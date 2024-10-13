За неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов, - Зеленский. ВИДЕО

Только за эту неделю войска РФ применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - надо дать необходимый сигнал решимости", - подчеркивает глава государства.

"Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор", - добавляет он.

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