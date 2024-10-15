РФ формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР

На базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Об этом сообщил изданию LIGA.net собеседник по военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. Сейчас военных из КНДР обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

Собеседники из разведки предполагают, что этот батальон потенциально может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск, где сейчас идет операция ВСУ.

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Что предшествовало?

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

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