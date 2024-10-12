Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 12 октября 2024 года армия РФ в очередной раз ударила по Запорожью КАБами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, оккупанты попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. Известно о двух раненых гражданах (по данным ОВА, 3 человека получили ранения. - Ред.), среди них - 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.
На местах вражеских ударов работают полицейские, спасатели и другие профильные службы города.
Ранее в ОВА сообщили, что войска РФ ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье: 3 человека ранены.
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Втім Київ його і вибрав в 2019 році. І Запоріжжя теж((