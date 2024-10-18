Около 11 тыс. военных КНДР будут готовы воевать против Украины с ноября, - Буданов

Почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они будут готовы (воевать в Украине, - ред.) 1 ноября", - сказал он.

По словам Буданова, во время боевых действий северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

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Первые 2600 военных КНДР отправят в Курскую область. Куда отправится остальные из 11 тысяч тех, кто проходит подготовку в РФ, пока неизвестно, говорит глава ГУР.

"У нас сейчас нет полной картины", - добавил Буданов.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.