КНДР перебросила в Россию 1,5 тыс. бойцов сил спецопераций, - The Telegraph
КНДР перебросила в российский Владивосток около 1500 бойцов сил спецопераций.
Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, информирует Цензор.НЕТ.
Разведка Южной Кореи поделилась информацией, что около 1500 спецназовцев КНДР перебросили в российский Владивосток.
Издание пишет, что эти северокорейские силы являются одним из самых секретных подразделений такого рода в мире и являются загадкой для западных государств.
Отмечается, что они хорошо обучены, однако не имеют передового военного оборудования.
По данным издания, КНДР имеет 200 тыс. военнослужащих ССО. Северная Корея использует их в основном для проверки и испытания южнокорейской обороны.
В состав северокорейский сил специальных операций входят 12 бригад легкой пехоты, три разведывательных подразделения для действий в тылу противника, три воздушно-десантные дивизии и три общих снайперских подразделения.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
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По друге, який саме досвід? Південна Корея і Україна не одне і те саме.
Бой у острова Ёнпхёндо 2010 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_районе_острова_Ёнпхёндо
Атака на президентский дворец 1968 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8_(1968) https://ru.wikipedia.org/wiki/Покушение_на_Пак_Чон_Хи_(1968)
2. Кім і його генералітет вочевидь знають, що вони безнадійно програють "гонку озброєнь" з Південною Кореєю, не кажучі вже про програш на "ідеологічному фронті". Тому і пішли на поглиблення "союзництва" з ******. Сподіваючись, що "якщо що", ***** допоможе.
Ну а в ***** - очевидно, відчай. Бо такі речі роблять тільки коли реально край з людським ресурсом.
Де б..ть порядок? Його нема і ніколи не було... Це все слова... Європа себе захищати не буде... Втікнуть всі хто має гроші... Україна яскравий приклад цього...
Порядок б...ть. це смішно.
Північнокорейці використовуватимуть російську техніку та **********, а першу групу з 2 600 солдатів відправлять на захід Курської області Росії, де Україна утримує низку населених пунктів.
Раніше цього тижня путін представив закон про ратифікацію військового пакту, який він уклав з Кімом Чен Ином. У ньому йдеться про зобов'язання Росії і Північної Кореї допомагати одна одній у разі "агресії" проти будь-якої з країн.
Розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейські війська тренуються на базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.
"Вони могли би охороняти окремі ділянки російсько-українського кордону, що звільнило би російські підрозділи для бойових дій деінде", - вважає редактор українського видання Defense Express Валерій Рябих.
"Я б виключив можливість, що ці підрозділи одразу з'являться на передовій", - додав він.
"Мовний бар'єр" додається за 1 (одну) добу шляхом опанування трьох "рускіх" лексем:
1. ***********;
2. ***************;
3. ****!
дадаєтьсядолається
На фоні 550'000 окупаційного контингенту - ані 1'000 північнокорейців, ані 10'000 північнокорейців - ніяк "погоду" не змінять для *****. ЗСУ щомісячно виводить з ладу 35-40 тисяч особового складу засрашки.
Нагадую, що Північна Корея програла "гонку озброєнь" та "ідеологічний фронт". Як програла економічні змагання. Як і демографічні - їхній основний "ворог", Південна Корея має вдвічі більше населення та в 25 разів більшу економіку.
Тож "величезними" постачання м'яса з Північної Кореї не можуть бути принципово.
По друге у корейців досить хороші ракетні комплекси ближньої дії, привіт американським дирявим санкціям та торгівлю Японії з ними.
Також скоріше всього китайці передали їм технології твердопаливних тактичних ракет. Вони уже давно не 60 роки. Амери в своїй дружбі з Китаєм пропустили важливу річ що той озброює всіх навколо за гроші які заробляє на торгівлі з ними.
За оцінками південнокорейських та американських військових фахівців, ракети мають дальність до 420 км та висоту верхньої точки траєкторії до 50 км. Вони запускаються з мобільної установки і зовні нагадують аеробалістичні ракети російського комплексу «Іскандер-М», здатні здійснювати маневрування на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє ракеті після повернення в атмосферу атакувати мету під кутом 90 градусів, забезпечуючи велику можливість подолання засобів ППО та ПРО
Для держав чи для журналістів?
тепер "червоні лініі"
треба пересувати до уралу
https://www.youtube.com/watch?v=Pv3L2knNodU&t=155s
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