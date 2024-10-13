Зеленський про співпрацю РФ та КНДР: Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей до армії Росії. ВIДЕО
Володимир Зеленський вказав на нарощення співпраці Росії та Північної Кореї і закликав партнерів посилити військову допомогу Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
"Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни.
Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами – заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота і з лідерами також. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повідомлення про плани відправки Пхеньяном в Україну військових інженерів та будівельників з'явилися в червні 2024 року, невдовзі після візиту путіна до КНДР.
За інформацією джерел південнокорейської телекомпанії TV Chosun, а також американського Інституту вивчення війни, армія КНДР має десять інженерних бригад, три-чотири з яких можуть перекинути в Росію. За це Пхеньян може отримувати щорічно від Москви до 115 млн доларів, стверджувала TV Chosun.
У країні діє загальна військова повинність, зокрема й для жінок, термін обов'язкової служби становить від трьох до 10 років залежно від роду військ.
У 2018 року збройні сили КНДР були четвертими за величиною у світі й налічували близько 1,2 млн людей.
У Північній Кореї є також багато воєнізованих формувань - так зване народне ополчення.
До нього можна віднести робітничо-селянську червону гвардію (резервісти старшого віку) - близько 1,5 млн, молодіжну червону гвардію - 700 тис. (старшокласники), війська міністерств громадської безпеки та державної безпеки - 30 тис. Щонайменше 200 тисяч належать до допоміжних підрозділів, включно з будівельними та охоронними.
Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.
Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
Іди геть, закликун прострочений!
И не важно, тысячу солдат отправили или сто тысяч - это вступление в войну...
А от якби не вказав?
Гуй би ми здогадалися!
Це війна північної кореї проти України в калліції з російским агресором!