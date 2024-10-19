КНДР перебросила в Россию 1,5 тыс. бойцов сил спецопераций, - The Telegraph

КНДР перебросила в российский Владивосток около 1500 бойцов сил спецопераций.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, информирует Цензор.НЕТ.

Разведка Южной Кореи поделилась информацией, что около 1500 спецназовцев КНДР перебросили в российский Владивосток.

Издание пишет, что эти северокорейские силы являются одним из самых секретных подразделений такого рода в мире и являются загадкой для западных государств.

Отмечается, что они хорошо обучены, однако не имеют передового военного оборудования.

По данным издания, КНДР имеет 200 тыс. военнослужащих ССО. Северная Корея использует их в основном для проверки и испытания южнокорейской обороны.

В состав северокорейский сил специальных операций входят 12 бригад легкой пехоты, три разведывательных подразделения для действий в тылу противника, три воздушно-десантные дивизии и три общих снайперских подразделения.

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Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

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