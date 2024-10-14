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Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін

КНДР

Навіть невмотивовані та погано оснащені солдати з Північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Він наголосив, що спеціалісти з КНДР вже давно співпрацюють з Росією у таких галузях, як протиповітряна оборона та інженерія, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою.

Щодо можливого залучення північнокорейських військових піхотних підрозділів у війні проти України, Жорін зауважив, що бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронті.

"Це буде не найвмотивованіша та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. Вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", – підкреслив він.

Заступник командира 3 ОШБр зауважив, що на відміну від західних партнерів України, союзники Росії не зіштовхуються з подібними обмеженнями у наданні допомоги.

"Залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати", – підсумував Жорін.

Нагадаємо,  видання Washington Post днями повідомило, що до кінця року Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів із КНДР, які наразі проходять навчання на території РФ.

При чому деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією території України для спостереження за російськими силами та вивчення ситуації на полі бою. А втім, українські військові ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про співпрацю РФ та КНДР: Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей до армії Росії. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1246) Жорін Максим (50)


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Топ коментарі
+12
А чого ж невмотивовані - вони и так за пупса жопу порвуть - а коли ім кацапи шеи грошенят приплатять -- полізуть шо дурні
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14.10.2024 07:35
+9
Варіант демотивації , просто заявити що іноземних найманців рашки ми в полон не беремо .
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14.10.2024 09:08
+8
Саме так. Буде щось на кшталт як у совку з окупацією Афганістану. Потрійний оклад, та "чеки" в якості платні. Для нищебродів це можливість підняти свою "статусність" у своєму стадному середовищі та виїхати за кордон якої в інший спосіб не мають.
Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
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14.10.2024 08:36
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А чого ж невмотивовані - вони и так за пупса жопу порвуть - а коли ім кацапи шеи грошенят приплатять -- полізуть шо дурні
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14.10.2024 07:35 Відповісти
Статтю читали? - це ви Жоріна так криєте?
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14.10.2024 07:51 Відповісти
Він трохи тойво: каже, що ракетні атаки та авіація - то фігня. На нього тут вже ніхто уваги не звертає
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14.10.2024 08:09 Відповісти
Всі грошенята йдуть строго через пупса .
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14.10.2024 08:16 Відповісти
Само собою - він же батько націі -- і солдатам якісь крихти зі столу
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14.10.2024 08:20 Відповісти
Саме так. Буде щось на кшталт як у совку з окупацією Афганістану. Потрійний оклад, та "чеки" в якості платні. Для нищебродів це можливість підняти свою "статусність" у своєму стадному середовищі та виїхати за кордон якої в інший спосіб не мають.
Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
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14.10.2024 08:36 Відповісти
Варіант демотивації , просто заявити що іноземних найманців рашки ми в полон не беремо .
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14.10.2024 09:08 Відповісти
Мудро!
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14.10.2024 11:16 Відповісти
А если сказать, что в Украине они будут воевать против США? То же не мотивированные будут?
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14.10.2024 12:52 Відповісти
В такому випадку може американці згадають молодість та нададуть нам напалму разом з засобами його розміщення на головах косооких кімчат?
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14.10.2024 07:43 Відповісти
Польскі рольники нехай змащують с.аки, ці косоокі жертви ідеології на Україні не зупиняться.
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14.10.2024 07:45 Відповісти
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14.10.2024 07:46 Відповісти
Не чіпай прекрасного українського артиста
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14.10.2024 08:05 Відповісти
Он же капитан полиции Гнездилов. Не путать с Гнездиловым шо пошел у СЗЧ
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14.10.2024 08:20 Відповісти
Він же галвмий мусор гнєзділов гнида та ухилянт як і підароязика підлога маккартні , шлюшка , що любить кацапське мусорське порно
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15.10.2024 12:46 Відповісти
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15.10.2024 12:48 Відповісти
Стрілять вони таки вміють.
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14.10.2024 07:47 Відповісти
Північнокорейська армія довгі роки виконувала функції дешевої робочої сили - багато її підрозділів були аналогом радянського будівельного батальйону. Військові експерти високо оцінюють якість оборонних споруд, зведених північнокорейськими інженерно-будівельними частинами на території країни.

Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.

Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
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14.10.2024 07:52 Відповісти
Щось неочікуване у цьому повідомленні?
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14.10.2024 08:08 Відповісти
афігєть
жорін підпрацьовує на кацапську пропаганду?
скільки корейців, будь хто з вас, бачив, за все життя?
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14.10.2024 08:09 Відповісти
В Миколаівськіи обл цибульку садили - і Цои з пупсом - краиніх на картинці
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14.10.2024 08:28 Відповісти
Оружие северной корее дает Китай.
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14.10.2024 08:18 Відповісти
Теперь придется еще и корейский учить, а то как тогда брать в плен косоглазых, что б кормить их потом за 10 тысяч гривен, что пенсионеры завидуют ?
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14.10.2024 08:19 Відповісти
Навіщо їх брати у полон?
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14.10.2024 08:40 Відповісти
А условного ваньку зачем в плен брать? Вот кадыровцев там или офицеров еще понятно. Но зеков и прочих маргиналов, которых не меняют, зачем, что бы кормыты, мы что кормчие?
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14.10.2024 08:41 Відповісти
Безпосередньо залучений у процес обміну полоненими, тому знаєш кого міняють?
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14.10.2024 08:49 Відповісти
Своїм хамством до Фаріон жорін зменшив бажання україномовних іти на фронт.
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14.10.2024 08:22 Відповісти
Україномовним насрати на ФСБшну стару курву .
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14.10.2024 09:11 Відповісти
Лєанід захищає русскій мір.
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14.10.2024 09:24 Відповісти
Ці якраз будуть дуже вмотивовані. Воюватимуть про капіталістів, за комунізм і Вождів.
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14.10.2024 08:26 Відповісти
Не мотивованими, можливо фанатичними, та й то далеко не усі.
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14.10.2024 08:41 Відповісти
А ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ МОЖЕТ СУТТЕВО НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ СТРАНЫ !)
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14.10.2024 08:28 Відповісти
Знову союзники винні,а зе і шобло ні?А хто ж тоді відмовив Макрону?
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14.10.2024 08:29 Відповісти
тепер головне вибрати напрямок:
1. не брати в полон
2. брати в полон
3. переманити гамузом джинсами, колою, життям з нормальною їжею і без вождя
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14.10.2024 08:35 Відповісти
Вони не вміють без вождя,як і росіяни до речі,раб не шукатиме свободи - раб шукатиме нового хазяїна.
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14.10.2024 08:49 Відповісти
південні показали, що вміють
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14.10.2024 10:53 Відповісти
Саме так.Перелом почався після другої світової,хто пішов за західною цивілізацієюй - той юзає інтернет і автомобілі,а хто чеше своє вєлічіє той ловить собак і котів для пропітанія.
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14.10.2024 13:46 Відповісти
яка в сраку атака? вони афігіють, коли побачать стільки їжі. миші в окопах, і їх беліч.
а, вже потім, вони обісруться, коли побачать драконів, що прилітають з неба та розривають на куски.
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14.10.2024 09:11 Відповісти
Третій варіант є найскладнішим.
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14.10.2024 11:17 Відповісти
Зеленський знайшов нову тему залякування союзників, на цей раз появою "військ КНДР" в Україні. Невіглас, якого ми обрали президентом, просто не знає, що КНДР відносно невелика країна з населенням 24,983 млн осіб (офіційно, насправді - менше). Армія КНДР складає біля 1 млн. осіб (25% - воєнізовані робітники). Максимум , що може дозволити собі Кім виділити для РФ - не більше 30-40 тисяч особового складу. Україна, в якої в тилу зосереджено біля 150 тисяч осіб в правоохоронних органах може спокійно дивитись на цю перспективу.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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14.10.2024 09:24 Відповісти
А кто у Украины союзник и почему он до сих пор не действует с нами?
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14.10.2024 09:30 Відповісти
Мали бути США, але Зеленський відмовився, казав що нам потрібна НАТА, а не позаблокові союзничество.
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14.10.2024 10:10 Відповісти
Кхм... 150 тысяч зэков, 350 тысяч сепаров, 400 тысяч мобиков, 100 тысяч наемников вот такие силы рфия за годы войны кинула против Украины кроме своей регулярной армии... А тут испугались нескольких тысяч корейцев?! Лишь бы очередную зраду выдумать.
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14.10.2024 10:44 Відповісти
Ворон.
Холодний Яр...
Історія повторюється.....
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15.10.2024 07:33 Відповісти
 
 