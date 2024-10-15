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Новости Война
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РФ формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР

Росія формує батальйон з громадян Північної Кореї

На базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Об этом сообщил изданию LIGA.net собеседник по военной разведке, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. Сейчас военных из КНДР обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

Собеседники из разведки предполагают, что этот батальон потенциально может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск, где сейчас идет операция ВСУ.

Читайте также: Информация о подготовке военных из КНДР к отправке в Украину - вымысел, - ЦПД

Что предшествовало?

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные из КНДР могут оказать существенное влияние на ситуацию на фронте, - Жорин

Автор: 

армия РФ (19592) КНДР (1221) россия (96057) ГУР (456)


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Топ комментарии
+18
наконец карма настигла корейцев - их будут жрать собаки.
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15.10.2024 14:09
+17
Неправильне визначення... Тепер північні корейці стають "бурятами" та "рассєянами"... Прямо як в 1936 році, в Іспанії, "савецкие" ставали "французами" і "німцями"...
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15.10.2024 14:16
+12
Кобздон радів бурятам -радітиме й північно- корейцям
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15.10.2024 14:28
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FPV пох.. хто ці потвори, ад чекає на них
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15.10.2024 14:03 Ответить
Кобздон радів бурятам -радітиме й північно- корейцям
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15.10.2024 14:28 Ответить
Корейці це знають!

"18 солдат из КНДР сбежали с российских позиций в Брянской и Курской областях, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Сообщается, что это произошло в 7 км от границы с Украиной. Мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, их ищут."
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15.10.2024 17:58 Ответить
не сбежали а иммигрировали
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15.10.2024 18:26 Ответить
Увидили бесхозную собачку, решили пообедать. а собачка побежала в сторону границы...
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15.10.2024 21:07 Ответить
З яких пір буряти стали громадяни КНДР?
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15.10.2024 14:03 Ответить
Неправильне визначення... Тепер північні корейці стають "бурятами" та "рассєянами"... Прямо як в 1936 році, в Іспанії, "савецкие" ставали "французами" і "німцями"...
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15.10.2024 14:16 Ответить
Ага, стають... Пухляк після 2019 повністю припинив постачання дешевої роб.сили у Китай і РФ тому що вони раптово дізнаються що весь світ живе краще ніж каже Вождь.
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15.10.2024 14:22 Ответить
Тепер вони дізнаються, що за межами КНДР їх вбивають оптом та вроздріб.
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15.10.2024 14:32 Ответить
Ні, вони розбіжиться хто куди, одні підуть бухати, а корейці одна з найбільш алкогольних націй. Інші мародерити. А кацапській офіцери нічого не зроблять, вони навіть мови не знають.
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15.10.2024 14:40 Ответить
Це було б добре.
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15.10.2024 17:21 Ответить
Ти, якщо не знаєш, про що я мову веду - хоч не ганьбися... Ти хоч "в курсі", що багато втікачів з Північної Кореї потім назад повертаються?
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15.10.2024 14:42 Ответить
Пришло врем'я *********** историй...
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15.10.2024 15:00 Ответить
Своїми "пустопорожніми сентенціями" ти мені свій "рівень інтелекту" не підтвердив...
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15.10.2024 15:51 Ответить
Там зомби воспитанные с ясель....родители детей практически не видят...
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15.10.2024 16:39 Ответить
Наші в Іспанії такими самим були...
Тут повідомляють, що на Брянщині вже перші північнокорейські дезертири з"явилися...
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15.10.2024 16:47 Ответить
Це не має значення; вони у півн. корею вже не повернуться.
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15.10.2024 17:53 Ответить
З тих самих, як білоруси стали фіннами у 1939му.
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15.10.2024 16:37 Ответить
шо то х..ня, шо єто х..ня, отєта обе х..ни
https://www.youtube.com/watch?v=4sjqRYfaQNA
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15.10.2024 18:33 Ответить
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15.10.2024 14:03 Ответить
Вьі бурят?
Как я рад!©кобздону
Жду вас на своем концерте!
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15.10.2024 14:08 Ответить
Це ж як йому лисину пекло у шапці на нашому сонечку!
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15.10.2024 14:45 Ответить
Так ІПСО чи ні?
Що єрьмаковсько-подоляцький ЦПД каже?
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15.10.2024 14:03 Ответить
Іпсо -це про 100 тис, а тут йдеться про 3 тис
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15.10.2024 14:26 Ответить
Не далі як сьогодні одне з владних рил казало, що це брехня. Не пройшло і доби, щоб підтвердити, що владні рила суцільні брехуни!
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15.10.2024 14:04 Ответить
Наперсточники що з них візьмеш ?
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15.10.2024 14:32 Ответить
НАТО занепокоєне....
Дякуємо за підтримку.
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15.10.2024 14:04 Ответить
Нихао, братья (с)
https://www.youtube.com/shorts/yldUPoMSJYY
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15.10.2024 14:05 Ответить
Так, стоп - це ж дезинформація. Офіційно ж спростували:

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3916297-cpd-sprostuvav-informaciu-pro-pidgotovku-100-tisac-vijskovih-kndr-dla-vijni-proti-ukraini.html https://censor.net/ua/news/3514929/************************************************************************************

Хто бреше?
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15.10.2024 14:07 Ответить
То вони спростували 100 тис., а 3 тис. не спростовували😁
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15.10.2024 14:10 Ответить
А-а-а... Ну це все змінює
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15.10.2024 14:11 Ответить
"Кремль назвал однозначными формулировки в договоре о партнерстве с КНДР"

Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
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15.10.2024 14:14 Ответить
Ага, як і з одкб.
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15.10.2024 14:56 Ответить
Так на рф никто не нападал. Это РФ напала на Украину.
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15.10.2024 16:42 Ответить
"Какіє ваши доказатєльства?"(с)
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15.10.2024 17:56 Ответить
Так, но кремляди говорят, что напали на них
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15.10.2024 17:56 Ответить
наконец карма настигла корейцев - их будут жрать собаки.
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15.10.2024 14:09 Ответить
Ага, в КНДР вже всіх собацюр зжерли!
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15.10.2024 14:16 Ответить
Кореиські буряти
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15.10.2024 14:11 Ответить
Це вже ескалація червоних ліній чи ще нє?
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15.10.2024 14:17 Ответить
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15.10.2024 14:19 Ответить
Надіюсь що десяток таких "бурятів" візьмуть в полон, для демонстрації світові. А потім в полон вони не потраплятимуть, відразу відправлятимуться к чортам. Хіба що це будуть кадирівці 2.0, за яких можна буде вимінювати з полону майже будь-кого з наших військових.
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15.10.2024 14:23 Ответить
цікаво, скільки потрібно кадирівців пололнених щоб їх обміняти на ПТН ПНХ?
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15.10.2024 15:24 Ответить
Вони не здадуться в полон...за це в них смертна кара...
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15.10.2024 16:41 Ответить
смертна кара для членір родини, а не тільки для солдатів.
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15.10.2024 16:43 Ответить
Армия одичалых дикарей уже у стен Европы а европейцы до сих пор живут в иллюзиях мира и защищенности границ.
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15.10.2024 14:25 Ответить
Европа и НАТО молча проглотили и лишь озабачивались на поставки десятков тысяч шахедов из Ирана Потом молча проглотили северокорейские ешелоны с оружием и балличтические ракеты. Теперь сопли наматывают на кулак и молча наблюдают как уже северокорейская армия стоит под нашими границами. А Европа все озабачивается и озабачивается. А ***** только борзеет все больше. Скоро и Китай подключится, наблюдая как Запад устал ат вайны
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15.10.2024 14:30 Ответить
Будуть тепер в кацапстані "коряти" і "бурейци".
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15.10.2024 14:28 Ответить
как-то в носе прочищая, мне там лишнее на кой, с удивленьем замечаю - узкоглазый сына мой. И за что же воевал я, что за ******** в ДНР ? А жена мне - был тут парень, квартирант с КНДР...
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15.10.2024 14:28 Ответить
Ось цих "бурятів " кацапи на обмін не візьмуть , це смертники . Якщо когось поміняють , то одразу розстріляють , бо ! Тому думайте що з ними робити ? Може в Південну Корею віддати ?
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15.10.2024 14:31 Ответить
Це так і є, а ще вони жерти навчаться, і дома можуть розповісти, мабуть дома їх вже списано, розхідний матеріал
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15.10.2024 14:55 Ответить
вони самі не здадуться.

граната на останній випадок
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15.10.2024 15:58 Ответить
- Дєсятий наш бурятскій батальон!!!
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15.10.2024 14:33 Ответить
Якщо виходити з того, що ХТОСЬ грає в давно зрежисовану КИМОСЬ гру, то все стає логічним.
Комусь якісні українці стали поперек горла. + жирна земля.
Аби хотіли - рашу поставили б у стойло за пів-години. А так грають у марлезонський балет.
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15.10.2024 14:33 Ответить
Ну у немцев например страх перед русскими на генном уровне. Помните жирик анекдот рассказывал?

"У Барака Обамы три кнопки - желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза - золотой, серебряный и фаянсовый, но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - поведал Жириновский.

И это правда...
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15.10.2024 14:46 Ответить
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
А кто то и про Херсон говорил что кацапия там навсегда
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15.10.2024 14:51 Ответить
Все намного сложнее и невероятнее на первый взгляд. раши - как таковой просто нет. Есть хорошо организованный масонами (да да) проект, с украденной у Украины историей и названием (а украинцы, тот же падло Прокопович) не очень и сопротивлялись.

рашей русские никогда и не управляли. ну, разве что Петроха урод первый, но тот был масонище до мозга костей. И сейчас дикие орды па-раши - просто послушное тупое жестокое оруие в руках ТЕХ, кто срежисировал это все.
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15.10.2024 15:42 Ответить
А також нездоланне почуття провини перед євреями.
Тому вони (німці) призупинили їм (євреям) продаж зброї.
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15.10.2024 16:12 Ответить
Цой живий !!
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15.10.2024 14:39 Ответить
Схоже на назву цього формування.
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15.10.2024 18:33 Ответить
Таких краще у полон не брати, бо за усіма конвенціями вони поза законом. Їх треба показово страчувати
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15.10.2024 14:46 Ответить
Щоб вони билися до останнього і ще наши бійці погибали
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15.10.2024 14:50 Ответить
Ху...ло не може допустити щоб усі буряти в ху...ляндії закінчилися, а ху..лятами бурят не замінити, морда не та, а так хай корейці дохнуть як буряти, останнім це має сподобатись.
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15.10.2024 14:48 Ответить
Їм це не сподобається бо вони продають дітей на убой, а за ці гроші купують квартири в іркутську. Будуть корейців вбивати як конкурентів
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15.10.2024 16:12 Ответить
Я вам хлопці одну розумну реч скажу - всі загарбники дохнуть однаково - що кацапи що башкири що буряти що корейці що китайці що іранці! Було побільше зброї *********** та поменше ухилянтів!!! Слава ЗСУ!
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15.10.2024 15:03 Ответить
1 ухилянт проти 10 корейців нічого не зробить
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15.10.2024 15:20 Ответить
"північно-корейські друзі американського "трамбона" .збираються іти війною проти народу України в складі армії його рашистського світового терориста і окупанта України куйла...
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15.10.2024 15:26 Ответить
Глазки узкий - значит русский 😂
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15.10.2024 15:39 Ответить
навряд чи вони звичайно в штурми будуть ходити.

на лінії будуть на других ролях, бойовий досвід їм потрібен конче!
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15.10.2024 16:01 Ответить
Да вот хер там.Как раз их и погонят .Это дешевое мясо.
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15.10.2024 16:10 Ответить
це не найманці яким платять, за них саме КНДР платить.

для участі та набору досвіду.
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15.10.2024 16:14 Ответить
Досвід у війні їм не потрібен,в них є бох Ин за наказом якого треба здохнути не вагаючись.Це обмін дешевого м'яса на ядерну зброю
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15.10.2024 16:21 Ответить
Хреновое дело.Ничего хорошего в этом нет.По своей сути это уже коалиция стран воюет против Украины.В европе всем насрать.Штатами правят дол#ое#ы.Если завтра пуЫн кинут на Киев ядерную бомбу.Этим евроатлантическим #ида₽асам будет похер.Они еще ,#*****,Украину обвинять будут.
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15.10.2024 16:17 Ответить
Якщо це розвіддані від БуХалова, то немає чого і хвилюватися. По його розвідданим ми вже й в Криму каву попили, в росіян всі ракети закінчились, і взагалі ми вже маємо бути десь під москвою.
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15.10.2024 18:07 Ответить
а коментаторам все смішно..... 2 роки ще нічого не навчили. Я памятаю як ржали над чмобіками, шахедами, тепер над корейцами поржем. А чо? по пріколу. Дебіли...
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15.10.2024 23:13 Ответить
ставимо гучномвці запускаемо речі кіма і корейські вояки по інстінкту вскакують на починають аплодувати своему фюреру далі діло техніки
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15.10.2024 23:19 Ответить
 
 