За неделю россияне запустили по Украине около 900 КАБов, - Зеленский. ВИДЕО
Только за эту неделю войска РФ применили против Украины около 900 управляемых авиационных бомб, более 40 ракет и 400 ударных дронов различных типов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Ни один народ не должен проходить такие испытания в одиночку. У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности, обеспечить своевременные поставки оборонной помощи нашим воинам. Надо не потерять время - надо дать необходимый сигнал решимости", - подчеркивает глава государства.
"Максимально работаем, чтобы получить для Украины возможность полноценно отвечать на российский террор", - добавляет он.
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