РФ формирует "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР
На базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Об этом сообщил изданию LIGA.net собеседник по военной разведке, передает Цензор.НЕТ.
По данным собеседника, ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. Сейчас военных из КНДР обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.
Собеседники из разведки предполагают, что этот батальон потенциально может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи населенных пунктов Суджа и Курск, где сейчас идет операция ВСУ.
Что предшествовало?
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
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"18 солдат из КНДР сбежали с российских позиций в Брянской и Курской областях, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в разведке. Сообщается, что это произошло в 7 км от границы с Украиной. Мотивы побега северокорейских военных пока не установлены, их ищут."
Тут повідомляють, що на Брянщині вже перші північнокорейські дезертири з"явилися...
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Що єрьмаковсько-подоляцький ЦПД каже?
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Хто бреше?
Статья 4 этого соглашения предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
граната на останній випадок
Комусь якісні українці стали поперек горла. + жирна земля.
Аби хотіли - рашу поставили б у стойло за пів-години. А так грають у марлезонський балет.
"У Барака Обамы три кнопки - желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза - золотой, серебряный и фаянсовый, но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - поведал Жириновский.
И это правда...
А кто то и про Херсон говорил что кацапия там навсегда
рашей русские никогда и не управляли. ну, разве что Петроха урод первый, но тот был масонище до мозга костей. И сейчас дикие орды па-раши - просто послушное тупое жестокое оруие в руках ТЕХ, кто срежисировал это все.
Тому вони (німці) призупинили їм (євреям) продаж зброї.
на лінії будуть на других ролях, бойовий досвід їм потрібен конче!
для участі та набору досвіду.