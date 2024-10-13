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За неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов, - Зеленский. ВИДЕО

Только за эту неделю войска РФ применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - надо дать необходимый сигнал решимости", - подчеркивает глава государства.

"Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор", - добавляет он.

Также смотрите: Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) ракеты (3599) дроны (4060) КАБ (377)


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"Жоден народ не має проходити такі випробування наодинці." Єдиним способом не бути наодинці є вступ у військовий блок, а не марення про високоякісну білоруську молочку та захист російськомовності.
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13.10.2024 15:42 Ответить
Підрахуй вЗесвіту, ніколи йому мислити стратегічно??? Чому ж цього математика від ОПи не номіновано на шнобеля?
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13.10.2024 16:13 Ответить
ты продажное виновное в войне. это из за тебя безпредел в тцк и полиции, беззаконие, воровство везде и жесточайшая коррупция
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13.10.2024 17:12 Ответить
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13.10.2024 17:22 Ответить
Ну то бери д'єрмака за голову ********** ним та збивай оті каби!
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13.10.2024 17:32 Ответить
 
 