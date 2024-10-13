За тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів, - Зеленський. ВIДЕО

Лише за цей тиждень війська РФ застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час - треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголошує глава держави.

"Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", - додає він.

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