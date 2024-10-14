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Военные из КНДР могут оказать существенное влияние на ситуацию на фронте, - Жорин

КНДР

Даже немотивированные и плохо оснащенные солдаты из Северной Кореи могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ, так считает заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Он отметил, что специалисты из КНДР уже давно сотрудничают с Россией в таких областях, как противовоздушная оборона и инженерия, поэтому присутствие солдат КНДР на войне против Украины не является новой.

Относительно возможного привлечения северокорейских военных пехотных подразделений в войне против Украины, Жорин отметил, что боевые качества солдат могут быть не на самом высоком уровне, однако их участие все равно может иметь значительное влияние на фронте.

"Это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. Повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", - подчеркнул он.

Заместитель командира 3 ОШБр отметил, что в отличие от западных партнеров Украины, союзники России не сталкиваются с подобными ограничениями в оказании помощи.

"Привлечение северокорейских военных - вполне реальная история. В отличие от наших партнеров, союзникам РФ ничего не мешает помогать всем, чем они могут. Тем более санкциями Северную Корею уж точно не напугать", - подытожил Жорин.

Напомним, издание Washington Post на днях сообщило, что до конца года Россия может отправить в Украину несколько тысяч солдат из КНДР, которые сейчас проходят обучение на территории РФ.

Причем некоторые северокорейские офицеры уже находятся на оккупированной Россией территории Украины для наблюдения за российскими силами и изучения ситуации на поле боя. Впрочем, украинские военные еще не сталкивались ни с одним северокорейским подразделением, которое бы участвовало в боевых действиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о сотрудничестве РФ и КНДР: Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей в армию России. ВИДЕО

Автор: 

КНДР (1221) Жорин Максим (49)


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Топ комментарии
+12
А чого ж невмотивовані - вони и так за пупса жопу порвуть - а коли ім кацапи шеи грошенят приплатять -- полізуть шо дурні
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14.10.2024 07:35
+9
Варіант демотивації , просто заявити що іноземних найманців рашки ми в полон не беремо .
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14.10.2024 09:08
+8
Саме так. Буде щось на кшталт як у совку з окупацією Афганістану. Потрійний оклад, та "чеки" в якості платні. Для нищебродів це можливість підняти свою "статусність" у своєму стадному середовищі та виїхати за кордон якої в інший спосіб не мають.
Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
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14.10.2024 08:36
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А чого ж невмотивовані - вони и так за пупса жопу порвуть - а коли ім кацапи шеи грошенят приплатять -- полізуть шо дурні
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14.10.2024 07:35 Ответить
Статтю читали? - це ви Жоріна так криєте?
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14.10.2024 07:51 Ответить
Він трохи тойво: каже, що ракетні атаки та авіація - то фігня. На нього тут вже ніхто уваги не звертає
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14.10.2024 08:09 Ответить
Всі грошенята йдуть строго через пупса .
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14.10.2024 08:16 Ответить
Само собою - він же батько націі -- і солдатам якісь крихти зі столу
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14.10.2024 08:20 Ответить
Саме так. Буде щось на кшталт як у совку з окупацією Афганістану. Потрійний оклад, та "чеки" в якості платні. Для нищебродів це можливість підняти свою "статусність" у своєму стадному середовищі та виїхати за кордон якої в інший спосіб не мають.
Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
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14.10.2024 08:36 Ответить
Варіант демотивації , просто заявити що іноземних найманців рашки ми в полон не беремо .
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14.10.2024 09:08 Ответить
Мудро!
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14.10.2024 11:16 Ответить
А если сказать, что в Украине они будут воевать против США? То же не мотивированные будут?
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14.10.2024 12:52 Ответить
В такому випадку може американці згадають молодість та нададуть нам напалму разом з засобами його розміщення на головах косооких кімчат?
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14.10.2024 07:43 Ответить
Польскі рольники нехай змащують с.аки, ці косоокі жертви ідеології на Україні не зупиняться.
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14.10.2024 07:45 Ответить
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14.10.2024 07:46 Ответить
Не чіпай прекрасного українського артиста
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14.10.2024 08:05 Ответить
Он же капитан полиции Гнездилов. Не путать с Гнездиловым шо пошел у СЗЧ
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14.10.2024 08:20 Ответить
Він же галвмий мусор гнєзділов гнида та ухилянт як і підароязика підлога маккартні , шлюшка , що любить кацапське мусорське порно
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15.10.2024 12:46 Ответить
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15.10.2024 12:48 Ответить
Стрілять вони таки вміють.
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14.10.2024 07:47 Ответить
Північнокорейська армія довгі роки виконувала функції дешевої робочої сили - багато її підрозділів були аналогом радянського будівельного батальйону. Військові експерти високо оцінюють якість оборонних споруд, зведених північнокорейськими інженерно-будівельними частинами на території країни.

Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.

Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
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14.10.2024 07:52 Ответить
Щось неочікуване у цьому повідомленні?
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14.10.2024 08:08 Ответить
афігєть
жорін підпрацьовує на кацапську пропаганду?
скільки корейців, будь хто з вас, бачив, за все життя?
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14.10.2024 08:09 Ответить
В Миколаівськіи обл цибульку садили - і Цои з пупсом - краиніх на картинці
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14.10.2024 08:28 Ответить
Оружие северной корее дает Китай.
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14.10.2024 08:18 Ответить
Теперь придется еще и корейский учить, а то как тогда брать в плен косоглазых, что б кормить их потом за 10 тысяч гривен, что пенсионеры завидуют ?
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14.10.2024 08:19 Ответить
Навіщо їх брати у полон?
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14.10.2024 08:40 Ответить
А условного ваньку зачем в плен брать? Вот кадыровцев там или офицеров еще понятно. Но зеков и прочих маргиналов, которых не меняют, зачем, что бы кормыты, мы что кормчие?
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14.10.2024 08:41 Ответить
Безпосередньо залучений у процес обміну полоненими, тому знаєш кого міняють?
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14.10.2024 08:49 Ответить
Своїм хамством до Фаріон жорін зменшив бажання україномовних іти на фронт.
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14.10.2024 08:22 Ответить
Україномовним насрати на ФСБшну стару курву .
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14.10.2024 09:11 Ответить
Лєанід захищає русскій мір.
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14.10.2024 09:24 Ответить
Ці якраз будуть дуже вмотивовані. Воюватимуть про капіталістів, за комунізм і Вождів.
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14.10.2024 08:26 Ответить
Не мотивованими, можливо фанатичними, та й то далеко не усі.
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14.10.2024 08:41 Ответить
А ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ МОЖЕТ СУТТЕВО НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ СТРАНЫ !)
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14.10.2024 08:28 Ответить
Знову союзники винні,а зе і шобло ні?А хто ж тоді відмовив Макрону?
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14.10.2024 08:29 Ответить
тепер головне вибрати напрямок:
1. не брати в полон
2. брати в полон
3. переманити гамузом джинсами, колою, життям з нормальною їжею і без вождя
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14.10.2024 08:35 Ответить
Вони не вміють без вождя,як і росіяни до речі,раб не шукатиме свободи - раб шукатиме нового хазяїна.
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14.10.2024 08:49 Ответить
південні показали, що вміють
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14.10.2024 10:53 Ответить
Саме так.Перелом почався після другої світової,хто пішов за західною цивілізацієюй - той юзає інтернет і автомобілі,а хто чеше своє вєлічіє той ловить собак і котів для пропітанія.
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14.10.2024 13:46 Ответить
яка в сраку атака? вони афігіють, коли побачать стільки їжі. миші в окопах, і їх беліч.
а, вже потім, вони обісруться, коли побачать драконів, що прилітають з неба та розривають на куски.
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14.10.2024 09:11 Ответить
Третій варіант є найскладнішим.
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14.10.2024 11:17 Ответить
Зеленський знайшов нову тему залякування союзників, на цей раз появою "військ КНДР" в Україні. Невіглас, якого ми обрали президентом, просто не знає, що КНДР відносно невелика країна з населенням 24,983 млн осіб (офіційно, насправді - менше). Армія КНДР складає біля 1 млн. осіб (25% - воєнізовані робітники). Максимум , що може дозволити собі Кім виділити для РФ - не більше 30-40 тисяч особового складу. Україна, в якої в тилу зосереджено біля 150 тисяч осіб в правоохоронних органах може спокійно дивитись на цю перспективу.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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14.10.2024 09:24 Ответить
А кто у Украины союзник и почему он до сих пор не действует с нами?
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14.10.2024 09:30 Ответить
Мали бути США, але Зеленський відмовився, казав що нам потрібна НАТА, а не позаблокові союзничество.
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14.10.2024 10:10 Ответить
Кхм... 150 тысяч зэков, 350 тысяч сепаров, 400 тысяч мобиков, 100 тысяч наемников вот такие силы рфия за годы войны кинула против Украины кроме своей регулярной армии... А тут испугались нескольких тысяч корейцев?! Лишь бы очередную зраду выдумать.
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14.10.2024 10:44 Ответить
Ворон.
Холодний Яр...
Історія повторюється.....
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15.10.2024 07:33 Ответить
 
 