кореє яка Іраку продала свою ЗРС (зенітно- ракетну систему) аналог Петріота, вдумайтесь іракцям навіть продають а українцям тільки генератори.
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20.10.2024 17:29 Ответить
Коли потраплять під перший залп Хаймерсу......бойовий досвід отримають незабутній!
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20.10.2024 18:25 Ответить
Какой опыт может получить сиволапая пехота? Бегать быстрее норматива? Лазить не поднимая попу?
Ценный опыт должны получить офицеры штабисты. Планирование операций и игра с реальным противником. А никто в Ген штаб узкоглазых не возьмёт. Никто корейскому полку участок фронта не выделит. Их распылят по военным частям 1-2 на роту. И какой опыт? Как русские ******. Как в самое пекло толкают узкоглазых. Они вернутся зная как по три автомата таскать и потные носки всего отделения стирать.
Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора. Источник:
Опять херня. Это свидетельствует только о наличии денег у кацапов. ***** важно не начинать войну. Вести военную операцию. Народ не должен чувствовать тяготы. Война где то там. Простой кацап её не видит. А значит вести можно долго. Пока деньги есть.
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20.10.2024 18:28 Ответить
А може і ми б предоставили для різрих військових різних країн полігон з москалями ?
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20.10.2024 19:02 Ответить
 
 