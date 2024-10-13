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Зеленський про співпрацю РФ та КНДР: Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей до армії Росії. ВIДЕО

Володимир Зеленський вказав на нарощення співпраці Росії та Північної Кореї і закликав партнерів посилити військову допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни.

Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - сказав Зеленський.

Дивіться: За тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) КНДР (1245) росія (65856)


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Топ коментарі
+16
А передача вагнерівців до армії россії це зовсім інше
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13.10.2024 20:42
+9
А нам звідки людей брати? Щось охочих ні тут, ні там немає - чим воювати? Дрончиками? Ну, он на курщині дев'ятеро відвоювались - автомат проти дрону таки надійніший. Просрав ти, сук@ зелена, зі своїми маланськими мансами усі можливості, тепер хоч скажи "ТІКАЙТЕ, ХТО МОЖЕ", бо шашлички вже не проканають
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13.10.2024 20:48
+8
Це для нас початок, а для Заходу Украiна всього лише буферна зона мiж Засрашкою та ними.
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13.10.2024 20:49
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Всі убл-дські режими обʼєднались у прагненні знищити Україну.
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13.10.2024 20:42 Відповісти
Повір, їм глибоко насрати на Україну.
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13.10.2024 20:55 Відповісти
Кому, ватан?
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13.10.2024 21:38 Відповісти
Азіатам.
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13.10.2024 22:22 Відповісти
А передача вагнерівців до армії россії це зовсім інше
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13.10.2024 20:42 Відповісти
Це - "какая разніца".
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14.10.2024 03:19 Відповісти
Так це про цю історичну подію, завдяки який й тиждень став історичним, воно казало?

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13.10.2024 20:43 Відповісти
Це вже який за ліком? 100500-й? Віримо, дуже віримо, але - ні
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13.10.2024 20:51 Відповісти
Ось така куйня, малята
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13.10.2024 20:43 Відповісти
Ну так - кореиці идуть на віину - нам би хто так людьми допоміг - кажуть десь французьськии легіон без роботи сидить
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13.10.2024 20:46 Відповісти
Варшавський легіон і Тисівські бойові плавці.
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13.10.2024 20:59 Відповісти
Так Зеля французам сказав що самі відіб'ємся !
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13.10.2024 23:33 Відповісти
В ОП ходять чутки,що монакська дивізія на підході...)))
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14.10.2024 07:04 Відповісти
По суті це вже початок 3 СВ,хоча рудий Донні очікує її початку десь у лютому 25,за умови що його не проголосять презиком....
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13.10.2024 20:46 Відповісти
Це для нас початок, а для Заходу Украiна всього лише буферна зона мiж Засрашкою та ними.
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13.10.2024 20:49 Відповісти
Запад сталківаіт лбамі брацкіі славянскіі народи?
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13.10.2024 21:22 Відповісти
Нема тут ніякої Третьої Світової. Те що пухляк відправить декілька десятків золтдатен до Рашки не міняє глобально нічого. Половина з них забухає, інша піде мародерити.
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13.10.2024 20:57 Відповісти
спочатку буде декілька тисяч зі своєю зброєю і ************
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13.10.2024 21:00 Відповісти
А нашi захiднi партнери знову розведуть руками, виявлять стурбованiсть i будуй надалi в носi колупатись.
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13.10.2024 20:47 Відповісти
Та вони вже сказали наше сакральне - від'їбіться від нас.
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13.10.2024 20:49 Відповісти
А нам звідки людей брати? Щось охочих ні тут, ні там немає - чим воювати? Дрончиками? Ну, он на курщині дев'ятеро відвоювались - автомат проти дрону таки надійніший. Просрав ти, сук@ зелена, зі своїми маланськими мансами усі можливості, тепер хоч скажи "ТІКАЙТЕ, ХТО МОЖЕ", бо шашлички вже не проканають
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13.10.2024 20:48 Відповісти
BBC

Повідомлення про плани відправки Пхеньяном в Україну військових інженерів та будівельників з'явилися в червні 2024 року, невдовзі після візиту путіна до КНДР.

За інформацією джерел південнокорейської телекомпанії TV Chosun, а також американського Інституту вивчення війни, армія КНДР має десять інженерних бригад, три-чотири з яких можуть перекинути в Росію. За це Пхеньян може отримувати щорічно від Москви до 115 млн доларів, стверджувала TV Chosun.
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13.10.2024 20:53 Відповісти
Як і сама Північна Корея, її армія - максимально закрита структура, її склад відомий лише приблизно, а оцінки боєздатності викликають суперечки. Головна її особливість - це чисельність.

У країні діє загальна військова повинність, зокрема й для жінок, термін обов'язкової служби становить від трьох до 10 років залежно від роду військ.

У 2018 року збройні сили КНДР були четвертими за величиною у світі й налічували близько 1,2 млн людей.
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13.10.2024 20:57 Відповісти
Щонайменше 4 млн людей перебувають у резерві, а загальні мобілізаційні ресурси становлять 6,2 млн.

У Північній Кореї є також багато воєнізованих формувань - так зване народне ополчення.

До нього можна віднести робітничо-селянську червону гвардію (резервісти старшого віку) - близько 1,5 млн, молодіжну червону гвардію - 700 тис. (старшокласники), війська міністерств громадської безпеки та державної безпеки - 30 тис. Щонайменше 200 тисяч належать до допоміжних підрозділів, включно з будівельними та охоронними.
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13.10.2024 20:58 Відповісти
Північнокорейська армія довгі роки виконувала функції дешевої робочої сили - багато її підрозділів були аналогом радянського будівельного батальйону. Військові експерти високо оцінюють якість оборонних споруд, зведених північнокорейськими інженерно-будівельними частинами на території країни.

Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.

Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
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13.10.2024 21:00 Відповісти
Боездатність її армії взагалі під питанням, вони ніде не воювали, після розподілу Кореї. А згадайте фото їхніх парадів і їх генералів в медальках більше ніж у сина Кадирова.
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13.10.2024 20:59 Відповісти
вони беруть кількістю а не якістю
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13.10.2024 21:01 Відповісти
Це у ********* світі не працює.
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13.10.2024 22:24 Відповісти
ще як працює. Подивіться на кацапів
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13.10.2024 22:59 Відповісти
Не працює. Успіхи кацапів в першу чергу завдяки КАБам проти яких у нас нема протидії.
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13.10.2024 23:45 Відповісти
А кацапи ж весь час казали що переможуть лише тому що їх більше. А воно виходить що брехали і після втрат під 700 тисяч доводиться шукати найманців.
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13.10.2024 20:55 Відповісти
розумний керівник знає, що краще втрачати найманців
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13.10.2024 22:03 Відповісти
Найманці насправді дешевше. Їх не треба лікувати, утримувати решту життя і надавати їм ветеранські пільги. В випадку загибелі виплачується фіксована сума і по всьому.
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14.10.2024 01:29 Відповісти
Плювати на реформи, точніше їх імітувати, при цьому країнам-донарам хамити та звинувачувати в усіх гріхах, класти хрєн на закони, демонтувати фактичну роботу державних інститутів, замінивши їх якимись менеджарами, красти і не відповідати за це, розвести корупцію до небачених масштабів - ми тут так намагаємося все зробити для перемоги, а ви, лінивий захід, недостатньо нас, таких ніграма не злочинних не хочете зі своїх гаманців підтримувати. Але це ж так потужно - перекачувати гроші від платників податків заходу до власних кишень потужних менеджерів.
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13.10.2024 20:59 Відповісти
мабуть пончик каже своїм солдатам що НАТО вторглась у рашку і скоро дійде до них
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13.10.2024 21:00 Відповісти
Ти вже дозакликалося що німці відмовилися важке озброєння надавати.
Іди геть, закликун прострочений!
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13.10.2024 21:08 Відповісти
Татарова на них натравить ! Он , вон под Киевом чеченцев , пачками резал , что ему полуголодные косоглазые?))))
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13.10.2024 21:09 Відповісти
буратінка, не сци! Закупиш на усі гроші бітуму у бульбостані чи кацапії та закидаєш їх асфальтом!
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13.10.2024 21:18 Відповісти
перестань качати газ і нафту путінську українськими трубами для початку!
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13.10.2024 21:24 Відповісти
Отправка уже и своих солдат - это фактически прямое вступление КНДР в войну против Украины, на стороне РФ.
И не важно, тысячу солдат отправили или сто тысяч - это вступление в войну...
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13.10.2024 21:27 Відповісти
А еще,мы можем , их рисом , «Розумний вибір» , акционными , на свою сторону переманить 🤣🤣
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13.10.2024 21:28 Відповісти
Володимир Зеленський вказав на нарощення співпраці Росії та Північної Кореї

А от якби не вказав?
Гуй би ми здогадалися!
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13.10.2024 21:30 Відповісти
Це вже не просто мир в очах Пут..на, а мир в очах пухляка Ина.
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13.10.2024 21:35 Відповісти
Яка передача людей?
Це війна північної кореї проти України в калліції з російским агресором!
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13.10.2024 21:41 Відповісти
Когда х-ло поехало к ыну, то многие писали - поехал клянчить снаряды, оружие..., я тогда написал - поехал договариваться о пушечном мясе. Я так понимаю, шо тогда мне многие не поверили.
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13.10.2024 21:56 Відповісти
коли воює більше двох країн це світова війна
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13.10.2024 22:05 Відповісти
ні це травневі шашлики !
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13.10.2024 22:14 Відповісти
Это уже объявление войны янелох! Имей смелость это завлять!
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13.10.2024 22:20 Відповісти
а шо там наші партнери? харанти? оон? і всі інші сс*ві ублюдки? глибоко стурбовані? потужно занепокоєні? це вже ескалація чи ще ні?
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13.10.2024 23:01 Відповісти
Вони стурбовані більше ніж клоун
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13.10.2024 23:24 Відповісти
80 країн підписались під саміттом миру у Швейцарії. Осторови Океанії вже відправляють військо на допомогу зеленскому -
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13.10.2024 23:22 Відповісти
 
 