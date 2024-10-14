Військові з КНДР можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті, - Жорін
Навіть невмотивовані та погано оснащені солдати з Північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті.
Як інформує Цензор.НЕТ, так вважає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
Він наголосив, що спеціалісти з КНДР вже давно співпрацюють з Росією у таких галузях, як протиповітряна оборона та інженерія, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою.
Щодо можливого залучення північнокорейських військових піхотних підрозділів у війні проти України, Жорін зауважив, що бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронті.
"Це буде не найвмотивованіша та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. Вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", – підкреслив він.
Заступник командира 3 ОШБр зауважив, що на відміну від західних партнерів України, союзники Росії не зіштовхуються з подібними обмеженнями у наданні допомоги.
"Залучення північнокорейських військових – цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати", – підсумував Жорін.
Нагадаємо, видання Washington Post днями повідомило, що до кінця року Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів із КНДР, які наразі проходять навчання на території РФ.
При чому деякі північнокорейські офіцери вже знаходяться на окупованій Росією території України для спостереження за російськими силами та вивчення ситуації на полі бою. А втім, українські військові ще не стикалися з жодним північнокорейським підрозділом, який би брав участь у бойових діях.
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Тільки от часи змінились, та й Україна не Афганістан, тому такої халяви кімівскім кріпакам як радянській армії не буде, буде для них багато смерті.
Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.
Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
жорін підпрацьовує на кацапську пропаганду?
скільки корейців, будь хто з вас, бачив, за все життя?
1. не брати в полон
2. брати в полон
3. переманити гамузом джинсами, колою, життям з нормальною їжею і без вождя
а, вже потім, вони обісруться, коли побачать драконів, що прилітають з неба та розривають на куски.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Холодний Яр...
Історія повторюється.....