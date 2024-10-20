Северная Корея хочет получить боевой опыт на войне в Украине, - глава ПА НАТО Коннолли
Председатель Парламентской ассамблеи НАТО и конгрессмен от штата Вирджиния Джерри Коннолли прокомментировал возможное участие солдат армии КНДР в войне в Украине на стороне России. По его мнению, это показывает определенную слабость РФ. В то же время Северная Корея хочет получить боевой опыт.
Об этом Коннолли заявил в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"У них одна из самых больших армий мира, но у них мало боевого опыта, - собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Итак, это уже 70 лет прошло. Практически не осталось уже солдат с той войны. Чтобы получить боевой опыт - куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину. Думаю, здесь четкие цели, которые ставят северные корейцы перед собой", - заявил председатель ПА НАТО.
Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора.
"С точки зрения Украины и НАТО - это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе для боевых действий в Украине? Действительно? И почему России это нужно? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Эти цифры уже приближаются к уровню Второй мировой войны на начальных стадиях операции "Барбароса" после 1941-го", - заявил Коннолли.
Кроме этого, он отметил, что во время Корейской войны Россия была доминирующим партнером по отношению к Северной Корее. А сейчас, как отметил глава ПА НАТО, это Северная Корея поставляет оружие России, а также войска.
Такая же ситуация и с Китаем.
"Ранние коммунистические революционеры вроде Мао Цзэдуна и Джоу Эньлая и их соратники - многие из них получали выучку в Москве. И именно Россия вооружала китайских революционеров, которые в итоге захватили власть в Китае. Но сейчас именно Китай доминирует в отношениях с Россией, которая надеется на китайскую помощь. Это тоже признак, как уменьшилось влияние и возросла уязвимость Владимира Путина. Тот факт, что он должен обращаться к этим странам для продолжения своей ужасной войны в Украине - это уже о многом говорит", - отметил Коннолли.
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Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
До того ж наведіть, будьте ласкаві, посилання на публікацію в ЗМІ чи якесь джерело від БПП/"ЄС", звідки ви взяли ось це: "Петро Порошенко обіцяє, що у разі обрання його президентом лише під кінець його другої каденції Україна може стати кандидатом у члени ЄС та отримати план дій щодо членства в НАТО"
Гроші скінчились, на заробітки прийшов?
А по суті мого прохання відповіді так і немає, бо інтернет щось ні про що подібне не знає... 🤔
НАТО дає "добро".
Ценный опыт должны получить офицеры штабисты. Планирование операций и игра с реальным противником. А никто в Ген штаб узкоглазых не возьмёт. Никто корейскому полку участок фронта не выделит. Их распылят по военным частям 1-2 на роту. И какой опыт? Как русские
******.Как в самое пекло толкают узкоглазых. Они вернутся зная как по три автомата таскать и потные носки всего отделения стирать.
Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора. Источник:
Опять херня. Это свидетельствует только о наличии денег у кацапов. ***** важно не начинать войну. Вести военную операцию. Народ не должен чувствовать тяготы. Война где то там. Простой кацап её не видит. А значит вести можно долго. Пока деньги есть.