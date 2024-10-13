Зеленський про співпрацю РФ та КНДР: Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей до армії Росії. ВIДЕО

Володимир Зеленський вказав на нарощення співпраці Росії та Північної Кореї і закликав партнерів посилити військову допомогу Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни.

Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - сказав Зеленський.

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