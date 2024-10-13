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За тиждень росіяни запустили по Україні близько 900 КАБів, - Зеленський. ВIДЕО

Лише за цей тиждень війська РФ застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час - треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголошує глава держави.

"Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару КАБами по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) ракети (4048) дрони (4844) КАБ (377)


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"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці." Єдиним способом не бути наодинці є вступ у військовий блок, а не марення про високоякісну білоруську молочку та захист російськомовності.
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13.10.2024 15:42 Відповісти
Підрахуй вЗесвіту, ніколи йому мислити стратегічно??? Чому ж цього математика від ОПи не номіновано на шнобеля?
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13.10.2024 16:13 Відповісти
ты продажное виновное в войне. это из за тебя безпредел в тцк и полиции, беззаконие, воровство везде и жесточайшая коррупция
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13.10.2024 17:12 Відповісти
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13.10.2024 17:22 Відповісти
Ну то бери д'єрмака за голову ********** ним та збивай оті каби!
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13.10.2024 17:32 Відповісти
 
 