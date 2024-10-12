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Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 12 октября 2024 года армия РФ в очередной раз ударила по Запорожью КАБами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. Известно о двух раненых гражданах (по данным ОВА, 3 человека получили ранения. - Ред.), среди них - 11-летний ребенок", - говорится в сообщении.

На местах вражеских ударов работают полицейские, спасатели и другие профильные службы города.

Смотрите также: Последствия авиаудара по частному сектору Запорожья: ранены 4 человека, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя
наслідки обстрілу Запоріжжя

Ранее в ОВА сообщили, что войска РФ ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье: 3 человека ранены.

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652) Нацполиция (16546) КАБ (376)


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Може тоді поменшає "свідетелей перемоги".
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12.10.2024 11:27 Ответить
Завелика ціна для прозріння купки марафонних ідіотів.
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12.10.2024 12:55 Ответить
Та не купка їх. Дофіга ще
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13.10.2024 08:00 Ответить
Будуть і далі. І що ви зробите?
Втім Київ його і вибрав в 2019 році. І Запоріжжя теж((
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13.10.2024 06:33 Ответить
Шолудиві пси.
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12.10.2024 11:05 Ответить
Підори
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12.10.2024 20:24 Ответить
 
 