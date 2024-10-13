Зеленский о сотрудничестве РФ и КНДР: Это уже не просто о передаче оружия. Это, фактически, о передаче людей в армию России. ВИДЕО

Владимир Зеленский указал на наращивание сотрудничества России и Северной Кореи и призвал партнеров усилить военную помощь Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это, фактически, о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны.

Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами - ради такой силы, ради настоящего мира. Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", - сказал Зеленский.

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