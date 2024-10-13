Зеленский о сотрудничестве РФ и КНДР: Это уже не просто о передаче оружия. Это, фактически, о передаче людей в армию России. ВИДЕО
Владимир Зеленский указал на наращивание сотрудничества России и Северной Кореи и призвал партнеров усилить военную помощь Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это, фактически, о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке. Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил - это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны.
Настоящий мир может быть достигнут только благодаря силе, и вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами - ради такой силы, ради настоящего мира. Команды будут работать. Будет работа и с лидерами также. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", - сказал Зеленский.
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Повідомлення про плани відправки Пхеньяном в Україну військових інженерів та будівельників з'явилися в червні 2024 року, невдовзі після візиту путіна до КНДР.
За інформацією джерел південнокорейської телекомпанії TV Chosun, а також американського Інституту вивчення війни, армія КНДР має десять інженерних бригад, три-чотири з яких можуть перекинути в Росію. За це Пхеньян може отримувати щорічно від Москви до 115 млн доларів, стверджувала TV Chosun.
У країні діє загальна військова повинність, зокрема й для жінок, термін обов'язкової служби становить від трьох до 10 років залежно від роду військ.
У 2018 року збройні сили КНДР були четвертими за величиною у світі й налічували близько 1,2 млн людей.
У Північній Кореї є також багато воєнізованих формувань - так зване народне ополчення.
До нього можна віднести робітничо-селянську червону гвардію (резервісти старшого віку) - близько 1,5 млн, молодіжну червону гвардію - 700 тис. (старшокласники), війська міністерств громадської безпеки та державної безпеки - 30 тис. Щонайменше 200 тисяч належать до допоміжних підрозділів, включно з будівельними та охоронними.
Імовірно, саме такі підрозділи можуть бути корисними для російської армії. Вони можуть базуватись в тилу і займатися військовою інфраструктурою - будівництвом підземних складів і фортифікацій, доріг і мостів.
Замінивши тилові підрозділи північнокорейськими, російське командування отримує додатковий людський ресурс, який може перекинути на передову.
Іди геть, закликун прострочений!
И не важно, тысячу солдат отправили или сто тысяч - это вступление в войну...
А от якби не вказав?
Гуй би ми здогадалися!
Це війна північної кореї проти України в калліції з російским агресором!