Военные из КНДР могут оказать существенное влияние на ситуацию на фронте, - Жорин
Даже немотивированные и плохо оснащенные солдаты из Северной Кореи могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ, так считает заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.
Он отметил, что специалисты из КНДР уже давно сотрудничают с Россией в таких областях, как противовоздушная оборона и инженерия, поэтому присутствие солдат КНДР на войне против Украины не является новой.
Относительно возможного привлечения северокорейских военных пехотных подразделений в войне против Украины, Жорин отметил, что боевые качества солдат могут быть не на самом высоком уровне, однако их участие все равно может иметь значительное влияние на фронте.
"Это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. Повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", - подчеркнул он.
Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что в отличие от западных партнеров Украины, союзники России не сталкиваются с подобными ограничениями в оказании помощи.
"Привлечение северокорейских военных - вполне реальная история. В отличие от наших партнеров, союзникам РФ ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более санкциями Северную Корею уж точно не напугать", - подытожил Жорин.
Напомним, издание Washington Post на днях сообщило, что до конца года Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР, которые сейчас проходят обучение на территории РФ.
Причем некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированной Россией территории Украины для наблюдения за российскими силами и изучения ситуации на поле боя. Впрочем, украинские военные еще не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.
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Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.
Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
жорін підпрацьовує на кацапську пропаганду?
скільки корейців, будь хто з вас, бачив, за все життя?
1. не брати в полон
2. брати в полон
3. переманити гамузом джинсами, колою, життям з нормальною їжею і без вождя
а, вже потім, вони обісруться, коли побачать драконів, що прилітають з неба та розривають на куски.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Холодний Яр...
Історія повторюється.....