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КНДР перебросила в Россию 1,5 тыс. бойцов сил спецопераций, - The Telegraph

КНДР перекинула в Росію близько півтори тисячі бійців сил спецоперацій

КНДР перебросила в российский Владивосток около 1500 бойцов сил спецопераций.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, информирует Цензор.НЕТ.

Разведка Южной Кореи поделилась информацией, что около 1500 спецназовцев КНДР перебросили в российский Владивосток.

Издание пишет, что эти северокорейские силы являются одним из самых секретных подразделений такого рода в мире и являются загадкой для западных государств.

Отмечается, что они хорошо обучены, однако не имеют передового военного оборудования.

По данным издания, КНДР имеет 200 тыс. военнослужащих ССО. Северная Корея использует их в основном для проверки и испытания южнокорейской обороны.

В состав северокорейский сил специальных операций входят 12 бригад легкой пехоты, три разведывательных подразделения для действий в тылу противника, три воздушно-десантные дивизии и три общих снайперских подразделения.

Читайте также: Участие войск КНДР в войне не изменит ситуацию на фронте, - разведка Эстонии

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Читайте также: США об участии войск КНДР в войне против Украины: Это признак отчаяния, а не силы России

Автор: 

КНДР (1224) россия (96157)


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Топ комментарии
+10
Як ви думаєте навіщо вони так? Крім того щоб допомагати Х..? Набиратися досвіду для нападу вже на Південну Корею. Порядок світовий, який був встановлений після другої світової війни вже порушено незворотньо.
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19.10.2024 21:21 Ответить
+8
Ганьба не ганьба, але ця новина насправді дуже погана. ЗСУ і так несолодко на усіх напрямках, а тут ще ці корейці
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19.10.2024 21:38 Ответить
+7
Це до якої ганьби треба дійти терористу путіну і його злочиній кліці ,що б залучати так тзваних солдат з цього корейського гулага ,а якже "вторая армія міра" не спроможна щось кординально змінити на цій кривавій рашиській імперській війні ?
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19.10.2024 21:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Як ви думаєте навіщо вони так? Крім того щоб допомагати Х..? Набиратися досвіду для нападу вже на Південну Корею. Порядок світовий, який був встановлений після другої світової війни вже порушено незворотньо.
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19.10.2024 21:21 Ответить
До чого тут світовий порядок після другої світової і Корея?
По друге, який саме досвід? Південна Корея і Україна не одне і те саме.
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19.10.2024 21:24 Ответить
Бойовий досвід він же найкращий для солдатів, які збираються воювати далі чи ні? Я про те, що сиділи Кіми собі тихо, максимум бімбами інколи погрожували, а тепер осміліли.
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19.10.2024 21:48 Ответить
Бой у острова Ёнпхёндо 2002 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_битва_за_Ёнпхёндо
Бой у острова Ёнпхёндо 2010 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%81%D0%BD%D0%BF%D1%85%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/Инцидент_в_районе_острова_Ёнпхёндо
Атака на президентский дворец 1968 года -- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8_(1968) https://ru.wikipedia.org/wiki/Покушение_на_Пак_Чон_Хи_(1968)
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19.10.2024 22:19 Ответить
І це навіть не все.
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19.10.2024 22:23 Ответить
Якого нападу армія південної Кореї за місяць знищуть бомжів з півночі
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21.10.2024 17:26 Ответить
порядок порушено це правда а хтож у них буде працювати кобзоном тож буряти а кобзона нема непорядок
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19.10.2024 22:29 Ответить
1. ***** фактично відкинув будь-які обмеження у торгівлі з північною кореєю. Це має ДУЖЕ велике значення для фактично закритої держави. Бо навіть Китай, в принципі, дотримується санкційного режиму.
2. Кім і його генералітет вочевидь знають, що вони безнадійно програють "гонку озброєнь" з Південною Кореєю, не кажучі вже про програш на "ідеологічному фронті". Тому і пішли на поглиблення "союзництва" з ******. Сподіваючись, що "якщо що", ***** допоможе.

Ну а в ***** - очевидно, відчай. Бо такі речі роблять тільки коли реально край з людським ресурсом.
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19.10.2024 21:41 Ответить
Китай не просто дотримується санкцій, по деяким даним Сі та Кім побили горшки. Настільки що з 2019 Кім більше не відправляю рабів в Китай.
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19.10.2024 22:24 Ответить
Если Россия распадется - часть России может заграбастать себе как раз Корея. Но не будем говорить об этом Путину.
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19.10.2024 23:10 Ответить
Китай не дасть.
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19.10.2024 23:45 Ответить
Если распадется я же написал.
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19.10.2024 23:46 Ответить
Який б..ть порядок? Ви про що?
Де б..ть порядок? Його нема і ніколи не було... Це все слова... Європа себе захищати не буде... Втікнуть всі хто має гроші... Україна яскравий приклад цього...
Порядок б...ть. це смішно.
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19.10.2024 22:34 Ответить
Який напад якщо Підвенна Корея торгує з ними.
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19.10.2024 22:45 Ответить
BBC

Північнокорейці використовуватимуть російську техніку та **********, а першу групу з 2 600 солдатів відправлять на захід Курської області Росії, де Україна утримує низку населених пунктів.

Раніше цього тижня путін представив закон про ратифікацію військового пакту, який він уклав з Кімом Чен Ином. У ньому йдеться про зобов'язання Росії і Північної Кореї допомагати одна одній у разі "агресії" проти будь-якої з країн.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейські війська тренуються на базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську.
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19.10.2024 21:23 Ответить
Крім мовного бар'єру, армія Північної Кореї не має недавнього досвіду бойових дій.

"Вони могли би охороняти окремі ділянки російсько-українського кордону, що звільнило би російські підрозділи для бойових дій деінде", - вважає редактор українського видання Defense Express Валерій Рябих.

"Я б виключив можливість, що ці підрозділи одразу з'являться на передовій", - додав він.
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19.10.2024 21:25 Ответить
"Крім мовного бар'єру..."
"Мовний бар'єр" додається за 1 (одну) добу шляхом опанування трьох "рускіх" лексем:
1. ***********;
2. ***************;
3. ****!
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19.10.2024 22:45 Ответить
Для того чтобы разговаривать на русском достаточно знать слово на три буквы. Большинство знает только это одно слово и живут как-то.
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19.10.2024 23:11 Ответить
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19.10.2024 23:55 Ответить
дадається долається
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20.10.2024 00:17 Ответить
То ***** їх у Курськ перекине?
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19.10.2024 21:26 Ответить
А МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД НЕ ХОЧЕТ ГРУППУ ОТПРАВИТЬ ДЛЯ АРЕСТА ПУТИНА !!!???
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19.10.2024 21:24 Ответить
********? - ******
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19.10.2024 21:24 Ответить
Це до якої ганьби треба дійти терористу путіну і його злочиній кліці ,що б залучати так тзваних солдат з цього корейського гулага ,а якже "вторая армія міра" не спроможна щось кординально змінити на цій кривавій рашиській імперській війні ?
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19.10.2024 21:25 Ответить
Він сситься мобілізацію оголошувати, зеки скінчилися, ідейні скінчилися, за бабло багатьох не заманиш. От і крутиться, але на відміну від наших "союзничків" таки викручуеться.... Ось у чому біда.
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19.10.2024 21:29 Ответить
Але , зауважте , газгномик не відправив на передову жодного російського поліцейського , щоб було кому в тилу можливі демонстрації розганяти.
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19.10.2024 21:36 Ответить
Це брехня. В них там все не по дитячому - в сенсі, проблема з особовим складом велика. І "зведені бригади", в т.ч. з мєнтів - використовуються на території України. Нагадую, що під час Ізюмсько-Куп'янської операції ЗСУ 2022 року одним з чинників того, що Ізюм змогли реактивно охопити і захопити було те, що звідти, в напрямку Херсону, забрали майже всіх армійців і там залишились "фронт тримати" зведений батальйон СОБР (мєнтовскій типу "спєцназ" - ну, це ті, які у 20 рил з автоматами і броніками накидуються на осередок "організованої злочиннсті", зазвичай - це якась нарко-хата з 3-5 дістрофіками під кайфом або підпільний бордель з дівчатами - ось з цим контингетом вони успішно і борються. В Україні теж таких є - тисяч 20 в складі МВС і зараз. І більшість - точно не воюють. Бо регулярно спливають відоси, де десятки "спєцназівців" контролюють дівчат в борделі виявленому, або влаштовують "маскі-шоу" на підприємствах).
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19.10.2024 21:50 Ответить
Альо, він в перші дні війни гнав автозаки з ОМОНІвцями. Просто тоді він ще вірив у "три дні".
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19.10.2024 22:26 Ответить
Ганьба не ганьба, але ця новина насправді дуже погана. ЗСУ і так несолодко на усіх напрямках, а тут ще ці корейці
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19.10.2024 21:38 Ответить
Ця новина поки що не є ані поганою, ані хорошою. Формально, це визнання ****** критичного стану системи мобілізації особового складу "на війну" - НЕ ВИСТАЧАЄ.

На фоні 550'000 окупаційного контингенту - ані 1'000 північнокорейців, ані 10'000 північнокорейців - ніяк "погоду" не змінять для *****. ЗСУ щомісячно виводить з ладу 35-40 тисяч особового складу засрашки.

Нагадую, що Північна Корея програла "гонку озброєнь" та "ідеологічний фронт". Як програла економічні змагання. Як і демографічні - їхній основний "ворог", Південна Корея має вдвічі більше населення та в 25 разів більшу економіку.

Тож "величезними" постачання м'яса з Північної Кореї не можуть бути принципово.
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19.10.2024 21:57 Ответить
Велика справа статистика , особливо коли тебе особисто вона не стосується ..." ані 1'000 північнокорейців, ані 10'000 північнокорейців - ніяк "погоду" не змінять" .... розкажи це тим , кому проти тих десяти тисяч доведеться битися і яким через цих проклятих косооких прийдеться загинути((
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19.10.2024 22:26 Ответить
Ви вююте чи так з дивану десятками тисяч розкидаєтесь, нагадаю вам що наступ на так званий Курськ робили невеликими силами.
По друге у корейців досить хороші ракетні комплекси ближньої дії, привіт американським дирявим санкціям та торгівлю Японії з ними.
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19.10.2024 22:49 Ответить
Санкції проти КНДР якраз дирявими не були.
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19.10.2024 23:46 Ответить
В Курську ніхто нічого не охороняв. Кордон дирявий, дон-дони втекли...
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19.10.2024 23:48 Ответить
У них ракети 60-70 років і низької і убогої якості як і снаряди
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21.10.2024 17:38 Ответить
Ті снаряди що якоби поставили з КНДР це скоріше всього списані китайські снаряди, тому що написи на ящиках, що ширили орки в себе, там не корейські ірогліфи а китайські.

Також скоріше всього китайці передали їм технології твердопаливних тактичних ракет. Вони уже давно не 60 роки. Амери в своїй дружбі з Китаєм пропустили важливу річ що той озброює всіх навколо за гроші які заробляє на торгівлі з ними.

За оцінками південнокорейських та американських військових фахівців, ракети мають дальність до 420 км та висоту верхньої точки траєкторії до 50 км. Вони запускаються з мобільної установки і зовні нагадують аеробалістичні ракети російського комплексу «Іскандер-М», здатні здійснювати маневрування на кінцевій ділянці траєкторії, що дозволяє ракеті після повернення в атмосферу атакувати мету під кутом 90 градусів, забезпечуючи велику можливість подолання засобів ППО та ПРО
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21.10.2024 17:47 Ответить
Глядачі єдиного телемарофону-прикольні створіння.
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19.10.2024 23:13 Ответить
А чому б і ні, на війні всі методи хороші. Який йому сенс витрачати мільйони доларів на своїх тільки щоб вони контракт підписали якщо можна відправити Ину баржу із зерном або танкер нафти і отримати тисячі фанатиків, які готові померти будь-якої хвилини за свого вождя
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19.10.2024 22:30 Ответить
Півні-корейські хоч щєй від пуза наїдяться після чашки рису з хробаками. на батьківщині.
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19.10.2024 21:26 Ответить
"Видання пише, що ці північнокорейські сили є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав."

Для держав чи для журналістів?
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19.10.2024 21:28 Ответить
у нашого Лідора є Татаров для таких
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19.10.2024 23:50 Ответить
ната дуже занепокоєна
тепер "червоні лініі"
треба пересувати до уралу
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19.10.2024 21:33 Ответить
Північнокорейські солдати показали шоу «екстремальних бойових мистецтв»
https://www.youtube.com/watch?v=Pv3L2knNodU&t=155s

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19.10.2024 22:26 Ответить
вангую що вміння валятися на розбитих пляшках і розбивання головою газоблоків їм не дуже ************ А от вміння швидко бігати зможуть застосувати.
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19.10.2024 23:03 Ответить
Белый дом сказал это хорошо, Москва в отчаянии.
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19.10.2024 22:37 Ответить
Зазначається, що вони добре навчені, проте не мають передового військового обладнання.
====

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19.10.2024 22:54 Ответить
порадію за піденну корею. Щось же путін пообіців кіму взамін. А південна корея хай продовжує жувати соплі. Як по ним прилетить, то я спитаю, а де ви бл*ді були, коли вся ваша срань посунула на Україну?
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19.10.2024 23:20 Ответить
З Південною нічого не буде. Вони ракети в асфальт не закатали, демілітаризовану зону не розмінували, підняли один з найпотужніших у світі ВПК. Клоунів у президенти не вибирали, а головне збудували *******, розвинену країну.
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19.10.2024 23:51 Ответить
ще й як буде.
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20.10.2024 00:00 Ответить
 
 