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Новости Война
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Около 11 тыс. военных КНДР будут готовы воевать против Украины с ноября, - Буданов

Буданов: Військові з КНДР будуть готові воювати проти України з листопада

Почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они будут готовы (воевать в Украине, - ред.) 1 ноября", - сказал он.

По словам Буданова, во время боевых действий северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

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Первые 2600 военных КНДР отправят в Курскую область. Куда отправится остальные из 11 тысяч тех, кто проходит подготовку в РФ, пока неизвестно, говорит глава ГУР.

"У нас сейчас нет полной картины", - добавил Буданов.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Автор: 

Буданов Кирилл (459) КНДР (1224)


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Топ комментарии
+11
Оце називається союзники, вони проти нас воюють по справжньому і без обмежень. Треба ракети - окей, треба стріляти ними куди хочеться - теж окей, треба солдатів - окей. А тим часом наші союзники партнери бояться лишній літачок, дозвіл чи ракету дати, бо розізлять пуйла/перетнуть коричневі лінії і тоді точно почнеться 3 світова.
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18.10.2024 10:29 Ответить
+11
А коли будемо пити каву?
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18.10.2024 10:30 Ответить
+8
Ще шашлики не доїли...
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18.10.2024 10:52 Ответить
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є одна проблема- мова
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18.10.2024 10:21 Ответить
Для тварюк це тільки плюс. Вони зможуть корейців матюкати, називати їх косоокими мавпами при них же,як вони це роблять з усіма своїми васалами ,- і ті нічого не розумітимуть. А в очі будуть їх називати героями та братами. Така їх, тварюцька, національна риса.
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18.10.2024 10:27 Ответить
це зрозуміло.але....
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18.10.2024 10:29 Ответить
Заходу очі розкривати вже запізно ,а от мізки включити пора!!! китайська мрія, потоптати Західну землю ,стає очевиднішою !!!
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18.10.2024 10:22 Ответить
Що за мрія така? Швидше навпаки, це мрія європейців, яку вони і здійснили на китайській землі в 19 столітті.
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18.10.2024 10:34 Ответить
Ой ..не треба локшину вішати ...знаємо ми чого китай до надр України лізе ...а Захід, це навідь не прихована китайська мрія ...ще з часів маобздуна !!!
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18.10.2024 10:41 Ответить
Це вам Буданов сказав? Китайцям на Европу насрати з високої гори.
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18.10.2024 10:36 Ответить
Може США підкине касетників?
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18.10.2024 10:25 Ответить
Стурбованості підкинуть та занепокоєності.
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18.10.2024 10:30 Ответить
Ще засудять (на словах), але це неточно.
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18.10.2024 10:32 Ответить
Буданов .ще одну тисячу добавив до 10000 тисяч "зелених північно -корейських"
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18.10.2024 10:26 Ответить
Буданов пустозвон
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18.10.2024 10:27 Ответить
Оце називається союзники, вони проти нас воюють по справжньому і без обмежень. Треба ракети - окей, треба стріляти ними куди хочеться - теж окей, треба солдатів - окей. А тим часом наші союзники партнери бояться лишній літачок, дозвіл чи ракету дати, бо розізлять пуйла/перетнуть коричневі лінії і тоді точно почнеться 3 світова.
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18.10.2024 10:29 Ответить
Ми не тих союзників обрали. Захід деградував і ослаб, як помираючий лев, толку з нього вже не буде. З ними - тільки війна роками і в фіналі - знищення країни під західну стурбованість. Заплигнули на Західний Титанік в останній момент.
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18.10.2024 11:11 Ответить
А коли будемо пити каву?
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18.10.2024 10:30 Ответить
Ще шашлики не доїли...
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18.10.2024 10:52 Ответить
Там, де зникнуть собаки, там і з'являться північнокорейські солдати !
У собак гарна чуйка....
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18.10.2024 10:32 Ответить
там де зникнуть дорогі по виплатам кацапо-собаки
бо голодні півне-корейці сидять в окопах безоплатно
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18.10.2024 14:20 Ответить
я думаю, їх там більше буде
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18.10.2024 10:34 Ответить
Вот именно, что никто уже не будет считать 11 тысяч их там или 111тыс. Их будут подвозить по мере утилизации. КНДР полноценно вступает в войну против Украины и против Запада. Не зря же они мосты и дороги подорвали чтобы обезопасить себя от южной кореи, когда перекинут все войска под Украину.
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18.10.2024 10:48 Ответить
адекватно мислиш
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18.10.2024 12:50 Ответить
Тоесть если Украина будет стрелять ракетами по Сосии или войска НАТО будут в Украине ето ыскалацыыя а если на стороне Сосии воюют ее союзники и ето нормально? Я так понял ескалацией считают все что может помочь Украине выстоять и победить? А не кажется вам что слово ЕСКАЛАЦИЯ придумали и применяют только наши враги.
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18.10.2024 10:45 Ответить
Так тепер задайте питання,хто для нас наші "союзники", яких заціпило на ескалації. Час вже зрозуміти, що Захід або не здатен, або не хоче перемоги України і повільно веде її до поразки. Як діють справжні союзники - показують союзники нашого ворога.
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18.10.2024 11:13 Ответить
Я еще с 2014 года говорил что если мы будем тупо наследовать все европейские "ценности" и все то что делает или чего хочет от нас Европа то мы пропадем как и Она. Просто мы пропадем раньше так как ближе к дикарям по соседству или нас просто скормят чтобы выиграть время. А Европа пропадет через пару десятилетий. Украине же нужно продвигать собственные интересы и интересы своего народа.
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18.10.2024 11:29 Ответить
нас уже скармливают
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18.10.2024 19:20 Ответить
Заберіть цього блогера геть.
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18.10.2024 10:52 Ответить
Европе приготовиться к волне беженцев из Северной Кореи.
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18.10.2024 11:03 Ответить
За словами Буданова, ми вже в Криму з літа 22-го
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18.10.2024 11:46 Ответить
пайдьом, кофє папйом....
Ялта, набєрєжная, картіна нєізвесного художніка...
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18.10.2024 11:55 Ответить
За собачку Патрона трєвожно(((
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18.10.2024 11:57 Ответить
Вже кавусю попили в Ялті на набєрєжной,тепер сєвєрокорєйців грушники будут 'нянчити"...)
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18.10.2024 12:23 Ответить
потріно ВР запрошувати війська НАТО в Україну
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18.10.2024 12:51 Ответить
где же вы всю эту узкоглазую срань хоронить то будете?!
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18.10.2024 13:12 Ответить
Скоро Європу наводнять північнокорейці.
Нехай трози почекають з глибокими заннепокоєннями
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18.10.2024 13:43 Ответить
якийсь нескінчений жах
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18.10.2024 19:22 Ответить
 
 